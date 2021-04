Le Royaume-Uni pilote des certificats COVID pour des événements sportifs et des discothèques

LONDRES – La Grande-Bretagne commencera ce mois-ci à tester les certificats COVID nationaux, donnant accès à des sites sélectionnés, notamment des stades sportifs et des boîtes de nuit, alors que les ministres réfléchissent à des moyens de rouvrir l’économie britannique après le verrouillage.

Les personnes qui ont été vaccinées, qui ont récemment subi un test négatif ou qui ont une immunité naturelle après s’être rétablies d’une infection au cours des six derniers mois, pourront participer à des épreuves tests sur des sites sportifs, des centres de conférence et des boîtes de nuit. Cela inclut les demi-finales ce mois-ci de la FA Cup de football et la finale en mai.

Les entreprises, y compris les pubs et les restaurants, qui sont autorisées à rouvrir à l’extérieur le 12 avril et à l’intérieur le 17 mai, ne seront pas tenues de demander aux clients de prouver leur statut COVID, a déclaré Downing Street. Le secteur de l’hôtellerie a averti le Premier ministre Boris Johnson qu’une telle décision serait irréalisable et discriminatoire lorsqu’il a lancé l’idée le mois dernier.

Les projets de certificats COVID feront partie des détails que Johnson doit exposer lundi dans le cadre d’une mise à jour plus large sur la sortie du verrouillage du Royaume-Uni, qui a commencé la semaine dernière avec des personnes autorisées à se réunir à l’extérieur par groupes de six.

Un retour aux voyages internationaux non essentiels le 17 mai n’a pas été exclu, mais Downing Street a averti que les gens pourraient devoir attendre plus longtemps car certains pays connaissent les troisièmes vagues de la maladie. Les ministres évaluent également le risque posé par les soi-disant «variantes préoccupantes» qui peuvent être résistantes aux vaccins actuels. Un système de feux tricolores des pays sera mis en place lorsque les restrictions seront levées.

Il n’y aura pas d’exigence d’isolement pour les voyages en provenance des pays de la nouvelle «catégorie verte» – bien que des tests avant le départ et après l’arrivée soient toujours nécessaires. Les restrictions « rouge » et « orange » resteraient telles qu’elles sont actuellement, avec l’obligation de mettre en quarantaine ou de s’isoler lors du retour au Royaume-Uni, a déclaré Downing Street dans un communiqué de presse exposant sa réflexion.

Pendant ce temps, l’Allemagne envisage également d’introduire un système permettant aux personnes vaccinées d’entrer dans les magasins, les restaurants et les hôtels, a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn au journal Bild am Sonntag.

« Quiconque a été complètement vacciné peut, à l’avenir, être traité comme quelqu’un qui a été testé négatif », a déclaré Spahn.

L’Allemagne envisage un système de tests rapides pour rouvrir ses secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie. De nouvelles découvertes de l’agence des maladies infectieuses du pays, obtenues par Bild, suggèrent que le risque de transmission est si faible deux semaines après la deuxième dose de vaccin que les personnes entièrement inoculées pourraient sauter les tests et les quarantaines pour faire leurs courses et voyager.

Le gouvernement britannique fait déjà face à une forte opposition au parlement à ses projets de certificats COVID nationaux. Plus de 70 députés, dont plus de 40 des députés d’arrière-ban conservateurs de Johnson, sont opposés aux passeports dits COVID au Royaume-Uni

Michael Gove, le ministre du Cabinet chargé de superviser les plans de certificat, a déclaré que les certificats COVID seraient « une fatalité pour les voyages internationaux », dans un article du Sunday Telegraph.

La Commission européenne a proposé un soi-disant certificat vert numérique, qui créerait un laissez-passer de voyage à l’échelle du bloc qui confirme le statut de vaccination, d’immunité ou de test contre le coronavirus.

Gove a déclaré que les certificats pourraient être « une aide précieuse pour ouvrir plus rapidement notre économie et notre société nationales ».

Les épreuves tests devraient être fermées au public jusqu’à bien plus tard cette année sans un système de certification, a souligné Gove. Il a également averti que les entreprises pourraient commencer à mettre en place leurs propres systèmes de certification privés pour restreindre l’accès si le gouvernement n’agissait pas.

À moins que le gouvernement ne prenne l’initiative, nous risquons que d’autres établissent le code de la route. Alors, où devrait-on tracer les lignes pour aider à protéger les libertés, à respecter la vie privée, à promouvoir l’égalité et à nous ramener à la normalité? Et comment pouvons-nous nous assurer que notre approche est proportionnée et limité dans le temps? », a-t-il écrit.

Des «exemptions appropriées» pour les personnes à qui on a conseillé de ne pas se faire vacciner ou qui ne peuvent pas être testées à plusieurs reprises sont à l’étude, et le NHS travaille sur des certificats numériques et non numériques, a déclaré Downing Street.

Sarah Wheaton a contribué au reportage.