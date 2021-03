L’Irlande est prête à assouplir lentement les mesures de verrouillage, déclare le Premier ministre Martin

DUBLIN – L’Irlande prendra des mesures provisoires pour sortir d’un verrouillage de trois mois après Pâques mais doit se méfier d’une potentielle quatrième vague d’infection, a déclaré le Premier ministre Micheál Martin à la nation mardi soir.

Dans un adresse télévisée en direct, Martin a déclaré que les conseillers en cas de pandémie avaient mis en garde contre une réouverture plus large le 5 avril, date précédemment fixée par le gouvernement pour réduire les mesures de verrouillage en vigueur depuis Noël.

Au lieu de cela, le gouvernement prévoit un assouplissement plus lent qui reporte de nombreuses étapes à mai. Cela reflète, en partie, l’incapacité de l’Irlande à atteindre son objectif de vaccination de 1,25 million de vaccinations d’ici la fin du mois de mars. À peine 800 000 ont été livrés, en grande partie à cause d’un manque d’approvisionnement d’AstraZeneca.

«Nous sommes sur la dernière ligne droite de ce terrible voyage», a déclaré Martin, qui prévoyait que l’augmentation des approvisionnements de quatre fabricants de vaccins en avril permettrait aux magasins, bibliothèques et musées de rouvrir en mai, hôtels et chambres d’hôtes en juin.

«Ces vaccins sont transformateurs et ils sont notre moyen de sortir», a-t-il déclaré. «La seule chose qui nous retient, c’est l’offre.»

Martin a déclaré qu’à partir du 12 avril, tous les étudiants retourneront aux cours en personne, tandis que 14 000 travailleurs de la construction et des crèches seraient autorisés à reprendre leur travail.

Une règle limitant les déplacements des personnes à moins de 5 kilomètres de leur domicile sera également élargie le 12 avril pour autoriser les déplacements dans les comtés d’origine des personnes ou jusqu’à 20 kilomètres dans un comté voisin. Deux ménages seront autorisés à socialiser ensemble, mais uniquement à l’extérieur.

Deux semaines plus tard, le 26 avril, les terrains de golf, de tennis et autres sports de plein air rouvriront. Les zoos peuvent également rouvrir. Le nombre maximum de personnes en deuil lors d’un enterrement passera de 10 à 25.

«En étant en sécurité maintenant, nous profiterons d’une plus grande liberté cet été», a déclaré Martin.

Son appel à la retenue continue est venu le jour le plus ensoleillé et le plus chaud de l’année – au milieu des signes que la patience du public s’épuisait.

Gestionnaire d’investissements Paul Sommerville a déclaré qu’il venait de marcher le long de la côte près de Dublin et l’a trouvé «absolument bondé, de grands groupes partout. Pas de masques, pas de distanciation sociale. »