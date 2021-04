La quarantaine dans les hôtels ne devrait pas s’appliquer aux pays où vivent de nombreux Irlandais, dit Coveney

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que le système de quarantaine obligatoire des hôtels Covid-19 ne devrait pas être appliqué aux pays où vivent un grand nombre d’Irlandais.

Le ministre a également émis de forts doutes sur la capacité du programme de quarantaine obligatoire des hôtels à accueillir des milliers de personnes dans des chambres d’hôtel si 43 pays supplémentaires venaient à s’ajouter à la liste.

M. Coveney a également remis en question la base juridique de l’ajout de tant de nouveaux pays, en particulier des pays de l’UE, où il existe un droit de voyager.

Une controverse majeure a éclaté au sein du gouvernement au sujet des projets du ministère de la Santé d’étendre la quarantaine hôtelière obligatoire à 43 pays supplémentaires, dont les États-Unis, la France et l’Allemagne.

Le procureur général a écrit au ministre de la Santé Stephen Donnelly pour lui faire part de ses préoccupations concernant les projets qui ont laissé les autres ministres et l’Union européenne «furieux», ont confirmé des sources de haut niveau.

«Il y a beaucoup de préoccupations au sujet de notre capacité à (augmenter le nombre de pays) à court terme. Nous devons réfléchir aux implications de cela », a déclaré M. Coveney dans une interview accordée à Highland Radio.

«C’est une chose d’avoir quelques centaines de personnes dans deux ou trois hôtels gérés par un entrepreneur et les forces de défense et travaillant avec la Garda Síochána et le ministère de la Santé.

«C’est tout autre chose d’avoir des milliers de personnes dans des hôtels qui aurait pour conséquence d’étendre cela à de nombreux pays, en particulier les pays de l’UE où il y a beaucoup d’Irlandais.»

Dans une interview qui suggère fortement que le gouvernement n’inclura pas les États de l’UE dans les pays de catégorie 2 soumis à une quarantaine hôtelière obligatoire, il a cité le fait que de nombreux citoyens irlandais vivaient dans ces pays.

«Prenons l’exemple de la France. Il y a 20 000 Irlandais en France. Beaucoup rentrent de l’été, beaucoup sont étudiants

«Est-il raisonnable que ces personnes aient été testées négativement ou aient été vaccinées ou récupérées de Covid, est-il raisonnable de les mettre dans un hôtel si elles ont une maison où aller où elles pourraient être mises en quarantaine?»

Il a déclaré que l’État ne devrait pas aller de l’avant avec l’inclusion de pays comptant un grand nombre de citoyens irlandais.

«Il ne s’agit pas principalement de non-Irlandais qui viennent ici en vacances. Il s’agit principalement des Irlandais qui rentrent chez eux avec une maison où aller », a-t-il déclaré.

Trente-trois pays figurent déjà sur la liste de la catégorie 2, dont l’Autriche qui avait un groupe de la variante sud-africaine. Parmi les pays de l’UE considérés, la France en particulier a un nombre non négligeable de nouvelles variantes brésiliennes et sud-africaines, qui ont été estimées à 5 à 6% du nombre total de nouveaux cas.

Lettre du procureur général

Une source connaissant la lettre du procureur général a déclaré qu’il était «très clair» en exprimant ses inquiétudes sur le fait que les responsables de la santé n’avaient pas suivi le bon processus ou respecté la législation que les Oireachtas avaient adoptée sur la quarantaine lors de la formulation de leurs conseils.

Le gouvernement craint que la recommandation d’ajouter les pays ait «dépassé» et ait «mal interprété la loi que nous avons adoptée», et que les droits de l’homme et les droits issus des traités européens n’aient pas été pleinement pris en compte.

La recommandation a soulevé une série de questions, notamment celle de savoir s’il y a ou non suffisamment d’espace dans les hôtels existants, ce qui serait fait pour les citoyens qui sont « bloqués » et ne peuvent pas se permettre la quarantaine et ce qui arriverait aux travailleurs essentiels.

On craint également que l’UE n’ait pas été pleinement consultée et que les plans pourraient représenter une «violation majeure» des droits des citoyens européens à voyager librement. Il y a d’autres craintes quant à un impact sur la zone commune de voyage, étant donné qu’il a été proposé que l’île de Man soit incluse dans la liste des pays à haut risque.

Des sources gouvernementales disent croire que les plans ont été mis en œuvre par les responsables de la santé sans demander d’avis ou de commentaires avant de faire la recommandation.

Cependant, des sources du ministère de la Santé se sont opposées à cette idée et ont déclaré que la période de consultation se déroule actuellement, comme ce serait normalement le cas après la formulation des recommandations.

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles M. Donnelly pourrait approuver les plans sans l’accord total de ses collègues du Cabinet, cela serait considéré comme un «grand risque politique».

Certains membres du gouvernement pensent que s’il le faisait, les nouveaux arrangements pourraient être annulés par les tribunaux.

Des sources du ministère de la Santé soutiennent que les fonctionnaires étaient pleinement conscients de la loi et que la législation prévoit d’ajouter des pays pour des raisons autres que celles qu’ils ont concernant les variantes.