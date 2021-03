Le SNP se divise qui pourrait encore faire dérailler l’indépendance écossaise

Appuyez sur play pour écouter cet article

La position de Nicola Sturgeon est sûre – pour le moment.

Une semaine tumultueuse dans la longue querelle avec son prédécesseur en tant que premier ministre écossais, Alex Salmond, a laissé Sturgeon plus en sécurité dans son travail. Pourtant, des divisions dans le mouvement pour l’indépendance écossaise subsistent, et des élections écossaises cruciales pourraient encore déterminer si la cause fondatrice.

Lundi, le premier ministre écossais a été innocenté par l’enquêteur indépendant James Hamilton pour avoir enfreint le code ministériel du pays à la suite de la gestion bâclée par son gouvernement des allégations de harcèlement sexuel formulées contre Salmond en 2018.

Vingt-quatre heures plus tard, une enquête distincte, menée par un comité de parlementaires écossais, a révélé que Sturgeon avait potentiellement enfreint le code ministériel – bien que ses conclusions aient été rejetées par le gouvernement écossais comme partisanes et incomplètes.

Sturgeon a ensuite survécu à un vote de censure apporté par les députés conservateurs dans la chambre de Holyrood, le parlement national déconcentré d’Écosse à Édimbourg.

Sturgeon dirige le Parti national écossais (SNP), pro-indépendance, et, alors que Salmond semble prêt à continuer à faire du bruit – il a déclaré qu’il poursuivrait à nouveau le gouvernement écossais en justice mercredi – les nationalistes de haut niveau sont ravis de la décision de Hamilton. Ils reconnaissent que, si le verdict avait été différent, Sturgeon aurait été contraint de démissionner.

« Nous avions joué sur la base de ce que pourraient être les différents résultats », a déclaré un haut responsable du parti. «C’était au sommet de ce à quoi nous nous attendions.»

Pourtant, les retombées de l’affaire Salmond pourraient ne pas s’arrêter là. Plus de deux ans de luttes intestines amères entre les deux hommes – historiquement les deux figures de proue les plus dominantes du nationalisme écossais – ont révélé de vives divisions dans le mouvement indépendantiste.

La colère suscitée par la stratégie de Sturgeon pour obtenir un deuxième référendum sur l’indépendance, son approche bunker de l’élaboration des politiques et sa plate-forme économique centriste sont visibles parmi une base nationaliste autrefois étroitement unifiée.

Ces tensions sont exacerbées par le fait que le pays n’est qu’à quelques semaines d’une élection nationale charnière qui pourrait déterminer si les Écossais pourront ou non voter à nouveau sur leur indépendance du Royaume-Uni.

Les marges sont extrêmement serrées. Des sondages suggèrent que le SNP est sur la bonne voie pour une victoire pure et simple le 6 mai – ou pourrait être loin de remporter la majorité absolue des sièges de Holyrood.

Le premier résultat renforcerait l’autorité politique de Sturgeon et augmenterait la pression sur le Premier ministre britannique Boris Johnson pour qu’il accorde à l’Écosse un deuxième référendum. Pourtant, ce dernier pourrait saper l’élan de la politique nationaliste et déstabiliser davantage le SNP en interne.

RÉFÉRENDUM RÉFÉRENDUM D’INDÉPENDANCE ÉCOSSE POTENTIEL SONDAGE Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Au cœur de la controverse Salmond se trouve l’insistance de l’ancien premier ministre pour qu’une équipe soudée au sommet du gouvernement écossais ait conspiré contre lui après que les accusations d’inconduite sexuelle aient été révélées pour la première fois. Sturgeon nie cette affirmation et, pour la plupart, les électeurs du SNP sont d’accord avec elle.

En février, un sondage mené par YouGov a révélé que 49% des Écossais qui soutiennent le SNP croient à la version des événements de Sturgeon, contre seulement 13% qui ne le font pas.

Ces chiffres étaient presque exactement inversés pour Salmond. De même, selon les initiés du parti, pas plus d’un cinquième des plus de 100 000 membres du SNP souscrivent à la croyance de Salmond selon laquelle Sturgeon cherchait à le «chasser» de la vie publique écossaise.

Mais la fracture Salmond-Esturgeon a été mappée sur des lignes de fracture idéologiques plus larges.

