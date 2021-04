«  J’ai peur que ma fille de 15 ans se coupe  »

Question: J’ai du mal avec ma fille de 15 ans en ce moment. Elle a commencé à suivre un régime en dernier l’automne et à l’approche de Noël, elle a perdu beaucoup de poids. Elle était extrêmement maigre, parlait de nourriture tout le temps et nous étions très inquiets pour elle.

Elle est ensuite tombée de ça « alimentation saine wagon »et est allé à l’autre extrême – prendre beaucoup de poids en peu de temps. Elle a cessé de faire ses devoirs et sort rarement avec ses amis. Juste après Noël, j’ai trouvé un coupe-ongles dans son lit, ce qui m’a fait craindre qu’elle se coupe (elle se mord les ongles et n’a donc pas d’ongles à couper). Je l’ai confrontée et lui ai fait me montrer ses avant-bras (elle porte toujours des manches longues). Il n’y avait pas de marques, mais elle était vraiment en colère que je ne lui fasse pas confiance et elle ne m’a pas parlé pendant des jours.