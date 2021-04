Diarmaid Ferriter: des politiciens criant au loup sur les réseaux sociaux

Les TD et les sénateurs se sont alignés au cours de la semaine pour fustiger les entreprises de médias sociaux Twitter et Facebook au sujet de la pêche à la traîne et des comptes anonymes. Une réunion du Comité Oireachtas sur le logement et le gouvernement local examinant les campagnes de publicité politique a été l’occasion pour les politiciens de prendre les entreprises à la tâche pour leurs péchés, et ils sont multiples.

Les abus anonymes sont un problème récurrent avec la production des médias sociaux et la toxicité et l’intimidation qui se sont développées ces dernières années sont répréhensibles. Cependant, les politiciens doivent également examiner leur propre utilisation des médias sociaux, car ils sont bien trop souvent l’ennemi du contexte et des nuances et ont aggravé le problème de la baisse de la qualité du discours public et politique. Récemment, le ministre de l’Enseignement supérieur et supérieur Simon Harris a lancé son compte TikTok au milieu d’une flambée de publicité annonçant qu’il avait «enfin franchi le pas» et qu’il n’était «pas sûr de savoir dans quoi je me suis laissé faire», mais qu’il souhaite l’utiliser «Pour rester en contact avec vous, vous tenir au courant et partager quelques idées».