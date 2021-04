L’avenir politique de Mark Rutte est mis en doute au milieu des querelles de la coalition

Mark Rutte a semblé être un poussé à revenir en tant que Premier ministre après les élections parlementaires néerlandaises du mois dernier.

Maintenant, pas tellement.

Le Premier ministre par intérim a survécu de peu à un vote de censure aux premières heures de vendredi après un débat parlementaire de 15 heures. Au lieu de cela, tous les partis, à l’exception de son propre Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), ont soutenu une motion de désapprobation distincte, affirmant que Rutte n’avait pas dit la vérité sur les remarques faites lors des pourparlers de formation de la coalition.

C’est un coup dur pour ses chances de former son quatrième gouvernement et peut-être de devenir le premier ministre le plus ancien du pays.

Ayant survécu au vote de défiance, Rutte peut désormais en théorie continuer à agir en tant que Premier ministre par intérim pendant que les négociations du Cabinet se poursuivent. Les députés ont également voté pour nommer un négociateur unique, respecté et éloigné du parlement, pour relancer ce processus.

«Je continuerai en tant que Premier ministre, je travaillerai terriblement dur pour regagner la confiance», a déclaré Rutte au Parlement peu après le vote de censure. Vendredi matin, il répété aux journalistes qu’il était «très motivé» pour continuer à occuper ses fonctions de Premier ministre par intérim.

Mais la question est de savoir si les autres partis font suffisamment confiance à Rutte pour former une coalition avec lui, ce qui est crucial dans un paysage politique très fragmenté où seuls trois partis ont remporté plus de 10% des voix.

Sigrid Kaag, du parti libéral D66, qui semblait susceptible de former une nouvelle coalition avec Rutte après être arrivé deuxième aux élections derrière le VVD, a déclaré à Rutte: « Nos chemins se séparent ici. »

«Ma confiance en Rutte a été sérieusement entamée aujourd’hui», a déclaré Kaag au cours du débat. «La distance entre lui et moi est plus large. Je le regrette. »

Wopke Hoekstra, chef des démocrates-chrétiens, l’un des partenaires de la coalition de Rutte dans le gouvernement sortant, a qualifié la situation de «désordre total». Kaag et Hoekstra ont présenté la motion de censure.

La longévité de Rutte a souvent été attribuée à son succès dans la lutte contre les crises, y compris le scandale des allocations familiales qui a provoqué la démission massive de son gouvernement en janvier, l’échec des projets de suppression de l’impôt sur les dividendes des entreprises et les victimes civiles d’un attentat néerlandais en Irak.

Cette fois, le scandale «peut sembler minime, mais c’est aussi la somme de 10 années de crises diverses au cours desquelles Rutte a réussi à se distancer du scandale et à rester intact», a déclaré Rem Korteweg, chercheur principal à l’Institut néerlandais des relations internationales. , Clingendael. «Cette fois, il a vraiment été filmé en train de prétendre à tort – consciemment ou inconsciemment – qu’il n’avait pas suggéré de contenir un opposant politique.

Processus de coalition chaotique

Après que le VVD de centre droit eut terminé premier lors des élections législatives du mois dernier, Rutte était en mesure de se lancer dans la construction d’une nouvelle coalition et de rester au pouvoir.

Mais le processus de formation du gouvernement a été interrompu la semaine dernière après que l’un des deux responsables chargés de sonder les positions des différentes parties, la ministre de l’Intérieur Kajsa Ollongren, a été testé positif au coronavirus.

Alors qu’elle quittait le complexe parlementaire, les photographes ont pris des photos d’un paquet de notes d’information qu’elle portait. Une note suggérait que Rutte et Kaag étaient prêts à discuter de la position du député démocrate-chrétien Pieter Omtzigt, dont le travail révélant un scandale des allocations familiales a conduit à la chute du gouvernement précédent.

Rutte a déclaré aux médias à l’époque qu’il n’avait pas discuté d’un emploi pour Omtzigt – mais jeudi, il a admis qu’il s’était «souvenu de ce mal», après que des documents récemment publiés sur les discussions aient montré qu’il avait discuté de faire d’Omtzigt un ministre.

Alimentant la confusion, Rutte a déclaré qu’il ne s’était souvenu qu’après avoir reçu un appel téléphonique jeudi matin – d’une source qu’il a refusé d’identifier.

«Je me suis adressé à la presse en toute bonne conscience. Je m’en suis mal souvenu par la suite, et je le regrette profondément », a déclaré Rutte au parlement.

On ne sait pas où cela laisse le processus de formation de la coalition. Certains analystes politiques disent que la position de Rutte est tellement endommagée qu’il subira des pressions de l’intérieur du VVD pour qu’il se retire.

«Je pense que Kaag et Hoekstra ont déposé la motion de censure dans l’espoir que Rutte fera la chose honorable et démissionnera», a déclaré Clingendael’s Korteweg, notant cependant qu’après 10 ans de Rutte et une campagne électorale largement centrée sur la façon dont il avait dirigé aux Pays-Bas à travers la pandémie de coronavirus, il n’y a «pas de successeur clair».

Kaag a déclaré à l’issue du débat qu’il ne fallait «pas considérer comme lu» que Rutte allait prendre la tête de la poursuite du processus de formation de la coalition.

Former un gouvernement sans le VVD nécessitera une coalition d’au moins sept partis ou la formation d’un gouvernement minoritaire, les deux options étant hautement improbables.

Rutte a déclaré vendredi qu’il souhaitait profiter du long week-end de Pâques pour «laisser la poussière se déposer» et «réfléchir» sur les derniers jours.

«Former un nouveau gouvernement était déjà extrêmement complexe avant le débat. Mais toutes les parties doivent se rendre compte: il doit y avoir un bon gouvernement. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, même après la crise corona », a-t-il ajouté.