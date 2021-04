Les pays de l’UE rejettent l’offre de l’Autriche pour plus de vaccins

Appuyez sur play pour écouter cet article

Dans une démonstration de ce que l’on pourrait appeler une solidarité qualifiée, la plupart des pays de l’UE ont repoussé une crise de colère face à la distribution de vaccins contre le coronavirus dirigée par le chancelier autrichien Sebastian Kurz, et ont convenu jeudi de fournir des doses supplémentaires aux cinq pays les plus touchés par la pandémie.

La décision prise par les ambassadeurs de l’UE a effectivement réaffirmé la formule actuelle d’allocation des vaccins basée sur la population de l’UE et a livré une défaite embarrassante à Kurz, ainsi qu’au Premier ministre tchèque Andrej Babiš et au Premier ministre slovène Janez Janša.

L’Autriche, la République tchèque et la Slovénie ont toutes refusé de participer au plan proposé par la présidence portugaise du Conseil de l’UE pour aider les pays durement touchés: la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie.

La position adoptée par Babiš semble particulièrement vouée à l’échec, car elle a conduit la République tchèque à renoncer à quelque 140 000 doses supplémentaires qu’elle aurait reçues dans le cadre du plan portugais parce qu’elle se serait qualifiée pour une assistance supplémentaire.

Pour Janša, dont le pays prend la présidence tournante du Conseil le 1er juillet, il s’agissait d’une démonstration plutôt peu propice d’un égoïsme apparent et d’une réticence à se joindre à la gestion de crise communautaire que Bruxelles considère comme le plus bel attribut de l’UE.

Et pour Kurz, le chef de file de l’effort visant à briser la formule d’allocation au prorata, cela a marqué un échec sur plusieurs fronts. Il n’a pas été en mesure d’obtenir des doses de vaccin supplémentaires pour son pays; il a trahi les pays nécessiteux qui ont initialement soutenu ses efforts; et il a sapé ses propres aspirations à devenir un chef de file de la famille politique dominante de centre-droit en Europe.

Un diplomate de haut niveau a déclaré que l’influence et la crédibilité de Kurz avaient été «gravement endommagées» par l’épisode, dans lequel le dirigeant autrichien a détourné un sommet vidéo du Conseil européen la semaine dernière pour demander de l’aide aux pays dans le besoin, mais a ensuite refusé de se joindre à cette aide lorsque les statistiques de la Commission a montré que l’Autriche elle-même était loin d’être parmi les plus défavorisées. Un deuxième diplomate a déclaré que Kurz était désormais « persona non grata » pour la plupart des pays membres.

Dans une déclaration du gouvernement jeudi soir, Kurz a faussement affirmé que l’UE avait distribué des vaccins de manière inégale et a revendiqué le mérite d’avoir mis en évidence le problème allégué.

« L’Autriche a attiré l’attention sur le problème de la distribution inégale des vaccins », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Il est bon que cela ait été reconnu dans l’UE et que le mécanisme de solidarité vise à réduire cette inégalité dans la distribution des vaccins pour certains pays gravement touchés, comme la Croatie et la Bulgarie. »

Sa déclaration ne mentionnait pas que l’Autriche combattait le mécanisme de solidarité et refusait d’y participer, mais affirmait ensuite qu’il était << incompréhensible >> que la République tchèque ne reçoive pas de doses supplémentaires même si ce sont Vienne et Prague qui ont combattu le plan qui aurait fourni plus de vaccins.

Kurz a déclaré que l’Autriche « discutait » des moyens d’aider la République tchèque au niveau bilatéral, mais ne s’est pas engagé spécifiquement à le faire.

La « faute » de l’Autriche

Même avant le sommet, Kurz avait alimenté une lutte acharnée sur l’attribution des vaccins, dans laquelle il a tenté de blâmer la Commission pour un prétendu changement de courte durée de l’Autriche. En fait, le gouvernement de Kurz était lui-même à blâmer pour avoir refusé d’acheter l’intégralité de son lot de doses dans le cadre du programme conjoint d’achat de vaccins de l’UE.

D’autres pays avaient également mal calculé, mais c’est Kurz qui a tenté de rallier d’autres dirigeants en blâmant effrontément Bruxelles pour les faux pas commis dans sa propre capitale.

« Ce n’est surprenant pour aucun d’entre nous qui sommes dans l’opposition depuis longtemps: Kurz voit généralement l’UE comme un moyen de mettre fin à son propre jeu politique », a déclaré Claudia Gamon, membre autrichienne du Parlement européen du Parti libéral. Groupe Renew Europe. «Je pense qu’il existe une corrélation entre le fait qu’il ait des problèmes politiques chez lui et qu’il utilise l’UE comme bouc émissaire.»

Gamon a noté que d’autres aspects de la stratégie vaccinale de la Commission mériteraient peut-être d’être critiqués, mais que le gouvernement autrichien avait joué et perdu en choisissant parmi le menu des vaccins et en n’achetant pas la totalité de sa part. «C’est tout simplement de notre faute», a-t-elle déclaré. «C’est pourquoi il est nerveux.

