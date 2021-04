Deux femmes qui ont refusé d’entrer en quarantaine à l’hôtel après un voyage de chirurgie plastique en détention provisoire

Deux femmes arrêtées après avoir prétendument refusé d’entrer dans la quarantaine obligatoire de l’hôtel à leur arrivée à l’aéroport de Dublin ont comparu devant le tribunal de district de Tallaght samedi après-midi.

Les femmes ont été accusées d’avoir résisté à la détention et conduites dans un établissement de quarantaine en vertu de la loi sur la santé (amendement) 2021, la base législative du régime de quarantaine obligatoire pour les personnes venant de certains endroits désignés.

Dans les deux cas, le juge a fixé des conditions de mise en liberté sous caution qui comprenaient une caution personnelle de 800 € et une caution indépendante de 2 000 €, et que chaque femme se présente et réside dans un hôtel de quarantaine désigné après avoir pris sa caution.

Les femmes, dans le cadre des conditions de mise en liberté sous caution, doivent résider dans les hôtels pendant 14 jours, à moins qu’elles ne soient testées négativement pour Covid-19 après 10 jours.

Le tribunal a appris que les femmes venaient des Émirats arabes unis (EAU) et s’étaient rendues à l’étranger pour des procédures de chirurgie esthétique.

Kirstie McGrath (30) de St Anthony’s Road, Dublin 8, et Niamh Mulreany (25), de Scarlet Row, Essex Street West, Dublin 2, ont comparu successivement devant la juge Miriam Walsh, qui a attribué des conditions de mise en liberté sous caution similaires dans chaque cas.

Lorsque l’avocat Michael French, au nom de Mme Mulreany, a déclaré que sa cliente avait été à l’étranger pour «amélioration ou modification des seins», le juge Walsh a déclaré: «familièrement appelé travail de seins».

Les demandes de mise en liberté sous caution au nom des deux femmes ont été faites par M. French et ont répondu par l’inspecteur Luke Lacey, de la gare de l’aéroport de Dublin Garda.

L’inspecteur Lacey a déclaré que malgré de nombreuses tentatives de gardaí à l’aéroport de Dublin vendredi pour expliquer aux femmes la nature de la législation sur la quarantaine et les conséquences du non-respect, elles avaient refusé de le faire. Leurs décisions de ne pas se conformer ont été prises consciemment, a-t-il déclaré.

M. French a déclaré au tribunal que Mme McGrath avait deux jeunes enfants et Mme Mulreany avait un enfant, et que dans les deux cas, les femmes étaient les seules gardiennes de leurs enfants. Tous deux vivaient de l’allocation pour parent seul.

Son client serait prêt à se mettre en quarantaine chez lui, a-t-il déclaré au juge lorsque le cas de Mme McGrath était devant le tribunal.

Il a dit que lorsque l’affaire serait entendue, ses clients contesteraient la constitutionnalité de la législation sur la quarantaine.

Il était, a-t-il dit lors de l’audience de Mme Mulreany, disproportionné «de lui retirer la liberté d’une femme pour être entrée dans l’État et avoir refusé de réserver dans un hôtel… Il va y avoir un enfant sans sa mère». Ce qui se passait était «extrêmement injuste».

L’inspecteur Lacey a déclaré qu’il était devant le tribunal en raison du sérieux avec lequel l’État portait les affaires devant le tribunal et des «temps extraordinaires» qui existaient.

«Le but même de la législation est de détenir les personnes en quarantaine pour éviter la propagation de la maladie.»

Lors de l’audience de Mme McGrath, l’inspecteur Lacey a déclaré qu’il était important que l’intégrité de la législation sur la quarantaine soit respectée.

Si Mme McGrath devait être libérée sous caution sans conditions, cela ferait une «moquerie» de la loi. L’Etat était confronté à une situation dangereuse avec de nouvelles variantes du coronavirus.

Lors de l’audience de Mme Mulreany, M. French a déclaré que son client avait subi trois tests Covid19 au cours de la semaine dernière, le premier étant avant son vol de la compagnie aérienne Emirates au départ de Dublin.

Elle avait passé un deuxième test avant d’essayer d’embarquer mercredi en provenance des Émirats arabes unis, mais n’avait pas pu embarquer sur le vol car elle «n’avait tout simplement pas» les 2500 € nécessaires à payer à l’avance pour être en quarantaine lorsque arrivant à Dublin.

M. French a déclaré que les vols pour sa chirurgie esthétique étaient «réservés comme cadeau» à son client.

Lorsque M. French a déclaré qu’il serait difficile pour sa cliente de se conformer aux conditions de la mise en liberté sous caution et qu’elle était une femme de «peu de moyens», le juge Walsh a déclaré qu’il s’agissait d’une «femme qui s’était rendue aux Émirats arabes unis pour des procédures cosmétiques».

L’inspecteur Lacey a demandé l’octroi de l’aide juridique lors de la première audience, compte tenu du voyage de Mme McGrath à l’étranger pour la chirurgie plastique.

Cependant, dans les deux cas, le juge a accordé une aide juridictionnelle. M. French a déclaré que ses clients auraient du mal à se conformer aux conditions de la mise en liberté sous caution un samedi après-midi.

En cas de condamnation, l’infraction dont les femmes sont inculpées est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 euros ou d’un mois de prison.

Les deux affaires ont été ajournées au 9 avril à 10h30.