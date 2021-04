Biden tiendra un premier appel avec le président ukrainien dans un contexte d’accumulation russe

La conversation fait suite à au moins trois appels de haut niveau entre les États-Unis et l’Ukraine cette semaine entre le secrétaire d’État Antony Blinken, le président des Joint Chiefs, le général Mark Milley, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues ukrainiens.

Les responsables ukrainiens faisaient pression pour un appel entre Zelensky et Biden depuis des semaines, notamment lors d’un récent appel entre le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et l’aide de haut niveau de Zelensky Andriy Yermak, selon une personne proche de leur conversation.

Biden avait gardé l’Ukraine à distance tout en faisant tranquillement pression pour de nouvelles réformes dans un pays qu’il a passé des années à connaître en tant que vice-président, et qui est un front critique dans les efforts de l’Occident pour contenir la Russie.

Mais les responsables ukrainiens ont plaidé pour une démonstration de soutien de la part du président américain au milieu de la reprise des combats entre les séparatistes soutenus par la Russie et les soldats ukrainiens dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, qui ont tué quatre soldats ukrainiens la semaine dernière.

Les affrontements ont marqué la fin d’un cessez-le-feu de juin 2020 et les forces russes ont commencé à construire du matériel militaire le long de la frontière. Le Commandement européen américain a élevé son statut d’alerte au plus haut niveau après les escarmouches.

Le Pentagone est en alerte alors que la Russie a plus largement intensifié ses activités en Europe de l’Est et dans l’Arctique au cours de la semaine dernière. Les avions de l’OTAN ont brouillé 10 fois lundi seulement pour répondre aux vols de chasseurs et de bombardiers russes près de l’espace aérien allié. Et la semaine dernière, trois sous-marins russes dotés d’armes nucléaires ont fait surface dans l’Arctique, une nouvelle démonstration de force dans une région difficile.

Le général Glen VanHerck, chef du Commandement nord américain, qui est responsable de la défense de la patrie, a reconnu la récente recrudescence de l’agression russe, soulignant les efforts de Moscou pour «réaffirmer son influence sur la scène mondiale».

L’administration Biden a récemment approuvé une aide létale supplémentaire de 125 millions de dollars à l’Ukraine pour défendre ses frontières avec la Russie, notamment deux patrouilleurs armés et un radar de contre-artillerie. Alors que l’administration Obama a envoyé du matériel militaire en Ukraine, l’aide meurtrière n’est venue que sous l’administration Trump. Les États-Unis ont engagé plus de 2 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis 2014, notamment en fournissant des missiles antichar Javelin.

« Nous ne voulons évidemment plus voir de violations du territoire ukrainien », a déclaré cette semaine le porte-parole du Pentagone, John Kirby. «Nous avons été très clairs sur les menaces que nous voyons en provenance de Russie dans tous les domaines … nous les prenons très au sérieux.»