Fondamentalistes contre gradualistes

Traditionnellement, la division politique la plus durable au sein du SNP a été entre les « fondamentalistes » nationalistes – ceux qui croient que l’indépendance devrait être le seul objectif de la campagne du parti – et les « gradualistes » – ceux qui croient que l’indépendance ne sera gagnée qu’après une longue marche à travers le Royaume-Uni. institutions déconcentrées.

Sturgeon est un archi-gradualiste. Elle souhaite que tout vote futur pour l’indépendance soit juridiquement et démocratiquement étanche d’un point de vue tant national qu’international.

Cela signifie obtenir un accord politique clair avec Johnson avant un nouveau vote et établir de solides relations «para-diplomatiques» avec l’UE et Washington.

Les députés de Westminster tels que Joanna Cherry, Angus Brendan MacNeil et Kenny MacAskill, cependant, ne sont pas convaincus que Johnson acceptera un deuxième sondage sur l’indépendance et souhaitent que le SNP poursuive des voies plus contradictoires vers l’autonomie écossaise, notamment en testant la légalité de un référendum non sanctionné au tribunal.

«À la base de tout ce mécontentement, il y a un désespoir croissant face à l’échec du siège du SNP à se préparer à Indyref2», a écrit MacAskill, qui était secrétaire à la justice dans le cabinet de Salmond, en septembre 2020.

Le fait de ne pas avoir élaboré un soi-disant «plan B» pour l’indépendance était «non seulement par négligence, mais aussi criminel», a-t-il soutenu.

Malgré le fait que Salmond lui-même partage les instincts gradualistes de Sturgeon, l’aile fondamentaliste du parti s’est rapprochée de l’ancien chef du SNP au cours de son affrontement avec Sturgeon.

Depuis 2018, il s’est également saisi d’autres questions politiques litigieuses – y compris, notamment, les droits des transgenres et la réforme des lois écossaises sur la reconnaissance du genre – afin d’amplifier l’opposition interne à son leadership.

SONDAGE ÉLECTORAL DES SONDAGES EN ÉCOSSE (VOTE PAR CONSTITUTION) Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Alyn Smith, la députée SNP de Stirling et un allié fort de Sturgeon, voit ce groupement comme une faction «Trumpienne» au sein du parti déterminée à déloger la structure de direction actuelle, même si cela signifie saper la crédibilité plus large du mouvement nationaliste.

«Il est légitime de poser des questions, mais lorsque les questions sont répondues, passez à autre chose», a déclaré Smith à POLITICO. «Le truc du ‘Plan B’ n’a jamais été sur le ‘Plan B’, et c’est la même chose avec le truc de la reconnaissance du genre. C’étaient des cyphers [to get at Sturgeon]. »

Une autre fissure majeure au sein du SNP est le manque de radicalisme économique perçu par Sturgeon.

En 2016, Sturgeon a nommé Andrew Wilson, lobbyiste d’entreprise et ancien responsable des relations publiques du secteur financier écossais, pour élaborer un nouveau plan économique pour l’indépendance.

Le rapport de Wilson sur la «Sustainable Growth Commission» a été publié deux ans plus tard. La Commission de la croissance a recommandé une décennie de contraintes de dépenses après un vote «oui» pour l’indépendance. Il a fait valoir que l’Écosse devrait continuer à utiliser la livre sterling britannique en l’absence d’une union monétaire formelle avec Londres, et au lieu d’établir une banque centrale écossaise et une monnaie distinctes.

Ces propositions ont provoqué la colère des militants de la gauche nationaliste – y compris ceux associés au SNP Common Weal Group (CWG), une faction interne influente du parti qui pense que le plan de Wilson imposerait de sévères contraintes à la souveraineté économique de l’Écosse.

Rory Steel est le secrétaire national du CWG et un membre du SNP basé à Glasgow. Il considère la décision de Sturgeon d’externaliser la politique économique du parti comme une indication de son style de leadership technocratique. Et il souligne ce qu’elle considère comme une réticence des chefs de parti à s’engager dans les revendications de base.

«Même les gens que vous qualifieriez de loyalistes de Sturgeon, lorsque vous leur parlez en privé, critiquent la façon dont le parti est gouverné», a déclaré Steel. «Tous les mécanismes démocratiques internes sont complètement bloqués.»

