Ce que le capitaine du navire du canal de Suez a manqué: les sexploits de Boris Johnson

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Certaines personnes ont juste de la chance. Le capitaine de ce navire coincé dans le canal de Suez, par exemple, ne semble peut-être pas à première vue avoir passé le meilleur moment de la semaine dernière, mais il aura au moins été trop occupé à se cacher dans la honte pour avoir lu sur Boris. La vie sexuelle de Johnson.

Dans ce qui n’a surpris absolument personne, l’entrepreneur technologique Jennifer Arcuri a admis une liaison de quatre ans avec le Premier ministre britannique et philanderer en série, qu’elle a surnommé Alexandre le Grand, soit parce que le vrai prénom du Premier ministre est Alexander, soit parce qu’aucun homme ne le pouvait. soyez sûr du nombre d’enfants qu’il avait engendrés. (Johnson, pour autant que je me souvienne, n’a jamais donné à une ville le nom de son cheval, mais il reste beaucoup de temps et il a une large majorité parlementaire).

Johnson a apparemment déclaré qu’une image torride d’Arcuri était «suffisante pour qu’un évêque frappe un trou dans un vitrail».

En parlant de, euh, de frustration, les citoyens européens sont de plus en plus agités alors que les gouvernements poursuivent leur projet de vacciner une personne par pays et par mois (les rumeurs selon lesquelles le capitaine du navire du canal de Suez susmentionné serait amené à superviser le déploiement de la vaccination dans l’UE n’étaient pas confirmées au moment de la mise sous presse).

À Bruxelles, la police a été effrayée par les publications sur les réseaux sociaux pour une grande fête appelée «La Boum» dans le bois de la Cambre, le plus grand parc de la ville. La fête s’est avérée fausse – une bonne nouvelle pour la police et les résidents locaux et une mauvaise nouvelle pour ceux dont les deux passions sont la musique de danse électronique et le meurtre de leurs parents âgés.

Au moins, lorsque les Suisses expriment leur frustration d’être enfermés, ils ne font pas beaucoup de bruit. La petite ville de Liestal, dans le nord du pays, a été le théâtre d’un rassemblement contre les mesures anti-COVID qui a attiré plusieurs milliers de personnes et a été surnommée «Manifestation silencieuse». Contraints par leur propre titre, les manifestants ont été incapables de crier au sujet de leurs frustrations et ont plutôt brandi des pancartes telles que le droit d’une carte de voeux mais pas d’un médecin «Laissez l’amour vous guider, pas la peur» et «Les vaccins tuent.» Ironiquement, la protestation aurait été beaucoup moins importante si les anti-vaxxers avaient eu leur chemin et nous avons tous ignoré les progrès scientifiques et simplement pris notre risque contre la variole et la polio.

