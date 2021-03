Merkel: L’approche laxer COVID des premiers ministres d’État «  ne me remplit pas de joie  »

Vans Make me your own Drill Chore, taille L, femme, blanc

L - blanc - Blanchissement - Conseils de soin: blanchiment non autorisé Col: col sans boutons Coupe: normal Entretien professionnel des textiles - instructions d'entretien: nettoyage à sec non autorisé Extrémités des manches: boutonnable Fermeture: boutonnage continué Instructions de repassage: ne pas