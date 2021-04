Miriam Lord: Paschal monte sur son grand cheval alors que RTÉ dit le mot déclencheur de la FG

L’importation de fournitures essentielles d’EPI en Irlande sera temporairement suspendue la semaine prochaine pour faciliter la livraison urgente d’un envoi massif de coton à Paschal Donohoe et au parti Fine Gael.

Cette expédition d’urgence a été commandée à la suite d’une réunion de crise de deux jours de la National Preciousness and High Horse Emergency Team (Nphhet) à la suite d’un assaut vicieux et traumatisant contre les sensibilités du ministre des Finances et de ses sacro-saints collègues par la chaîne de télévision d’État, RTÉ.

Mercredi, Paschal a été victime d’une terrible attaque du journaliste Gavin Jennings lors d’une sortie de routine à Morning Ireland. Comment un radiodiffuseur professionnel dont le travail est de demander des comptes à des politiciens puissants pourrait-il faire cela à la charmante Pascal? C’était l’équivalent radio de matraquer un bébé phoque, jusqu’aux petits cris déchirants.

Pas étonnant qu’il y ait eu un tel bouleversement lors de la réunion du parti parlementaire du Fine Gael ce soir-là. La blessure s’est répandue sous forme de gobbets à des hacks d’espionnage au milieu de la colère croissante contre ces gens de RTÉ qui ne respectent pas encore leurs parieurs.

Mais le ton d’incrédulité blessée des dirigeants de FG « ne savent-ils pas qui nous sommes? » intouchables est compréhensible par rapport à l’impertinence pure et simple de Jennings envers un membre très important du Cabinet.

Voici ce que Gavin a fait.

Il a évoqué avec le ministre des Finances l’inquiétude croissante suscitée par la suspension des services de cordonnerie pour les jeunes enfants et les graves conséquences que cela a pour leurs pieds qui grandissent rapidement. Diligent Paschal aura été prêt pour cette question, car elle était dans les nouvelles de Covid-19.

Même 30 ans plus tard, la mention du Fine Gael et des chaussures rappelle immédiatement le fiasco budgétaire étonnant de John Bruton

Il avait préparé sa réponse. Malheureusement, ouvrir des magasins afin que les tout-petits puissent obtenir des chaussures appropriées est considéré comme un service non essentiel. Il ne peut y avoir d’exceptions, sinon les gens exigeront un traitement égal et tout à coup, tous les magasins de lunettes en verre devraient être rouverts avec les concessions pour les jambes en bois, puis les ajusteurs de soutien-gorge seraient dans les bras et alors où serions-nous?

Quiconque a une connaissance passagère des grands bouleversements de la politique irlandaise moderne connaît la tristement célèbre association du Fine Gael avec les chaussures pour enfants. Un gouvernement dirigé par le Fine Gael est tombé en 1982 parce que le prédécesseur de Paschal au ministère des Finances leur a imposé la TVA.

Même 30 ans plus tard, la mention du Fine Gael et des chaussures rappelle immédiatement le fiasco budgétaire étonnant de John Bruton. Le lien historique était aveuglément évident lorsque l’itération de cette semaine a atterri.

L’intervieweur Jennings l’a dûment fait, glissant adroitement un rappel au ministre principal qui était régulièrement déployé lorsque le gouvernement a besoin d’un opérateur intelligent et intelligent pour résoudre les situations délicates. Ce serait pascal, étendant un poing doux de guimauve dans un gant de velours tout en sortant les jambes de dessous ses interrogateurs avec un sourire séduisant.

«Je sais que vous l’avez appelé le commerce de détail non essentiel, mais le point que le pédiatre a fait valoir hier sur Drivetime est qu’il s’agit d’un commerce de détail essentiel», a commencé Jennings. «Je sais que votre parti a une histoire particulière en ce qui concerne les chaussures pour enfants, mais pouvez-vous comprendre pourquoi c’est une question particulièrement sensible?»

Une référence parfaitement légitime dans la coupure nécessaire de ces entretiens. Rien là-bas pour décourager un ministre des Finances militamment affable dans des manœuvres médiatiques de routine.

