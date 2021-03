Le Premier ministre slovaque Igor Matovič démissionne suite à la crise des vaccins

Le Premier ministre slovaque en difficulté, Igor Matovič, a annoncé dimanche qu’il démissionnerait, dans le but de tracer une ligne dans une crise politique d’un mois déclenchée par son achat unilatéral du vaccin Spoutnik V de fabrication russe contre le coronavirus.

Matovič a déclaré qu’il changerait de place avec l’actuel ministre des Finances, Eduard Heger, qui deviendra le nouveau Premier ministre.

S’exprimant dans les bureaux du gouvernement dans la capitale Bratislava le dimanche des Rameaux, il a décrit sa décision en termes religieux. « A la veille de la semaine sainte, que nous célébrons comme un symbole de souffrance, de sacrifice et de pardon, j’ai décidé de faire un geste de pardon envers les personnes qui ont exigé politiquement ma démission en tant que Premier ministre », a déclaré Matovič.

Suite à son achat du vaccin, dont l’utilisation n’a pas encore été approuvée par l’Agence européenne des médicaments, des fissures ont commencé à apparaître dans la coalition gouvernementale quadripartite. Deux des partis – Pour le peuple et pour la liberté et la solidarité – ont déclaré qu’ils quitteraient le gouvernement à moins qu’il n’y ait un remaniement ministériel et que Matovič ne démissionne.

Au cours des 10 derniers jours, six ministres ont démissionné afin de forcer le Premier ministre lui-même à démissionner. De plus, après la démission du président de Liberté et Solidarité, Richard Sulík, en tant que ministre de l’Économie, tout le parti a quitté le gouvernement.

Matovič a déclaré qu’il n’exigerait plus que ses partenaires de la coalition remplissent l’une des conditions qu’il avait fixées pour sa démission il y a une semaine. Celles-ci comprenaient la condition que Sulík ne revienne pas au gouvernement.