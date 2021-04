Jusqu’à 100000 travailleurs perdront définitivement leur emploi à cause de Covid, prévient la Banque centrale

Jusqu’à 100 000 personnes perdront définitivement leur emploi en raison de la pandémie, a averti la Banque centrale.

Malgré les mauvaises perspectives d’emploi, le régulateur a relevé ses prévisions de croissance pour l’économie à près de 6%, invoquant l’amélioration des conditions économiques dans le monde et le plan de relance de 1,9 billion de dollars du président américain Joe Biden, qui devraient tous deux stimuler les exportations.

Dans son dernier bulletin trimestriel, la Banque centrale a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le chômage reste élevé même après l’assouplissement des restrictions.

Le changement des préférences des consommateurs et des pratiques de travail entraînerait des baisses permanentes dans certains secteurs de consommation, «et c’est là que vous allez avoir un chômage de longue durée», a déclaré le directeur de l’économie et des statistiques de la banque, Mark Cassidy.

«Sur les 445 000 personnes actuellement bénéficiaires du paiement de chômage en cas de pandémie (PUP), nous pensons que presque 80 000 à 100 000 retourneront au travail très rapidement. [once the restrictions are lifted] et ce sera l’ampleur des dommages les plus durables », a-t-il dit.

Le taux de chômage ajusté par Covid, qui inclut les bénéficiaires du PUP, est actuellement de 24,2 pour cent. Lorsqu’il est combiné avec le système gouvernemental de subventions salariales à l’emploi (EWSS), cela signifie que 960 000 personnes, soit environ quatre personnes sur 10 dans la population active, bénéficient actuellement d’une forme ou d’une autre de soutien du revenu.

La Banque centrale a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le chômage reste élevé à 8% l’année prochaine et que ce serait 2023 ou 2024 avant que le marché du travail ne se remette complètement de la pandémie.

Perspectives modérées

Dans son rapport, le régulateur a déclaré que les perspectives de l’économie au premier semestre 2021 restaient modérées, «avec à la fois la durée des restrictions de niveau 5 plus prolongée et l’assouplissement des restrictions désormais susceptible d’être plus graduel».

Cependant, dans l’hypothèse d’un déploiement réussi des vaccins, il s’attend à une forte reprise de l’activité au second semestre, tirée par une demande intérieure plus forte et des exportations multinationales.

En conséquence, il a relevé ses prévisions de croissance pour l’économie cette année à 5,9%, contre une prévision précédente de 3,8%, et à 4,7% pour 2022.

«Le niveau élevé d’épargne accumulée au cours de l’année écoulée, ainsi que l’amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises, soutiendront une demande intérieure plus forte. [in the second half of 2021]», A déclaré M. Cassidy, notant que 15,7 milliards d’euros supplémentaires avaient été placés en dépôt par les ménages irlandais au cours des 12 derniers mois.

La Banque centrale a calculé que 10 milliards d’euros de ce montant peuvent être classés comme «excès d’épargne», et que, sur la base des habitudes de dépenses précédentes, environ 5 milliards d’euros sont susceptibles de retourner dans l’économie sous forme de dépenses supplémentaires une fois les restrictions levées. Cela stimulerait la reprise, a déclaré M. Cassidy.

Frictions du Brexit

À la baisse, les frictions commerciales liées au Brexit continueraient d’affecter la croissance et la consommation des ménages, a déclaré la Banque centrale, ajoutant que le Brexit et la pandémie ajoutaient un degré élevé d’incertitude à ses prévisions.

Alors que la hausse des ratios de déficit et d’endettement qui a résulté des dépenses liées à la pandémie a été «à la fois justifiée et nécessaire», il faudrait y remédier à une date ultérieure.

Il a estimé que le montant total du projet de loi Covid du gouvernement – ses dépenses de soutien et de mesures de santé – s’élèverait à 32 milliards d’euros d’ici la fin de cette année.

«À court terme, la politique budgétaire doit rester axée sur le soutien des revenus des ménages et une liquidité ferme pour fournir la base la plus solide pour la reprise», a-t-il déclaré.

«Cependant, la taille et la nature du soutien doivent être prêtes à s’adapter à des circonstances changeantes. A terme, une dynamique de croissance plus favorable dans les années à venir devrait soutenir une baisse du taux d’endettement public. »