Grand garçon maintenant, portant des chaussures de grand garçon, contrairement à 1982 quand il n’avait que onze ans et avait la peau dans le jeu.

Pour une raison étrange, Pascal a pris une grave offense. Il avait l’air très ennuyé, ce qui pour lui signifie furieux.

«Eh bien Gavin, je suis désolé, vous faites référence à une décision budgétaire qui a été prise il y a des décennies, avant même que je sois en politique, à propos de, vous savez, comment nous gérions une décision budgétaire à l’époque. Votre question contient une suggestion implicite que mon parti et moi-même ne sommes pas conscients des besoins de santé des jeunes enfants que je veux simplement rejeter dans son intégralité », a-t-il gloussé avec colère alors que les auditeurs alarmés portaient leur toast.

«Tout ce que mon parti a fait, je l’ai fait et le gouvernement a fait depuis que cette terrible maladie est arrivée en Irlande, c’est comment nous essayons de sauver des vies. Et pour faire une indication [sic] que nous n’apprécions pas … »

Unflappable Paschal fonctionnait mal en direct à la radio. Gavin a eu peur. Nous l’avons tous fait.

Le ministre de la Santé a fait demi-tour à l’heure du déjeuner et a déclaré que l’enfant irlandais sans pieds pouvait être mesuré pour ses chaussures après tout.

«Je m’excuse si c’était comme ça… hein… J’ai simplement fait remarquer que c’était considéré comme essentiel par le pédiatre hier…»

Tout commençait maintenant. Plus de Mr Nice Phibsboro.

«Je suis désolé Gavin, la façon dont vous avez formulé était plus qu’une simple formulation de la question. Vous faites une inférence sur la façon dont mon parti et moi-même voyons cette question », a-t-il soufflé. «Permettez-moi donc de répéter ce que je vous ai dit il y a un instant: j’apprécie absolument les défis auxquels font face les jeunes familles et les jeunes enfants. Tout ce que notre gouvernement fait et fait tout ce que fait notre parti est motivé par leur sécurité. »

Puis il a expliqué assez longuement pourquoi les magasins vendant des chaussures pour enfants ne peuvent pas ouvrir pendant un autre temps. Il a donné la même explication, tenant fermement la ligne, sur d’autres stations de radio ce matin-là. Malheureusement, le ministre de la Santé a fait demi-tour à l’heure du déjeuner et a déclaré que l’enfant sans pieds d’Irlande pouvait être mesuré pour ses chaussures après tout. Et le Taoiseach l’a confirmé peu de temps après dans le Dáil.

Après l’épreuve RTÉ de Paschal, le Fine Gael a essayé de se réconcilier avec le traitement horrible de leur gentil ministre et le dragage scandaleux d’un célèbre coq du Fine Gael du passé.

Le sénateur Jerry Buttimer a perdu le whip du Fine Gael en raison de sa participation au dîner de la société de golf à Clifden l’année dernière, mais l’a récupéré depuis – contrairement à son sens des proportions. Photographie: Eric Luke



Les choses ont évolué rapidement. Deux plaintes – du cabinet du ministre et du parti – ont été déposées auprès de Morning Ireland après l’émission. Des excuses ont été sollicitées et présentées par un représentant du programme.

Le ministre d’État Patrick O’Donovan, qui a fait ses preuves en matière de plainte contre RTÉ, a fulminé lors de la réunion du parti parlementaire sur le caractère «scandaleux» de la question posée au pauvre Pascal.

Et le sénateur Jerry Buttimer, basé à Cork, qui a perdu le whip du parti après avoir assisté au dîner «Golfgate» l’année dernière dans le Connemara mais qui l’a récupéré en janvier (contrairement à son sens des proportions), a déclaré l’incident «épouvantable».

Parce qu’il ne peut y avoir de plus grande offense faite à votre parti, qui a gouverné pendant 10 années ininterrompues, que de se souvenir d’un événement vrai mais embarrassant du passé. Fine Gael a été blessé.

C’est pourquoi la National Preciousness and High Horse Emergency Team a convoqué sa longue session de crise mercredi après-midi.

