Maison de Kurz

Sebastian Kurz, un prodige politique qui est devenu le leader de l’Autriche à tout juste 31 ans, a accédé au pouvoir en cultivant une image de jeunesse et de bienfaisant qui l’a fait aimer aux jeunes et aux moins jeunes.

Et puis il est devenu voyou.

Une cache de messages texte privés entre le chancelier de centre droit et ses députés et d’autres correspondances découvertes par les autorités autrichiennes dans le cadre d’une vaste enquête sur la corruption politique ne décrit pas Kurz comme le «gendre préféré de la nation». qui a capturé le cœur de ses compatriotes et d’une grande partie de l’UE, mais plutôt en tant qu’opérateur astucieux des coulisses prêt à faire tout ce qu’il faut pour faire avancer son programme, qu’il s’agisse de traiter avec l’Église catholique, de distribuer des faveurs politiques ou d’assumer rivaux.

Alors que les échanges offrent un aperçu rare et non filtré de la façon dont les politiciens opèrent dans les coulisses, ce qu’ils révèlent également (mis à part le penchant de Kurz pour les émojis de cœur et les points d’exclamation) est ce que le commentateur politique autrichien chevronné Peter Filzmaier a décrit comme «l’incroyable banalité du peuple. qui dirigent notre république.

« Ne t’inquiète pas! Vous êtes de la famille », a envoyé le ministre des Finances Gernot Blümel, l’un des plus proches adjoints de Kurz, à un collègue loyaliste afin de rassurer l’homme sur le fait qu’il serait pris en charge avec un travail de prune.

De telles tactiques, même si elles évoquent un mauvais film mafieux, ne sont guère surprenantes dans les cercles politiques. Mais Kurz, qui a remodelé la racine et la branche du parti conservateur autrichien après l’avoir repris en 2017, changeant tout de son nom à sa couleur (du noir au turquoise), était censé être différent. Il n’a pas seulement promis de révolutionner la politique du pays: il a convaincu les Autrichiens qu’il était sérieux. Et ils l’ont acheté.

Kurz, qui dirige le Parti populaire autrichien, n’est pas un sujet direct des enquêtes pour corruption, qui englobent des allégations de tout, de la corruption à la violation des lois sur le secret officiel, mais elles ont touché son cercle intime. Peut-être encore plus dommageable pour Kurz à long terme, cependant, est que les échanges de textes ont pratiquement détruit la personnalité publique qu’il s’est bâtie en tant que politicien millénaire au visage frais qui mettrait fin à la politique de style machine clubby qui a dominé l’Autriche d’après-guerre. l’histoire.

Loin de tracer une ligne sous cette époque, Kurz a érigé ce que les critiques ont surnommé la «Maison de Kurz», un réseau soudé de fidèles de la chancelière au sein du gouvernement, du secteur privé et des médias qui collaborent discrètement à leur avantage mutuel.

Au lieu du «nouveau style» promis par Kurz, a écrit la commentatrice Ruth Wodak cette semaine, les Autrichiens apprennent que «tout est permis».

La métamorphose de Kurz peut ressembler à un récit politique familier sur le passage à l’âge adulte, mais à un moment où une grande partie de l’Europe centrale a glissé dans une forme d’autoritarisme doux, la transformation de Kurz et le scandale de corruption plus large engloutissant la classe politique autrichienne suggèrent que l’érosion de les normes de la région menacent de se propager en Europe occidentale.

Cela marquerait un revers substantiel pour l’Union européenne, qui a déjà du mal à gérer les gouvernements récalcitrants en Hongrie et en Pologne sur les mesures qu’ils ont prises pour saper à la fois l’indépendance judiciaire et les médias. À l’instar des dirigeants de ces pays, Kurz n’a pas hésité à attaquer l’UE pour se détourner de ses malheurs intérieurs. Pas plus tard que la semaine dernière, il a mené une tentative infructueuse, rejointe par la République tchèque et la Slovénie, pour gagner une plus grande part de vaccins de l’UE, un effort chimérique largement rejeté comme un coup politique.

Il n’y a pas si longtemps, beaucoup à Bruxelles considéraient Kurz non comme une menace, mais comme l’avenir de l’Europe conservatrice. Le centre-droit de l’Europe, le bloc politique dominant au Parlement européen, était amoureux du jeune autrichien impétueux, dont beaucoup considéraient la position dure sur la migration comme un modèle pour les partis conservateurs à travers le continent. Il était particulièrement populaire en Allemagne, où Kurz a courtisé les médias, en particulier l’influent tabloïd Bild. Certains ont même vu en Kurz le porte-drapeau de l’ère post-Merkel.

Pas plus.

Les enquêtes de corruption qui ont découvert le trafic de texte privé ont été déclenchées par la soi-disant affaire d’Ibiza, un scandale qui a explosé en 2019 après la publication d’une vidéo montrant le chef d’extrême droite devenu le partenaire de la coalition de Kurz, offrant d’échanger des faveurs politiques contre de l’argent pendant une séance d’alcool avec une femme qu’il croyait être la fille d’un oligarque russe. Kurz a survécu indemne au scandale immédiat, même s’il a fait tomber son partenaire de coalition, forçant une nouvelle élection qui a abouti à sa coalition actuelle avec les Verts autrichiens. Dans l’intervalle, l’enquête initiale des autorités à Ibiza les a conduits dans le cercle restreint de la chancelière.

