Il est trop tôt pour supprimer les programmes de soutien aux coronavirus

Stefano Scarpetta est à la tête de l’OCDE Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales.

PARIS – Les vaccins contre le coronavirus nous ont peut-être donné un aperçu de la lumière au bout du tunnel, mais nous sommes loin d’atteindre l’autre côté de cette pandémie. Et pourtant, certains craignent qu’une assistance continue à grande échelle puisse réduire les incitations à travailler, maintenir les entreprises inefficaces sous assistance respiratoire et ralentir le processus de reprise.

Ces préoccupations sont injustifiées. La crise financière mondiale nous a appris que dans des situations avec de nombreux demandeurs d’emploi et peu d’offres d’emploi, comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, un soutien gouvernemental bien ciblé a des coûts d’efficacité minimes.

Pour que nos économies se rétablissent rapidement, les gouvernements européens devront fournir un financement adéquat dans cette phase de transition. Il y a quatre priorités à garder à l’esprit.

Le premier devrait être de soutenir les familles et les entreprises les plus touchées par les effets économiques du COVID-19.

Au cours de la première vague de la pandémie dans plusieurs pays de l’OCDE, jusqu’à un tiers des travailleurs bénéficiaient de programmes de maintien de l’emploi. Le nombre de réclamations a diminué avec la réouverture partielle de l’économie, mais reste plus élevé qu’après la crise financière mondiale dans de nombreux pays. Le nombre de personnes qui demandent des prestations de revenu minimum et des allocations de chômage de «dernier recours» est appelé à augmenter à mesure que la crise se poursuit.

Certes, ces mesures de soutien sont coûteuses à court terme, mais les alternatives coûteront plus cher à long terme. Des millions de personnes sont toujours employées dans des secteurs qui continuent d’être profondément affectés par les restrictions sanitaires. Des millions d’autres sont au chômage ou sous-employés, et de nombreuses entreprises sont en grande difficulté financière.

Tant que les restrictions sanitaires ne seront pas levées, le retrait du soutien aux personnes et aux entreprises touchées entraînerait davantage de faillites, un chômage plus élevé, la pauvreté et de nouvelles difficultés économiques.

Pour réduire les coûts immédiats de ces programmes, les gouvernements devraient améliorer le ciblage du soutien aux familles et aux secteurs qui en ont le plus besoin. Les entreprises des secteurs non soumis à des restrictions sanitaires obligatoires devraient supporter une partie des coûts pour libérer des ressources pour d’autres secteurs.

La deuxième priorité doit être d’encourager la création d’entreprises et d’éviter les faillites d’entreprises performantes mais surendettées.

Les fermetures d’entreprises ont diminué en moyenne de 30% en 2020 dans les pays de l’OCDE, malgré la baisse sans précédent du PIB. Cela signifie probablement que certaines entreprises non viables sont maintenues à flot grâce à des mesures de soutien destinées à aider les entreprises qui seraient rentables si ce n’était de la pandémie.

Ce type d’inefficacité n’est pas le plus grand risque pour l’économie. Avec une économie toujours incertaine et une demande toujours déprimée, le danger plus grave est que les entreprises très performantes et surendettées fassent faillite. Pour éviter ce scénario, il sera nécessaire de faire face à des niveaux élevés d’endettement des entreprises dans ces entreprises.

Les gouvernements devraient également stimuler la création de start-up et l’esprit d’entreprise en offrant une protection appropriée aux travailleurs indépendants, par exemple par le biais d’une assurance chômage, qui n’est souvent pas disponible pour ceux qui ne disposent pas de contrats formels à plein temps.

La troisième priorité doit être d’encourager l’embauche et de renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

À un moment donné, le seul moyen de sortir de la crise passera par la création d’emplois, qui dans de nombreux pays est de 10 à 20 points de pourcentage inférieure à ce qu’elle était avant le COVID-19.

Au niveau macro, cela signifie maintenir des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes. Au niveau micro, des subventions à l’embauche temporaires et ciblées – telles que celles introduites en France, en Italie et au Royaume-Uni – peuvent être un moyen rentable de stimuler la création d’emplois lorsque l’incertitude persiste.

La quatrième priorité, et non des moindres, sera d’accorder une attention particulière aux jeunes.

Le taux de chômage des jeunes dans les pays de l’UE27 était de 17% en janvier 2021, soit près de 10 points de pourcentage de plus que dans la population générale. Même avant le COVID-19, les carrières de nombreux jeunes étaient encore marquées par la crise de 2008: 61% des jeunes de l’UE occupaient un emploi faiblement rémunéré en 2018, par exemple.

Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter l’erreur de la crise financière lorsque les jeunes ont reçu trop peu de soutien trop tard. Nous avons besoin d’un ensemble complet de politiques pour les jeunes, comprenant des programmes de recrutement et d’apprentissage et des programmes de formation. L’Allemagne et l’Écosse, par exemple, ont introduit des subventions supplémentaires pour les employeurs qui embauchent des apprentis licenciés pendant la crise.

Alors que les pays se préparent à lancer des plans de relance massifs, ils feraient bien de garder ces quatre priorités à l’esprit. Les familles, les demandeurs d’emploi, les travailleurs, les entreprises et les jeunes ont tous besoin d’un soutien continu et ciblé.

Sans se concentrer sur les plus nécessiteux, les efforts de relèvement des pays commenceront sur le dos, avec des coûts sociaux et économiques à long terme incalculables.