«Les notions l’emportent sur la crédibilité à chaque fois», a déclaré un membre après la réunion de deux jours. «La situation est grave à moins que nous ne puissions obtenir des approvisionnements adéquats en coton pour protéger davantage le Fine Gael et le ministre des Finances des questions difficiles ou des critiques saines. Ils sont maintenant très vulnérables et présentent des conditions sous-jacentes classiques de peau très fine et de cou très épais.

Les experts disent que Paschal Donohoe, ses conseillers et le parti du Fine Gael ont subi une réaction allergique à l’interview, causant de graves dommages à l’amende de bienvenue qu’ils se sont accumulés après une décennie au pouvoir, démontrant qu’une sensibilité accrue au virus de l’auto-importance est liée à l’âge.

«Notre modélisation montre également que le Fine Gael est désormais très vulnérable aux notions», a expliqué un épidémiologiste de premier plan. «Malheureusement, ce jugement obscurcit.»

Cela semble parfaitement clair. Sinon, pourquoi jeter une coupe sifflante énorme, attirant une méga attention sur un vieil embarras à propos des chaussures pour enfants?

Il semble qu’après tout ce temps, Fine Gael n’ait pas su ce qui se passe quand les petites personnes deviennent trop grandes pour leurs bottes.

L’orateur reçoit de sérieux commentaires de Ó Fearghaíl

Le Ceann Comhairle est devenu très grincheux ces derniers temps, poussé à la limite de sa patience par les TD se plaignant de ne pas avoir assez de temps de parole lors d’une session du Dáil où les séances ont été réduites en raison des restrictions de Covid-19.

Thomas Gould, du Sinn Féin, était très agacé jeudi lorsqu’il pensait pouvoir apporter une contribution à la place d’un collègue alors que la rotation devenait un peu en forme de poire. Il en expliqua la raison à Seán Ó Fearghaíl.

«Je n’ai pas besoin d’être informé du fonctionnement de la Chambre», a-t-il informé le député Gould, expliquant également pourquoi.

Le premier TD pour Kerry lui est revenu. «Ce que vous dites n’est en fait pas juste.»

Le Ceann Comhairle a réagi comme un Fine Gael TD qui vient d’être interrogé sur les chaussures pour enfants.

«Excusez-moi, vous n’êtes pas une semaine humide à la place, député. Vous n’avez pas de sens, vous ne parlez pas depuis votre siège désigné et vous n’êtes pas en ordre, monsieur.

Peu importe les bœufs – où est le haut débit?

Comme on pouvait s’y attendre, Michael Healy-Rae est rapidement sorti des pièges avec son verdict après la publication lundi de la Politique de développement rural 2021-2025 – Notre avenir rural.

«Je ne veux pas d’une campagne pleine de bruyères, de blaireaux et de bœufs. Je veux que ce soit plein de gens, de familles, et la seule façon de le faire est de fournir des services à large bande et des logements appropriés à ces personnes », a-t-il déclaré aux nouvelles du soir.

La déclaration joliment allitérative de MHR n’est pas passée inaperçue de l’autre côté de la frontière du Kerry. Un correspondant de la région de Goleen a pris contact pour attirer notre attention sur la nécrologie de ce journal de PJ Sheehan, l’ancien Fine Gael TD de Cork South West, décédé en août dernier.

Paddy a pris sa retraite du Dáil en 2011 et était connu comme un formidable opérateur politique. Il était populaire de tous les côtés de la Chambre et son esprit malicieux et sa merveilleuse tournure de phrase ont animé de nombreux débats ennuyeux.

Notre homme à Cork était intéressé par ce passage de l’obit: «Sheehan s’est révélé un champion éloquent de l’Irlande rurale et, en particulier, des petits agriculteurs et des pêcheurs, remarquant de façon célèbre dans un débat du Dáil que si le déclin rural était autorisé à se poursuivre, il y aurait il ne reste plus rien à West Cork, sauf pour «les célibataires, les bœufs et les bruyères». »

Les grands esprits se ressemblent, évidemment, sauf dans le cas de MHR, les blaireaux ont été remplacés par des célibataires.