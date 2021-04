Variantes de coronavirus sans lien avec les voyages détectées dans l’État

Des variants de coronavirus classés par les responsables de la santé publique comme étant «préoccupants» sont détectés dans l’État sans lien avec les voyages internationaux.

Le problème est noté dans le procès-verbal d’une réunion de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) le mois dernier, qui indique que «la recherche complexe des contacts» de ces cas était en cours.

Le Dr Cillian de Gascun, directeur du Laboratoire national de référence des virus, a exprimé vendredi son inquiétude quant à l’identification de variantes de Covid-19 sans lien avec le voyage.

«Nous avons l’occasion d’essayer de contrôler l’importation des autres variantes préoccupantes», a-t-il déclaré. «Idéalement, nous aimerions nous assurer qu’il n’y a pas de réseaux permanents de transmission de ces variantes dans la communauté que nous ne connaissons pas.»

Le Dr de Gascun a déclaré que la «plus grande préoccupation» serait un cas non détecté d’une variante dans un établissement de soins, un lieu de travail ou une école conduisant à un «événement de grande diffusion».

«Le problème, c’est que si nous ne le maîtrisons pas, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se transforme en un événement très répandu», a-t-il déclaré, ajoutant que l’une des raisons de la mise en place de centres de test sans rendez-vous dans certaines régions était d’essayer de détecter des variantes.

Une source de santé publique a déclaré que l’incapacité de tracer un lien de voyage «suggère que nous avons une certaine transmission au sein de la communauté» et que peut-être «les introductions proviennent de pays avec lesquels nous avons des niveaux de liaison de voyage plus élevés».

À ce jour, 32 cas de la variante sud-africaine B1351 ont été détectés, 12 des variantes P1 et 14 des variantes P2 du Brésil et 15 cas de la variante nigériane B1525.

Traçage « médico-légal »

Les chiffres communiqués au co-leader des sociaux-démocrates, Róisín Shortall, montrent que 1 524 passagers arrivant en Irlande au cours d’une période de deux semaines le mois dernier avaient des antécédents de voyage associés à l’un des États désignés.

Mme Shortall a déclaré que les avertissements sur la transmission montraient la nécessité d’être «absolument médico-légal» dans le traçage des cas où l’origine est inconnue.

Les discussions se poursuivent ce week-end sur la mise en quarantaine obligatoire des hôtels après que le gouvernement a décidé de ne pas ajouter les États-Unis et certains États membres de l’UE à sa liste de pays à haut risque.

Les comptes rendus du Nphet montrent que certains membres du groupe continuent de plaider pour une approche plus large comprenant «l’application de mesures de quarantaine uniformes à tous les pays». Cependant, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que le groupe devait être «pragmatique» sur la question.

Les responsables envisageraient d’augmenter le nombre de chambres d’hôtel disponibles pour la quarantaine à mesure que de plus en plus de pays s’ajouteraient à la liste. Des sources ont déclaré que l’ajout de chambres supplémentaires dans le cadre du contrat existant ou d’un nouvel appel d’offres serait envisagé si nécessaire. Un plafond sur les arrivées n’est actuellement pas envisagé mais ne serait pas exclu si nécessaire – bien qu’il soit considéré comme un dernier recours.

Enseignants et gardaí

Pendant ce temps, le gouvernement est confronté à la perspective de troubles des relations professionnelles suite à sa décision de réorganiser la liste de priorités des vaccins en fonction de l’âge.

Il y a eu des discussions entre les représentants des enseignants sur la possibilité de présenter une motion commune à leurs conférences annuelles la semaine prochaine, ce qui soulève la perspective d’une action revendicative. Dans le cadre des propositions à l’étude, les syndicats envisageraient de voter pour une action de grève si le gouvernement n’acceptait pas de vacciner les enseignants avant la fin du mandat en cours.

L’Association des représentants de la Garda a déclaré que «un nombre important de vaccins excédentaires» avait été mis à la disposition de la gardaí suite à un accord conclu ces derniers jours, qui permet aux membres de profiter des doses restantes à la fin des séances de vaccination.

La Gardaí s’est engagée dans une opération policière massive pendant le week-end de Pâques visant à dissuader les gens de voyager en dehors de leurs localités et de se rassembler en groupes. Les responsables de la santé et les politiciens ont appelé le public à suivre les directives du Covid-19, craignant qu’une augmentation du mélange ne conduise à une augmentation des infections. Huit autres décès de personnes atteintes de la maladie et 591 autres cas ont été signalés vendredi.