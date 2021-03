La perte de confiance du public dans l’équité du déploiement des vaccins doit être corrigée

L’équité, la sécurité et l’efficacité sont les pierres angulaires du déploiement du vaccin Covid-19 par le gouvernement, le plus grand projet de ce type entrepris dans l’histoire de l’État.

Mais ce principe d’équité est-il négligé dans la mise en œuvre pratique du plan, au point qu’il commence à saper le déploiement global?

Les violations du principe, qui ont vu un nombre inconnu de personnes vaccinées avant les places allouées dans la file d’attente, semblent encore pires compte tenu de la faiblesse de l’approvisionnement en vaccins à l’Irlande, qui allonge les délais pour la grande majorité d’entre nous qui restent. non vacciné.

Une série d’incidents spécifiques a attiré une large attention: la vaccination des membres de la famille du personnel de l’hôpital de Coombe; le personnel vaccinant de l’hôpital Beacon d’une école privée voisine; et l’hôpital universitaire de Tralee donnant le coup aux constructeurs locaux.

Cependant, un problème global beaucoup plus important semble être le manque de technologies de l’information et d’autres contrôles pour garantir que les personnes actuellement vaccinées sont dans la catégorie de priorité appropriée. Le HSE indique que 220 000 travailleurs de la santé «de première ligne» ont été vaccinés, mais seulement 80 000 d’entre eux travaillent pour le fournisseur de santé de l’État.

Même en tenant compte des médecins généralistes et des pharmaciens et de leur personnel de soutien, ainsi que de tous les autres membres du personnel de santé du secteur privé, bénévole, des articles 38 et 39 ayant des rôles face aux patients, il est très difficile de voir comment ces chiffres s’additionnent. Le HSE a été interrogé à deux reprises pour une ventilation des nombres de vaccinés dans ces catégories pour cet article, mais n’en a pas fourni.

En raison du nombre élevé de personnes impliquées, il a fallu trois mois pour vacciner complètement cette seule cohorte.

Quelque 177 000 personnes ont été vaccinées dans des établissements de soins de longue durée. Il y a 32 000 résidents dans les maisons de soins infirmiers et environ 20 000 à 30 000 employés. Peut-être que le reste des vaccinations peut être pris en compte par le personnel et les clients dans d’autres types de lieux de rassemblement. Mais qui sait? Encore une fois, aucune ventilation des chiffres n’est à venir.

Pendant ce temps, le personnel des bureaux HSE de Dublin et d’Offaly a été vacciné malgré l’absence de contact avec les patients, a-t-on rapporté. Des rapports crédibles suggèrent que cette pratique ne s’est pas limitée à ces endroits. Bon nombre de ces membres du personnel travaillaient à domicile pendant la pandémie.

Personnes vulnérables

Merchants Quay Ireland et St Michael’s House, tous deux financés par le HSE, affirment que leur personnel de soutien a été vacciné, ainsi que les travailleurs traitant directement avec les clients.

Pendant ce temps, un grand nombre de personnes vulnérables attendent et attendent leur vaccin. J’ai récemment écrit sur une arrière-grand-mère de 105 ans à Co Galway et une grand-mère de 97 ans alitée à Dublin, qui ne savent pas quand elles vont être vaccinées.

La question de savoir ce qui constitue exactement un agent de santé de «première ligne» a été abordée par le directeur clinique HSE, le Dr Colm Henry, dans un document distribué dans l’ensemble du service de santé en janvier.

Le séquençage ne devrait pas être basé sur le lieu de travail des gens, pour qui ils travaillent ou la catégorie de travailleur ou le grade, a conseillé le Dr Henry. Le personnel de la communauté a autant le droit d’être vacciné que celui des hôpitaux, et les travailleurs du secteur privé jouissent de la même priorité que ceux du système de santé public.

Le séquençage, a-t-il dit, devrait être basé sur «la meilleure estimation pratique du risque d’exposition».

Le Dr Henry a effectivement laissé une certaine marge de manœuvre en disant que le programme de vaccination «doit être pratique à administrer» et qu’aucune dose ne doit être gaspillée.

Il a également recommandé que les centres établissent des listes d’attente d’autres travailleurs de la santé disponibles à bref délai si le personnel de première ligne n’est pas disponible.

Il y a des raisons légitimes pour lesquelles certaines personnes pourraient être vaccinées avant leur place dans la file d’attente. Comme l’a conseillé le Dr Henry, il est important qu’aucune dose ne soit gaspillée, et il pourrait s’avérer difficile de trouver des personnes dans la bonne catégorie de priorité dans un bref délai. Un employé de bureau peut avoir besoin de visiter occasionnellement les zones des patients et doit donc être protégé contre le virus.

Certains sympathiseraient avec un responsable qui décide de mettre en avant toute l’équipe pour la vaccination plutôt que de lancer un appel potentiellement conflictuel pour que certains membres du personnel ne soient pas vaccinés.

Hors de la séquence

Aucune de ces raisons n’explique adéquatement les nombreux rapports crédibles, principalement de personnes à l’intérieur du système, que j’ai reçus de personnes vaccinées dans le désordre.

Dans les premiers stades du déploiement du vaccin, les hôpitaux se sont vu attribuer des doses et ont effectivement été invités à «continuer». Plus il y a de doses administrées, meilleurs sont les chiffres. Un manque de systèmes informatiques appropriés a rendu difficile le suivi des détails de ceux qui ont reçu un vaccin.

Même maintenant, le portail utilisé pour les personnes qui s’inscrivent à la vaccination ne peut pas vérifier leurs informations d’identification, et ce n’est qu’à leur arrivée au centre de vaccination que leur éligibilité peut être évaluée.

Le HSE indique que le séquençage des cohortes est géré localement, sur la base des informations fournies par la personne.

«Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer qu’aucun vaccin ne soit attribué de manière inappropriée aux personnes qui tentent de saper le programme de vaccination en cherchant un vaccin hors séquence», a déclaré une porte-parole.

Les arguments en faveur d’une surveillance indépendante de l’attribution des vaccins se multiplient. Pourtant, l’ironie est que rien de tout cela n’aurait d’importance si le déploiement du vaccin se faisait plus rapidement et s’il y avait suffisamment d’approvisionnement pour faire le tour de la population en général.