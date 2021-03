Recherche en cours après trois évasions de la quarantaine de l’hôtel

Trois personnes se sont échappées d’un établissement de quarantaine hôtelier obligatoire près de l’aéroport de Dublin juste un jour après leur arrivée en Irlande.

Le personnel de la Gardaí et des Forces de défense tente de localiser les trois personnes qui séjournaient à l’hôtel Crowne Plaza à Santry.

Ils ont quitté l’hôtel malgré une forte présence de sécurité impliquant un sous-traitant de sécurité privé et du personnel des Forces de défense.

Ceux qui quittent la quarantaine de l’hôtel sans autorisation peuvent être condamnés à une amende allant jusqu’à 2 000 € ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois.

Un porte-parole de la Garda a confirmé que Gardaí avait été appelé par l’officier de liaison des forces de défense à l’hôtel en début d’après-midi au sujet des personnes disparues.

«Étant donné que le ministère de la Santé est l’agence chef de file en matière de gestion de la mise en quarantaine obligatoire, An Garda Síochána ne fera aucun commentaire pour le moment», a déclaré un porte-parole.

Il a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les informations selon lesquelles l’un de ceux qui avaient quitté l’hôtel illégalement aurait été retrouvé.

Dans une déclaration, le ministère de la Santé n’a pas commenté l’incident spécifique des trois personnes quittant la quarantaine, mais a déclaré que le fait de quitter un établissement désigné sans autorisation constituait une infraction pénale.

« An Garda Síochána enquêtera sur toute infraction présumée et appliquera ces lois », a déclaré le département.

La mise en quarantaine obligatoire de l’hôtel a été mise en service à 4 heures du matin vendredi matin et les 20 premières personnes sont arrivées vendredi matin. La plupart d’entre eux étaient sur un vol direct depuis Dubaï.

Les personnes originaires de 33 pays désignés «à haut risque» doivent passer jusqu’à 12 jours dans l’un des quatre hôtels désignés, même si elles ne font que transiter par ces pays.

Les pays comprennent de nombreux pays d’Amérique du Sud et d’Afrique ainsi que les Émirats arabes unis et l’Autriche.

Vendredi, une femme a été escortée à l’hôtel Crowne Plaza par des agents de sécurité après avoir refusé de quitter un bus transportant des passagers entrant dans le système de quarantaine obligatoire de l’hôtel Covid-19.

La femme était visiblement en détresse et a appelé les journalistes en attente alors qu’elle était conduite à l’intérieur par le personnel de sécurité. Elle a dit qu’elle était autorisée à vivre en Irlande et qu’elle n’avait pas besoin de mettre en quarantaine.

La période de quarantaine peut être réduite si un passager renvoie un résultat négatif lorsqu’il est testé pour Covid-19 après 10 jours dans le système.

Le coût pour un adulte originaire d’un pays à risque est de 1 875 € pour 12 nuits, 625 € pour une deuxième personne de plus de 12 ans partageant la chambre et 36 € pour les enfants de 4 à 12 ans.

La période de quarantaine peut être prolongée si un passager est testé positif pendant son séjour mais l’Etat paiera pour toute prolongation au-delà de 12 jours.

Le portail de réservation en ligne pour les forfaits de quarantaine a été mis en ligne cette semaine et, vendredi matin, 76 personnes avaient effectué des réservations. Parmi ceux-ci, 37 devraient arriver dans le pays dans les jours restants en mars, 33 en avril et six en mai, a déclaré une porte-parole du ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a désigné le Crowne Plaza, le Holiday Inn Express à Santry, le château de Clontarf et le Hard Rock Hotel sur Exchange Street Upper pour une utilisation dans le système.

Les hôtels seront attribués au hasard et les clients devront rester dans leur chambre, à l’exception des pauses fumeurs et d’exercice strictement contrôlées. Ils auront accès au wifi et à un système de divertissement.

Les gens peuvent être condamnés à une amende allant jusqu’à 2 500 € et / ou condamnés à six mois de prison s’ils ne remplissent pas leur quarantaine d’hôtel obligatoire.

Les nouvelles règles de quarantaine s’appliquent également à tout passager qui arrive de n’importe quel pays sans un test Covid-19 PCR négatif effectué pas plus de 72 heures avant son atterrissage. Ces passagers devront payer un tarif journalier de 150 €.