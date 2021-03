Le Royaume-Uni proposera un rappel de coronavirus à l’automne pour les plus vulnérables

Le gouvernement britannique prévoit de fournir des rappels aux coronavirus pour les plus de 70 ans, à partir de septembre, pour les protéger davantage contre les nouvelles variantes de la maladie, selon une interview accordée par Telegraph au ministre britannique des vaccins Nadhim Zahawi.

« La date la plus probable sera septembre. Jonathan Van-Tam [England’s deputy chief medical officer] pense que si nous allons voir une exigence pour un booster jab pour protéger les plus vulnérables, [it] serait vers septembre « , a déclaré Zahawi.

Les vaccins actuels ont une efficacité variable contre les nouvelles variantes de la maladie, et le plan britannique est de fournir des injections de rappel aux personnes des principaux groupes prioritaires, qui comprennent les plus de 70 ans, ainsi qu’aux travailleurs de la santé et aux travailleurs sociaux.

Des articles publiés par le groupe consultatif scientifique britannique pour les urgences ont averti que les vaccins actuels pourraient être moins efficaces contre de nouvelles variantes comme celle sud-africaine.

Plus de 120000 personnes sont décédées de la maladie au Royaume-Uni, l’un des taux de mortalité les plus élevés d’Europe, mais plus de 40% de la population britannique a jusqu’à présent reçu au moins un vaccin, bien plus que tout autre pays de l’UE. L’objectif du gouvernement britannique est d’offrir un premier coup à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet.

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a promis que tous les adultes français se verraient offrir un premier coup d’ici la fin de l’été. La France est à la traîne, les plus de 70 ans n’ayant accès qu’au premier coup à partir de cette semaine.

Le Royaume-Uni envisage également de mettre en place une vaccination au volant pour les moins de 50 ans, dans le but de rendre le processus plus pratique et d’encourager ceux qui pourraient être plus réticents à se faire vacciner, selon Zahawi.

«C’est un excellent moyen, comme vous le faites pour les moins de 50 ans, les moins de 40 ans, les moins de 30 ans. La commodité devient un outil beaucoup plus important à déployer car vous voulez vous assurer que pour ces personnes, nous pensons qu’il y aura peut-être plus d’hésitation rendez-le aussi pratique que possible », a déclaré Zahawi.

Le Royaume-Uni assouplit ses restrictions à partir de lundi, avec des rassemblements extérieurs de six personnes ou deux ménages autorisés, après des mois de verrouillage strict.