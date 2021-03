Joe Biden, leader honoraire de l’UE pendant une journée

Le 28e chef d’État et de gouvernement au sommet vidéo du Conseil européen de jeudi était assis avec un drôle de drapeau rouge, blanc et bleu étoilé derrière lui.

Le président américain Joe Biden a rejoint la réunion des dirigeants de l’UE à l’invitation du président du Conseil Charles Michel et, au moins d’après les captures d’écran qui ont été rendues publiques, il y avait beaucoup de vrais sourires autour de la table de conférence virtuelle.

Les images heureuses étaient bien loin – plus comme un rire lointain – de l’époque où les dirigeants européens se retrouvaient à regarder à travers les salles de réunion l’ancien président américain Donald Trump et à se préparer à une explosion ou une tirade imprévisible de sa part lors d’événements comme le G7, le G20 ou les sommets de l’OTAN.

Trump, qui a déclaré une fois que l’UE avait été créée pour tirer parti des États-Unis, n’a jamais été invité à rejoindre les dirigeants de l’UE lors de l’un de leurs propres rassemblements. Pour Biden, cependant, ils ont déroulé le tapis rouge virtuel.

«Pour la première fois en 11 ans, nous avons accueilli le président des États-Unis», a déclaré Michel lors d’une conférence de presse après le sommet, faisant référence à l’ancien dirigeant américain Barack Obama. «C’était l’occasion pour le président des États-Unis d’exprimer sa vision de la coopération future entre l’UE et les États-Unis, et c’était aussi l’occasion pour nous, l’Union européenne, d’exprimer notre engagement très fort pour cette alliance transatlantique fondamentale. . »

Un diplomate de l’UE a déclaré que Michel avait chanté les louanges de Biden en le présentant lors de la vidéoconférence. Biden, à son tour, « était très familier, très empathique, disant » nous sommes dans le même bateau « », a déclaré le diplomate. « Il a tenu à reconnaître » Angela « à plusieurs reprises, en disant: » Nous sommes les vétérans ici « », fait référence à la chancelière allemande Angela Merkel.

Merkel, pour sa part, a déclaré que les Européens espéraient beaucoup travailler avec leur nouvel ami. «Il y a un grand nombre de points communs que nous voulons cultiver et que nous voulons aussi cultiver davantage à nouveau», a-t-elle déclaré. «Qu’il s’agisse de coopération sur le climat, que ce soit de mettre de côté les différends commerciaux… que ce soit la relation avec la Chine, avec la Russie ou avec la Turquie.»

Interrogée sur la question de savoir si des liens étroits avec les États-Unis pourraient menacer les intérêts économiques allemands en Chine, Mme Merkel a souligné son souhait que l’UE soit perçue comme un acteur indépendant et souverain qui élabore sa propre politique chinoise. «Il ne s’agit pas seulement d’intérêts économiques, mais aussi de respecter ce que nous appelons également la souveraineté européenne», a-t-elle déclaré. «Cela signifie que nous avons un socle commun de valeurs avec les États-Unis d’Amérique, bien sûr, qui est tout à fait incontestable et clair, mais nous avons aussi nos propres intérêts de l’autre côté.»

Michel a déclaré qu’il espérait voir le partenaire de l’UE avec Washington sur la lutte contre le changement climatique et les problèmes numériques, mais qu’il devrait avant tout être un partenariat pour la défense de la démocratie.

«L’Union européenne est un projet axé sur la paix et la prospérité et il est également basé sur les valeurs de la dignité de chaque être humain, de la démocratie et de l’État de droit», a déclaré Michel.

«Ce que nous voyons, c’est que ces valeurs de démocratie et de primauté du droit sont à nouveau menacées», a-t-il ajouté. «Plus que jamais maintenant, les États-Unis et l’Union européenne ont une responsabilité envers les générations à venir, car nous savons que les décisions que nous pouvons prendre ensemble, sur des sujets tels que la sécurité, la démocratie et la stabilité auront un impact pendant des années à venez, pour nos enfants et nos petits-enfants.