L’UE approuve de nouveaux sites de fabrication de vaccins contre les coronavirus

De nouveaux sites ont été approuvés pour la fabrication de vaccins d’Oxford / AstraZeneca, BioNTech / Pfizer et Moderna, a annoncé vendredi l’Agence européenne des médicaments.

La plus surveillée de ces installations est le site Halix aux Pays-Bas, qui produisait la substance active du vaccin Oxford / AstraZeneca pour le Royaume-Uni mais n’avait pas encore obtenu l’approbation du régulateur européen. L’approbation par le comité des médicaments à usage humain de l’EMA signifie que l’UE dispose désormais de quatre sites produisant la substance active pour le jab.

Commentant l’approbation, la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, a déclaré que les vaccins produits à Halix devraient être livrés aux pays de l’UE «dans les prochains jours».

«Certains de nos États membres ont été gravement touchés par la réduction décevante des livraisons de vaccins AstraZeneca», a-t-elle ajouté. «Les campagnes nationales de vaccination reposaient sur les livraisons que nous avions convenues avec toutes les entreprises pour protéger leurs citoyens. Sans les sous-livraisons d’AstraZeneca, les taux de vaccination dans l’UE auraient pu être presque deux fois plus élevés. »

Un autre site de fabrication du vaccin BioNTech / Pfizer, à Marburg, en Allemagne, a également reçu son approbation. L’installation produira à la fois la substance active et le produit fini.

De plus, le comité a donné le feu vert pour que le vaccin BioNTech / Pfizer soit transporté et conservé pendant deux semaines entre -25 et -15 ° C au lieu de -90 à -60 ° C. En février, BioNTech et Pfizer ont déclaré que de nouvelles données indiquaient que le vaccin était stable à ces températures plus élevées.

L’EMA a déclaré que la mesure «faciliterait le déploiement et la distribution rapides du vaccin dans l’UE en réduisant le besoin de conditions d’entreposage frigorifique à très basse température tout au long de la chaîne d’approvisionnement».

En outre, le vaccin de Moderna sera produit à partir d’un autre site de fabrication, avec de nouvelles lignes de fabrication à Visp, en Suisse, également approuvées.

MISE À JOUR: Cet article a été mis à jour pour inclure une réponse de la commissaire à la santé Stella Kyriakides.