L’effet COVID

Pourtant, même après l’expérience meurtrière et conflictuelle de l’affaire Salmond, la majeure partie du SNP reste attachée à Sturgeon et à la direction ultra-prudente dans laquelle elle a pris le parti.

Cette culture de loyauté englobe à la fois le groupe des MSP à Holyrood – la base du pouvoir de facto de Sturgeon – et le groupe des députés à Westminster.

Le chef du parti au parlement britannique, Ian Blackford, est un fervent partisan de Sturgeon, tout comme le vice-premier ministre écossais John Swinney et le chef adjoint du SNP Keith Brown.

La plupart des militants du SNP considèrent le premier ministre comme un leader politique extrêmement efficace qui a présidé une période de succès électoral sans précédent pour le nationalisme écossais et qui amène lentement mais sûrement le pays vers la porte de sortie du Royaume-Uni, a déclaré Mhairi Hunter, un conseiller municipal de Glasgow qui connaît Sturgeon depuis les années 1990.

Hunter attribue au moins une partie de la frustration mijotante parmi les groupes nationalistes concurrents à l’impact claustrophobe de la crise du COVID, qui a rendu impossible pour les membres du SNP de faire valoir l’indépendance à la porte.

«Vous ne pouvez pas comprendre ce qui s’est passé sans prendre en compte l’année écoulée d’inaction politique», a-t-elle déclaré. « Cela a eu un effet étrange en termes d’activité de fête, car il n’y en a pas eu. »

Sturgeon conservera probablement la confiance de la base du SNP aussi longtemps qu’elle continuera à gagner les élections et à faire pression sur Westminster pour un autre référendum sur l’indépendance.

Le stress et la pression incessants de la querelle de Salmond sont maintenant – en grande partie – dans le rétroviseur, mais les élections de mai sont à une courte distance sur la route.

«Si vous voulez me démettre de mes fonctions de premier ministre, faites-le lors d’une élection», a déclaré Sturgeon aux politiciens de l’opposition au parlement de Holyrood mardi après-midi.

Comme l’ont montré les 14 dernières années de domination nationaliste écossaise, cela peut être plus facile à dire qu’à faire.

Factions SNP

Loyalistes de l’esturgeon – L’opposition à Nicola Sturgeon au sein du SNP est diffuse mais peu profonde. La majorité des membres du parti et des membres du bureau soutiennent Sturgeon, partagent sa vision de l’Écosse en tant qu’État-nation libéral et indépendant au sein de l’UE et pensent que la première ministre a gouverné l’Écosse avec compétence tout au long de ses six ans et demi à la tête. du parlement de Holyrood. Ayant été autorisé à enfreindre le code ministériel par James Hamilton, l’avenir de la direction de Sturgeon dépend de la question de savoir si Sturgeon continue d’être le vainqueur des élections – et de la perception, parmi les nationalistes de base, que l’Écosse progresse vers l’indépendance.

Les fondamentalistes constitutionnels – Les «fondamentalistes» de haut niveau au sein du SNP comprennent des députés de haut rang comme Joanna Cherry et Kenny MacAskill. Ils veulent que Sturgeon établisse une feuille de route vers l’indépendance qui ne repose pas sur les largesses du gouvernement conservateur de Boris Johnson à Londres. De tous les critiques internes de Sturgeon, ils sont les plus susceptibles d’avoir pris le parti de Salmond pendant le processus d’enquête. Certains partisans de Sturgeon ont suggéré en privé de renvoyer les fondamentalistes purs et durs du SNP – une proposition rejetée par l’équipe de Sturgeon.

Nationalistes de gauche – Le SNP s’est traditionnellement présenté comme un parti social-démocrate. Sous la direction de Salmond et de Sturgeon, cependant, il a poursuivi une stratégie économique résolument centriste. La gauche du parti est centrée sur l’ex-député influent George Kerevan et le SNP Common Weal Group (CWG), une faction interne du parti. Ils soutiennent que Sturgeon n’a pas tenu sa promesse sociale-démocrate et s’est beaucoup trop rapprochée des intérêts du secteur privé. Les nationalistes de gauche critiquent le leadership de Sturgeon, mais ne sont pas nécessairement alignés sur Salmond.