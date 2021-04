Un débat en Italie sur l’opportunité d’étiqueter le traitement par la Chine de sa minorité musulmane ouïghoure de «génocide» menace de fracturer la coalition au pouvoir à Rome au moment même où le nouveau Premier ministre Mario Draghi tente de définir sa politique chinoise.

Les législateurs italiens pourraient être les prochains à utiliser l’étiquette de «génocide» pour la politique de Pékin contre les Ouïghours au Xinjiang, mais l’administration de Draghi s’oppose à cette désignation, qui est proposée dans une résolution parrainée par la Ligue d’extrême droite, qui fait partie de la coalition au pouvoir. D’autres partis au gouvernement préféreraient également peser soigneusement les mots et éviter un affrontement diplomatique.

La commission des affaires étrangères de la chambre basse du parlement italien doit voter mercredi sur la résolution condamnant les violations des droits de l’homme au Xinjiang et les qualifiant de «génocide».

Paolo Formentini, le législateur de la Ligue qui propose la résolution, reconnaît que le mot «génocide» est lourd pour beaucoup de ses collègues, bien que le problème des abus au Xinjiang soit largement condamné.

« Il y a beaucoup de préoccupations parmi tous les autres groupes politiques. Tout le monde voterait pour condamner une violation des droits de l’homme. Mais quand vous dites » génocide « , tout le monde court dans l’autre sens », Formentini a déclaré à POLITICO dans une interview.

Les rapports croissants d’abus au Xinjiang, y compris de stérilisation forcée, ont contribué à pousser les États-Unis et le Canada à qualifier les activités de la Chine dans la région de «génocide». Le parlement néerlandais est le seul en Europe à adopter une position similaire. Contrairement à Bruxelles et aux Pays-Bas, où les partis libéraux et de gauche sont en première ligne pour condamner les abus au Xinjiang, le mouvement en Italie vient maintenant de la droite, avec la Ligue devant.

« Hormis les Pays-Bas, aucun autre parlement de l’Union européenne n’a approuvé une condamnation ferme [that] génocide « , a déclaré Formentini. » Il est si important que l’Italie de Draghi le fasse pour rompre avec son rôle secondaire sur la scène européenne et devenir le leader d’un lien euro-atlantique solide « , a-t-il expliqué, définissant également la question en termes de national. Orgueil.

Le débat intervient alors que le Premier ministre expose toujours la politique de son gouvernement à l’égard de Pékin. Maintenant à la tête d’un pays qui a fait face aux critiques de Bruxelles et de Washington pour devenir le premier membre du G7 à rejoindre l’initiative chinoise Belt and Road en 2019, Draghi n’a pas encore pleinement montré sa main sur la Chine. Mais il a déjà utilisé l’outil de filtrage des investissements étrangers du gouvernement contre une entreprise chinoise, et il semble que ce ne sera pas la dernière fois.

L’administration Draghi a proposé de reformuler la résolution de la Ligue pour supprimer la référence à « une politique génocidaire » et la remplacer par « des violations des droits de l’homme », selon deux personnes ayant une connaissance directe des propositions du gouvernement, qui sont confidentielles.

La résolution déclare également que la politique chinoise au Xinjiang « relève » de la résolution de 1948 des Nations Unies sur le génocide. Selon l’une des personnes au courant de la proposition, le gouvernement aimerait reformuler cette déclaration pour dire «pourrait tomber».

Le ministère italien des Affaires étrangères, qui a proposé les changements, a refusé de commenter.

Débat parlementaire

Mais, pour le moment, Formentini n’a pas l’intention de prendre en compte les suggestions du gouvernement. « La Ligue n’a pas renoncé à son texte », a-t-il déclaré.

Lors d’un débat parlementaire la semaine dernière, les législateurs d’autres partis au pouvoir ont condamné la politique chinoise envers les Ouïghours mais ont rejeté le mot «génocide». Benedetto Della Vedova, un sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères, par exemple, a signalé que ni les Nations Unies ni aucun tribunal international n’ont qualifié de génocide des violations des droits de l’homme dans la région du Xinjiang. Pino Cabras, vice-président de la commission des affaires étrangères du mouvement anti-établissement 5Star, est allé jusqu’à suggérer que les rapports internationaux sur le Xinjiang pourraient être de la propagande américaine.

Une résolution condamnant les violations des droits de l’homme au Xinjiang, même sans le mot génocide, serait en tout cas « un grand pas en avant », selon Laura Harth du Global Committee for the Rule of Law, une organisation non gouvernementale. « La prudence diplomatique du gouvernement peut être comprise, même si nous ne la partageons pas. Mais la réticence des législateurs est moins compréhensible », a-t-elle déclaré.

Le débat sur la Chine intervient également au milieu des critiques croissantes à Bruxelles ainsi que dans les capitales européennes de l’accord d’investissement UE-Chine (connu sous le nom de «CAI») conclu à la fin de l’année dernière. Selon Formentini, l’UE devrait abandonner cet accord, qu’il considère comme « un affront » contre les États-Unis.

« Il y a un lien entre CAI et ma résolution », a-t-il déclaré. « Si l’UE est trop dépendante de la Chine économiquement, elle sera également moins libre de défendre ses valeurs. »