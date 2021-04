Violence à Co Antrim lors d’une autre nuit de désordre dans les rues d’Irlande du Nord

Il y a eu une autre nuit de désordre dans les rues d’Irlande du Nord.

À Newtownabbey, Co Antrim, trois voitures ont été détournées et incendiées samedi soir dans le quartier loyaliste d’O’Neill / Doagh Road.

Une grande foule de spectateurs s’est rassemblée pour regarder les troubles.

Le service de police d’Irlande du Nord (PSNI) a déclaré samedi soir qu’il répondait à la suite d’informations faisant état de troubles au rond-point de Cloughfern dans le quartier O’Neill’s Road de Newtownabbey. Un fourgon de police a été pris pour cible et des voitures ont brûlé.

Des officiers du PSNI ont été attaqués dans le nord de Belfast.

Certains loyalistes et syndicalistes sont en colère contre les accords commerciaux post-Brexit qui, selon eux, ont créé des barrières entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Les tensions se sont intensifiées à la suite d’une décision controversée de ne pas poursuivre 24 politiciens du Sinn Féin pour avoir assisté aux funérailles du républicain Bobby Storey pendant les restrictions de Covid-19.

Tous les principaux partis unionistes ont exigé la démission du chef de la police du PSNI Simon Byrne, affirmant qu’il avait perdu la confiance de leur communauté, sur la façon dont la grande participation aux funérailles du républicain Bobby Storey a été gérée par la police.

Les troubles font suite à des nuits successives de violence de rue à Belfast et à Derry.

Le PSNI a déclaré samedi que deux garçons, âgés de 13 et 14 ans, figuraient parmi les huit personnes arrêtées dans le cadre d’émeutes dans le quartier loyaliste de Sandy Row, au sud de Belfast, vendredi soir.

Trois hommes âgés de 25, 21 et 18 ans et une femme de 19 ans ont été accusés d’émeute.

Tous les quatre doivent comparaître devant le Belfast Magistrates Court le vendredi 30 avril. Toutes les accusations seront examinées par le ministère public.

Trois hommes âgés de 17, 14 et 13 ans ont également été accusés d’émeute.

Les trois doivent comparaître devant le tribunal de la jeunesse de Belfast, également le 30 avril. Les accusations seront également examinées par le ministère public.

Un homme de 19 ans également arrêté à la suite du désordre vendredi soir a été libéré sous caution par la police dans l’attente de nouvelles enquêtes.

Quinze policiers ont été blessés vendredi soir après avoir été pris pour cible à Sandy Row par une foule de jeunes pour la plupart lançant des bouteilles, des briques et des feux d’artifice.

De la maçonnerie lourde, des tiges métalliques, des feux d’artifice et des couvercles de regards ont été lancés sur la police.

Le surintendant principal Simon Walls a déclaré: «C’est une tragédie que tout enfant, parce que gardons à l’esprit qu’un jeune de 13 ans est un jeune enfant, je pense que c’est une tragédie qu’un enfant en Irlande du Nord soit assis dans une salle de garde ce matin, et faire face à une enquête pénale, possibilité d’être inculpé et possibilité de faire face à une condamnation pénale. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse samedi après-midi, il a exhorté toute personne influente dans la communauté loyaliste à dissuader les jeunes de provoquer la violence.

« Cela ne devrait pas arriver … Ce n’est pas la façon de résoudre les tensions ou les disputes. »

Pendant ce temps, 12 officiers du PSNI ont été blessés à Derry vendredi soir.

Le surintendant principal Darrin Jones, commandant de la région de Derry City et de Strabane, a déclaré que la police avait reçu des informations selon lesquelles des jeunes se rassemblaient dans les régions de Nelson Drive et Tullyally.

«À leur arrivée, ils ont subi des attaques soutenues de la part d’un grand groupe de jeunes et de jeunes adultes lançant de la maçonnerie, des bouteilles, des bombes à essence et des feux d’artifice», a-t-il déclaré.

«En conséquence, 12 policiers ont été blessés, notamment à la tête, aux jambes et aux pieds.» M. Jones a également déclaré qu’une maison de soins avait été endommagée dans la région de Nelson Drive pendant les troubles, causant «une peur et une détresse indicibles» aux résidents.

L’Irlande du Nord, première ministre du DUP, Arlene Foster, a appelé les jeunes à ne pas «se laisser entraîner dans le désordre» pendant le week-end de Pâques, affirmant que la violence «n’améliorera pas les choses».

Elle a déclaré: «Je sais que beaucoup de nos jeunes sont extrêmement frustrés par les événements de la semaine dernière, mais causer des blessures aux policiers n’améliorera pas les choses. Et j’envoie mon ferme soutien à tous les officiers de police de base qui sont en service ce week-end de Pâques. J’appelle nos jeunes à ne pas se laisser entraîner dans le désordre qui les conduira à avoir des condamnations pénales et à gâcher leur propre vie.

Elle a également demandé aux parents de «jouer leur rôle et d’être proactifs dans la protection de leurs jeunes adultes».

Le Sinn Féin TD Eoin Ó Broin a déclaré que les dirigeants politiques syndicalistes et loyalistes devaient calmer la situation en Irlande du Nord et veiller à ce que les troubles de vendredi soir ne se reproduisent pas.

M. Ó Broin a déclaré que les politiciens syndicalistes avaient «intensifié la rhétorique» autour du protocole d’Irlande du Nord pendant plusieurs semaines et que les organisations loyalistes organisaient des manifestations «et puis vous avez cette violence de rue».

«Les vrais perdants dans ce domaine en premier lieu sont les jeunes qui sont maintenant arrêtés et vont avoir un casier judiciaire, ce sont les communautés de Sandy Row et du village qui doivent se lever aujourd’hui et nettoyer leur communauté.

« Et puis la stabilité politique de ce qui est une position très précaire dans la minute dans le Nord. »

Interrogé par Katie Hannon sur RTÉ Radio One si le Sinn Féin en avait fait assez à la suite des tensions croissantes suite à la décision de ne pas poursuivre les politiciens du Sinn Féin pour avoir assisté aux funérailles de M. Storey pendant les restrictions de Covid-19, il a répondu: «Les gens ont des choses faux et je pense que Michelle [O’NEILL’S]à l’époque, la déclaration était très claire. Mais ce qui s’est également produit alors, c’est que les gens ont appelé à juste titre une enquête sur le PSNI. Un rapport a ensuite été transmis au parquet. Ils ont fait leurs recommandations et leurs recommandations sont de ne pas engager de poursuites. »

Il a déclaré que les dirigeants politiques, y compris le Sinn Féin, devaient veiller à tout faire pour gérer correctement le message de santé publique.

«Nous avons besoin que tout le monde travaille ensemble pour calmer la situation, en particulier en ce qui concerne la façon dont certains syndicalistes utilisent la question du protocole de manière très, très discutable politiquement. – PA