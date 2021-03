Q&A: Pourquoi la stratégie vaccinale de l’Irlande a-t-elle changé et comment fonctionnera-t-elle maintenant?

Que fait le gouvernement pour changer sa stratégie vaccinale?

Essentiellement, le programme passe à un système basé sur l’âge une fois que les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes vulnérables et souffrant de maladies sous-jacentes seront prises en charge. Il fait suite à une recommandation du Comité consultatif national d’immunisation (Niac).

Mais pourquoi? N’avaient-ils pas déjà une stratégie claire?

Ils l’ont fait, mais cela semble être une question de rapidité et de simplicité. Dans son rapport, Niac a déclaré que l’âge reste le meilleur prédicteur d’hospitalisation et de décès. «Bien qu’il puisse y avoir un niveau de risque accru pour certains groupes ethniques ou certaines professions, le facteur de risque le plus élevé reste l’âge, et ces groupes doivent être prioritaires.» Un programme «opérationnellement simple» pour les 16 à 64 ans par ordre décroissant est le «moyen le plus équitable et le plus efficace de poursuivre le déploiement de la vaccination».

Votre travail définit sûrement votre risque?

En quelque sorte, mais les personnes les plus à risque sur la base de la profession sont toujours couvertes, du moins selon Niac. Les agents de santé de première ligne ont déjà été priorisés. Et si les travailleurs des usines de transformation de la viande avaient un taux d’hospitalisation plus élevé lors de la première vague, ce n’est plus le cas. «Il n’y a aucune preuve montrant un risque significativement accru de maladie Covid-19 sévère, indépendamment de l’âge et d’autres comorbidités, dans n’importe quel groupe professionnel pour leur donner la priorité à la vaccination au-dessus de leur cohorte d’âge», indique son rapport.

Alors tout le monde accepte ça?

Bien sûr que non. La nouvelle approche a irrité bon nombre de ceux qui estiment qu’ils devraient être plus avancés dans la file d’attente en raison des niveaux plus élevés d’interaction avec le public. Cette décision a été qualifiée de «sucker punch» par gardaí et «extraordinairement irrespectueuse» par les enseignants. Les soignants ont également exprimé des inquiétudes, mais Niac a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve pour soutenir la priorisation» des soignants en dehors des structures de santé formelles.

Que pensent les experts indépendants?

Le professeur Kingston Mills, immunologiste du Trinity College de Dublin, n’est pas convaincu et a déclaré qu’il était «incroyable» que le gouvernement puisse justifier cette décision sur la base de la simplicité. «Il y a un argument fort à faire pour vacciner les personnes qui sont plus en contact avec les gens et réduire ainsi la transmission du virus.»

Cependant, le spécialiste des maladies infectieuses, le professeur Sam McConkey, pense que cela fonctionnera tant que l’approvisionnement en vaccins sera assuré et que les gens pourront se faire vacciner rapidement. «Lorsque vous commencez à découper un problème en un grand nombre de critères différents, cela devient un problème très complexe», a-t-il déclaré à propos de plusieurs catégories de destinataires. «Même le regroupement professionnel est très déroutant, mais l’âge – je suis né en 1975 et personne ne peut contester cela.» Cependant, il a averti que si l’approvisionnement en vaccins échouait et que le système ralentissait, les griefs actuels s’intensifieraient probablement.

Les autres pays se concentrent-ils uniquement sur l’âge?

Au Royaume-Uni en février dernier, les syndicats représentant la police, les agents pénitentiaires et les enseignants ont été consternés par les projets visant à baser la prochaine série de vaccins sur l’âge plutôt que sur la profession. Semble familier? Mais cela varie et c’est complexe. Une étude publiée par l’Israel Journal of Health Policy Research a noté que l’Autriche, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont tous donné la priorité aux personnes âgées de 80 ans et plus avant de passer progressivement à des groupes d’âge plus jeunes. Le Portugal comprenait initialement des personnes âgées de 50 ans et plus, mais uniquement si elles avaient l’une des affections chroniques d’une liste restreinte. La Suède a commencé par fixer le seuil d’âge à toute personne de plus de 18 ans pour se faire vacciner au premier semestre 2021, mais en février, elle a commencé à donner la priorité aux personnes de plus de 65 ans.

D’accord, donc compte tenu de tout ce qui précède, la question demeure pour beaucoup d’entre nous: quand vais-je me faire vacciner?

Cela deviendra clair avec le temps, mais on espère que le programme sera accéléré en fonction de l’augmentation de l’approvisionnement en vaccins à partir d’avril. Le ministère de la Santé doit informer les différents groupes d’âge de la date à laquelle ils peuvent s’attendre à être vaccinés dans les semaines à venir.