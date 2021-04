Sondage de sortie: le parti de Borissov en tête des élections bulgares

Le Premier ministre Boyko Borissov aura la première chance d’essayer de former un gouvernement de coalition, mais devra affronter une lutte après que son parti de centre-droit GERB n’a remporté que 25,7% des voix aux élections bulgares dimanche, selon un sondage de sortie publié à la télévision d’État.

Le sondage sur la télévision nationale bulgare réalisé par Alpha Research a montré que Borissov aura du mal à unir un paysage électoral très fragmenté et à rester leader.

Les socialistes sont arrivés en deuxième position avec 17,6%, mais ont été suivis de près par un nouveau parti appelé There is a such a People, dirigé par l’animateur de talk-show de télévision Slavi Trifonov.

Le parti turc qui fait le roi a recueilli 11% des suffrages exprimés, tandis que le parti nationaliste VMRO, qui a joué un rôle déterminant dans le blocage effectif de la Bulgarie sur la Macédoine du Nord au début des négociations d’adhésion à l’UE, a remporté 4%.

Soutenu par un été de manifestations anti-corruption qui ont secoué le gouvernement de Borissov l’année dernière, le parti démocratique bulgare, qui était un chef de file des manifestations, a remporté 10,4%. Un autre groupement créé par le mouvement anti-corruption, Rise Up, Out with the Crooks, a remporté 4,2%.

Toute alliance entre Borissov et le parti turc pourrait s’avérer incendiaire car ils étaient les deux points focaux d’une grande partie de la colère des manifestants l’année dernière.