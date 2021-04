Appelez le maître de Coombe à démissionner alors qu’un rapport révèle que le médecin a ramené des vaccins chez lui

Le capitaine du Coombe à Dublin fait face à des pressions pour démissionner après qu’un examen a révélé qu’il avait permis à un consultant de rapporter les restes de vaccins Covid-19 à la maison pour les administrer aux membres de la famille.

L’avocat Brian Kennedy SC, à qui le conseil d’administration du Coombe a demandé d’enquêter sur la manière dont les doses restantes avaient été administrées à 16 membres de la famille du personnel dans la nuit du 8 janvier, a découvert que le médecin avait ramené les deux doses du Coombe à la maison après une conversation avec le maître, Prof Michael O’Connell.

Le professeur O’Connell a déclaré à M. Kennedy dans son rapport publié jeudi que si le médecin était «à l’aise de ramener le vaccin à la maison», alors il «ne se tenait pas sur leur chemin». Le médecin a déclaré qu’ils croyaient que le maître avait donné sa permission et ne les aurait pas ramenés chez eux autrement.

M. Kennedy a déclaré dans son rapport que le médecin avait choisi de ramener le vaccin restant à la maison et de l’administrer à deux membres de la famille après 22 heures, alors qu’il ne restait plus personne à vacciner à l’hôpital et qu’il y avait encore du vaccin dans le flacon dilué que le médecin avait utilisé.

Le médecin est identifié dans le rapport uniquement comme «consultant B», mais il s’agit du Dr Carmen Regan, obstétricienne à l’hôpital et épouse de l’ancien maître Coombe Sean Daly. Le Dr Regan n’a pas répondu aux contacts sollicitant des commentaires.

Directives « très claires »

Le directeur clinique du HSE, Colm Henry, a déclaré jeudi lors d’un briefing que les directives sanitaires étaient «très claires» en ce sens que les vaccins devraient être administrés sur les sites de vaccination tels que les hôpitaux.

Un autre ancien maître de l’hôpital, le professeur Chris Fitzpatrick, a appelé le professeur O’Connell à démissionner «dans l’intérêt de l’hôpital et dans l’intérêt public».

Il a déclaré à l’europe-infos.fr que la controverse avait porté atteinte à la réputation de l’hôpital et au programme national de vaccination, et que le professeur O’Connell jouait «un rôle central» dans les événements détaillés dans le rapport indépendant et «devait donc être tenu responsable en dernier ressort». .

«Ce qui s’est passé n’aurait jamais dû arriver. Cela a causé des bouleversements considérables tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital, et en causera davantage de bouleversements maintenant que le rapport indépendant a été rendu public et que davantage d’informations ont été divulguées », a déclaré le professeur Fitzpatrick.

Un porte-parole du ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré qu’il examinait le rapport.

Le dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré que le conseil d’administration de l’hôpital devait préciser s’il avait confiance en le maître. Une porte-parole du conseil d’administration a déclaré qu’il ne faisait aucun commentaire sur le fait de savoir si c’était le cas ou non.