Boris Johnson donne le feu vert à la prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage du Royaume-Uni

JOHNSON & JOHNSON SpA Aveeno Creme Corps Yogourt a la vanille et a l'avoine 200ml

Aveeno Creme pour le corps Yaourt a la vanille et a l'avoine Creme pour le corps au yaourt avec de l'avoine colloidale et du yogourt concentre. Cela donne une experience agreable pour la peau et les sens. Hydrate intensement jusqu'a 48 heures. Avec l'arome d'abricot et de miel.