Alors que la bataille s’intensifiait ces derniers jours, Kurz était en contact avec de nombreux dirigeants et jeudi, il y a eu de nombreux contacts entre les responsables des six pays qui avaient initialement signé une lettre demandant de l’aide pour obtenir plus de doses. Lors de ces contacts, Vienne a de nouveau insisté pour essayer de bloquer la décision, ont déclaré deux diplomates. L’opposition a continué jusqu’au dernier moment, la bande de trois essayant même d’arrêter la décision des autres d’aller de l’avant avec la proposition de redistribution jusqu’à ce que les avocats du Conseil aient clairement indiqué que les pays de l’UE pouvaient faire ce qu’ils souhaitaient avec leur attribution de vaccins.

« Le service juridique a expliqué que ce n’était pas possible car ce n’est pas une décision du Conseil qui pourrait être stoppée. Les États membres ont le droit d’utiliser leurs doses comme ils le souhaitent », a déclaré un diplomate.

Un deuxième diplomate de haut rang a déclaré que Kurz n’avait pas été en mesure de maintenir son groupe initial de six personnes.

« Cette coalition a été lancée par Kurz mais sans consultation préalable avec les autres », a déclaré le deuxième haut diplomate. « Et il est très vite apparu qu’ils ne partageaient pas les mêmes intérêts. »

«À la fin, personne ne pouvait plus prendre Kurz – sa façon de faire les choses», a déclaré un quatrième diplomate. «Son idée de solidarité à la carte s’est avérée insupportable pour beaucoup d’entre nous», a ajouté le diplomate. «Il a lancé cette campagne demandant plus de solidarité et y a mis fin en refusant la solidarité aux autres. Je crois que ça a tout dit.

Un troisième haut diplomate a réprimandé les trois pays pour leur manque de solidarité: «La solidarité de l’UE n’est pas un jeu de complaisance. C’est un engagement. Malheureusement, certains États membres ont décidé de choisir la sélection et la protection d’intérêts étroits plutôt que le gain à long terme pour l’ensemble du bloc. »

Plusieurs diplomates ont attribué à la présidence portugaise le mérite d’avoir habilement géré le différend.

Amis dans le besoin

Lors du sommet de la semaine dernière, les chefs d’État et de gouvernement ont rejeté les demandes de Kurz pour une plus grande part d’une livraison anticipée de 10 millions de vaccins, et ils ont réaffirmé la méthode d’allocation basée sur la population. Mais les dirigeants ont également chargé les ambassadeurs de l’UE d’élaborer un plan d’utilisation de certains de ces vaccins pour aider les pays les plus démunis.

Dans un effort pour donner suite aux instructions des dirigeants, la présidence portugaise a proposé un plan de distribution de 7 millions de doses selon la formule existante, tout en réservant 3 millions de doses à six pays durement touchés, dont la République tchèque. Mais Vienne, Prague et Ljubljana ont refusé.

Dans une tactique forte qui a également échoué, l’Autriche a même menacé à un moment donné d’empêcher la Commission d’aller de l’avant avec une option d’achat plus large pour 100 millions de doses de vaccin BioNTech / Pfizer.

Une fois qu’il était clair que ses demandes ne seraient pas satisfaites, Kurz s’est retourné contre le plan portugais, qui aurait obligé l’Autriche à donner une partie de sa part des 3 millions de doses aux pays les plus nécessiteux. Kurz a alors insisté pour s’en tenir à la formule au prorata qu’il avait tenté de démanteler, car cela donnerait plus à son propre pays.

Avec l’Autriche, la République tchèque et la Slovénie dans l’opposition, les 19 autres pays de l’UE ont accepté d’agir de leur propre chef pour aider les cinq pays les plus nécessiteux à utiliser ce qui restait des 3 millions de doses après que les opposants aient conservé leur allocation au prorata.

En fin de compte, le plus grand perdant semblait être Babiš, qui, en s’opposant au plan portugais, semblait être tombé sur sa propre seringue, pour ainsi dire.

Tout en refusant de rejoindre le plan portugais, l’Autriche et la Slovénie ont donné un peu plus de doses que si elles avaient participé à l’effort de don, les Tchèques auraient reçu quelque 140 000 doses «de solidarité» dans le cadre de ce plan. Le retrait a entraîné une perte nette pour les Tchèques de 70 000 doses, ont déclaré des diplomates. La perte de ces doses pourrait bien revenir hanter Babiš aux élections nationales de cet automne.

Il n’y avait aucune explication immédiate à la décision de Prague, qui semblait être enracinée dans une erreur de calcul selon laquelle la tactique de l’Autriche réussirait.

« Babiš insiste sur le fait qu’il n’est pas un politicien traditionnel », a déclaré un quatrième diplomate de haut niveau. « Mais il est difficile de dire exactement ce que cela signifie en termes de négociations et ce qui a si mal tourné à Prague. »

Un diplomate tchèque a déclaré qu’il était erroné de penser que le pays s’était tenu aveuglément aux côtés de Kurz et avait tenté de faire de la perte de vaccins de Prague un gain potentiel pour un pays plus nécessiteux.

« Nous appelions à la solidarité mais cela n’est pas venu à tout le monde », a déclaré le diplomate. « C’est une fausse perception que nous nous en tenons à quelqu’un. Nous essayons simplement d’obtenir plus de solidarité pour ceux qui en avaient besoin. À la fin, les doses que nous ne prenons pas peuvent finir par aller à ceux qui en ont encore plus besoin. »

