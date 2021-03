Réunion du Nphet pour envisager un assouplissement des restrictions de Covid-19

Les membres de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) se réunissent lundi matin pour discuter des mesures qu’il recommandera au gouvernement sur l’assouplissement potentiel des restrictions de Covid-19 à partir de lundi prochain.

Les restrictions actuelles de niveau 5 ont été fixées par le gouvernement le 24 février et doivent durer jusqu’au 5 avril.

Dimanche, 13 autres décès liés au coronavirus et 604 nouveaux cas ont été annoncés par Nphet.

La moyenne mobile sur cinq jours s’établit désormais à 620, une réduction par rapport à la moyenne sur cinq jours de 700, lorsque le gouvernement a annoncé une extension des restrictions il y a près de cinq semaines.

La réunion de Nphet a débuté lundi à 9 heures et ses représentants doivent rencontrer le sous-comité du Cabinet à 18 heures.

Le gouvernement devrait annoncer ses plans pour les restrictions après une réunion du Cabinet mardi.

Les règles concernant les activités de plein air devraient être assouplies progressivement sur un certain nombre de semaines, comprend l’europe-infos.fr.

On s’attend à ce que la limite de 5 km pour faire de l’exercice soit levée à partir du lundi de Pâques.

Des sources gouvernementales ont mentionné son extension à une distance de 10 km et la perspective de déplacements à l’échelle du comté est considérée comme moins probable.

D’autres mesures qui ont été signalées comprennent la possibilité pour deux ménages de se rencontrer à l’extérieur dans des espaces publics; un retour à la formation sportive pour les enfants et les équipes de jeunes; et une reprise du golf et du tennis. Il est également entendu que les ministres sont susceptibles de faire pression pour un retour progressif de la construction axée sur la construction de logements.

Quarantaine

La secrétaire générale de l’Association des sergents et inspecteurs de la Garda (AGSI), Antoinette Cunningham, a averti lundi matin que tout assouplissement de la restriction de déplacement de 5 km rendrait la police de la pandémie encore plus difficile.

Le public pensera pouvoir se déplacer plus librement, ce qui «rendra le travail encore plus difficile», a-t-elle déclaré à Morning Ireland sur RTÉ.

Mme Cunningham a également réitéré un appel pour que les membres de la force soient vaccinés, en particulier ceux qui travaillent avec une quarantaine obligatoire. Mme Cunningham a déclaré que la gardaí avait «un grand rôle à jouer» dans l’application de la loi sur la santé 2021 et dans le respect de la réglementation.

Elle a dit qu’elle croyait comprendre que la société de sécurité impliquée, ainsi que le personnel de l’hôtel et les membres des forces de défense impliqués dans la quarantaine obligatoire étaient vaccinés, mais que les gardaí ne l’étaient pas.

Une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que la vaccination et les tests de tout le personnel qui interagit directement avec les personnes en quarantaine obligatoire sont en cours.

Mme Cunningham a déclaré qu’il n’était pas juste de s’attendre à ce que les gardes assistent à une situation survenant dans des hôtels utilisés pour la quarantaine obligatoire et reviennent ensuite dans la communauté. Il y avait un risque très élevé d’assister à de telles situations, a-t-elle déclaré.

«Le maintien de l’ordre à Covid devient plus difficile, plus difficile, plus dangereux.»

Le ministère de la Santé a déclaré que 75 personnes avaient réservé pour séjourner dans des hôtels de quarantaine obligatoires à partir de mars, tandis que 50 autres avaient réservé pour arriver en avril. Déjà sept personnes ont réservé une place dans un hôtel de quarantaine pour le mois de mai.

Dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que «la marge de manœuvre est très étroite» pour lever les restrictions de Covid-19 le mois prochain. Il a déclaré au programme This Week de RTÉ que le gouvernement adopterait une approche «prudente» en examinant les restrictions de 5 km, les activités de plein air et le retour complet à l’école après Pâques.

Garde d’enfants et écoles

Pendant ce temps, les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants reprennent le lundi matin pour tous les enfants. Auparavant, les enfants des travailleurs de première ligne et ceux qui fréquentaient le programme gouvernemental de protection et d’éducation de la petite enfance (EPPE) retournaient dans des structures d’accueil.

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré que les responsables envisageaient un programme pilote de test d’antigène dans les écoles secondaires et les universités.

Cependant, des inquiétudes subsistaient quant à la sensibilité des tests rapides, a-t-il déclaré à l’émission Pat Kenny de Newstalk et a souligné qu’ils ne remplaceraient pas les mesures existantes.

«Nous déployons déjà des tests d’antigène pour nos hôpitaux et dans les contextes d’épidémie, où nous savons que sa sensibilité est beaucoup plus forte. Mais nous savons aussi que c’est très faible dans les cas où les gens sont asymptomatiques.

«Je ne doute pas de la valeur potentielle des tests antigéniques, en particulier lors d’épidémies. Je dis que pour garantir aux gens qu’un test négatif signifie négatif en soi, il ne tient pas debout. »

Le Dr Henry a déclaré que le HSE avait «plus qu’assez» de tests PCR pour les paramètres qui ont vraiment besoin d’être testés. Il a reconnu que même les tests PCR n’étaient pas précis à 100%, mais qu’ils avaient un taux d’efficacité très élevé.

Les centres sans rendez-vous qui ont ouvert dans cinq endroits la semaine dernière faisaient partie d’un «menu d’options», ce qui aiderait à identifier les cas, a-t-il ajouté.

Il y avait eu une «forte demande» dans les centres sans rendez-vous, avec 7 500 tests ces derniers jours montrant un taux de positivité d’environ 2 à 3%.

«À partir de maintenant, nous prévoyons que ceux-ci seraient très mobiles – et nous changerons l’emplacement en fonction des conseils des services de santé publique.»

Centres sans rendez-vous

Egalement en cours à partir de lundi matin, les traceurs de contact prolongent la fenêtre de traçage de deux à sept jours.

Cela aidera à identifier les cas de Covid-19 actuellement attribués à la «transmission communautaire», ce qui équivaut à environ 20 pour cent des cas, selon Niamh O Beirne, responsable du dépistage et du dépistage du Health Service Executive.

Elle a déclaré lundi à l’émission de radio Morning Ireland de RTÉ que c’était le «bon moment» pour étendre le traçage, car il le fallait lorsque les cas n’étaient pas trop élevés.

Mme O Beirne a déclaré dimanche que le taux de positivité global dans les cinq centres de test sans rendez-vous du HSE à Dublin et à Offaly était de 2,5%.

La grande majorité des cas positifs appartenaient au groupe d’âge des 15 à 34 ans, a-t-elle déclaré. Le taux de positivité parmi ceux qui se sont présentés pour des tests au centre sans rendez-vous de Blanchardstown était plus élevé, à 4,3 pour cent.

Elle a dit qu’il était «décourageant» que le taux de cas asymptomatiques soit si élevé.

Lors de l’annonce du plan The Path Ahead le 24 février, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que 1,25 vaccin aurait été administré d’ici la fin du mois de mars.

Au jeudi 25 mars, 760 168 doses de vaccin avaient été administrées, dont 211 223 désormais entièrement vaccinés après deux doses.

Dimanche, il y avait 322 cas confirmés de Covid-19 dans les hôpitaux de l’État, 38 de moins que le dimanche précédent.

Le nombre de patients traités pour le virus dans les unités de soins intensifs a diminué de 12 en l’espace d’une semaine, à 68 hier.