Casino Royale

Au centre de l’enquête pour corruption se trouve la relation entre les exploitants de casinos autrichiens et les agents publics. L’ancien vice-chancelier Heinz-Christian Strache, l’homme présenté dans la tristement célèbre séquence d’Ibiza, a affirmé sur la bande que l’une des sociétés, Novomatic, «paie tout le monde». En d’autres termes, il a allégué que l’entreprise achemine de l’argent vers tous les partis politiques du pays en échange de faveurs, une accusation que l’entreprise et les partis politiques nient vigoureusement.

Au cours de l’enquête sur cette allégation, cependant, les enquêteurs sont tombés sur un texte envoyé en 2017 par l’ancien chef de Novomatic à l’allié de Kurz Blümel, l’actuel ministre des Finances. L’exécutif de Novomatic, Harald Neumann, a déclaré à Blümel qu’il avait besoin d’une réunion avec Kurz, alors encore ministre autrichien des Affaires étrangères, pour discuter «pour l’un, un don et pour un autre, d’un problème que nous avons en Italie».

Blümel et Kurz disent que la réunion n’a jamais eu lieu et qu’aucun don n’a jamais été fait. (La référence de l’Italie concernait un litige fiscal auquel Novomatic était confronté.)

Kurz a décrit l’enquête, menée par le procureur autrichien des crimes financiers, comme étant profondément imparfaite.

«Tant d’erreurs ont été commises que je pense qu’il y a un besoin urgent de changement là-bas», a déclaré Kurz en février, attirant la colère des juges et des procureurs autrichiens, qui l’ont accusé d’avoir commis une attaque sans précédent contre l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Si Kurz espérait que ses interventions feraient reculer les procureurs, il était déçu. Au contraire, ils ont augmenté la pression, explorant les accusations – niées par les personnes impliquées – selon lesquelles un haut fonctionnaire de la justice fidèle à Kurz a secrètement canalisé les informations du camp de Blümel sur l’enquête.

Les procureurs ont nommé Blümel suspect dans leur enquête pour corruption, suscitant des appels de l’opposition à sa démission, qu’il a rejetée. Il nie tout acte répréhensible.

Comme cela se produit souvent dans les grandes enquêtes sur les relations des politiciens, l’enquête autrichienne a conduit les autorités dans des directions inattendues.

‘J’aime mon chancelier’

L’une concerne un homme du nom de Thomas Schmid, chef d’une société holding d’État qui gère les participations de l’Autriche dans d’anciennes entreprises publiques, notamment Telekom Austria et OMV, la société pétrolière et gazière. Avec Blümel, Schmid appartient à un groupe soudé de lieutenants kurz dévoués qui ont travaillé avec le chancelier depuis ses débuts en politique.

En analysant les textes sur le téléphone de Schmid, les autorités ont découvert comment le dirigeant a remporté son poste de premier plan au sein de la société holding d’État autrichienne, ÖBAG, où il gagne, en fonction de la performance du portefeuille, jusqu’à 600 000 € par an.

Non seulement Schmid – jusqu’en 2018, un haut fonctionnaire du ministère autrichien des Finances – a participé à la rédaction de la description de poste pour le poste, mais il a également choisi le conseil d’administration qui l’engagerait. Schmid n’avait jamais travaillé en tant que dirigeant d’entreprise et n’avait aucune expérience internationale, des facteurs qui auraient pu, dans d’autres circonstances, anéantir ses chances de diriger une société holding supervisant des investissements d’entreprise totalisant 26 milliards d’euros. Mais Schmid avait autre chose: un allié puissant nommé Sebastian Kurz.

Après des mois d’ingénierie de son déménagement, Schmid a cherché l’assurance de Kurz que son nouveau travail porterait un réel pouvoir et pas seulement des cérémonies.

« Vous obtenez tout ce que vous voulez 😘😘😘 », a rassuré Kurz Schmid dans un SMS en mars 2019.

« 🙂🙂🙂 Je suis si heureux … j’aime mon chancelier », a répondu Schmid.

À la suite du tollé public suscité par l’affaire, Schmid a déclaré mardi qu’il démissionnerait de la société holding d’État à l’expiration de son contrat l’année prochaine et qu’il n’exercerait pas l’option de le prolonger de deux ans.

L’opposition autrichienne demande une enquête pour savoir si Schmid a enfreint des lois pour obtenir le poste. Lui et Kurz, qui ont refusé de commenter cet article, nient tout acte répréhensible.

«Ce que nous pouvons voir, c’est que le« système Kurz »a été conçu dès le début pour prendre le contrôle des institutions de l’État et pour créer un État au sein de l’État», a déclaré Kai Jan Krainer, le leader parlementaire des sociaux-démocrates de l’opposition.

Église et état

Il semble plus probable que Kurz récompensait simplement un allié pour sa loyauté. Au fil des ans, Schmid avait accepté un certain nombre de missions non conventionnelles pour Kurz, disent les personnes qui ont travaillé avec les deux hommes. Quelques semaines à peine avant que Schmid n’obtienne le poste dans le grand État, il a aidé le chancelier dans une affaire délicate impliquant l’Église catholique.

Après qu’un fonctionnaire local a été poignardé à mort par un réfugié turc dans l’ouest de l’Autriche au début de 2019, Kurz a approuvé une nouvelle loi sévère permettant aux autorités de placer les demandeurs d’asile jugés «dangereux» en détention préventive.

Mais les dirigeants catholiques, dirigés par l’archevêque populaire de Vienne, le cardinal Christoph Schönborn, se sont opposés à l’idée, en la comparant publiquement aux tactiques utilisées par les régimes répressifs. «Chaque dictature dans le monde enferme les gens par simple méfiance», a écrit Schönborn dans une colonne de journal. «Demain, ce sera peut-être toi ou moi.

Kurz a encouragé Schimd à «mettre le gaz» avec un plan pour faire pression sur l’église. «Nous allons leur laisser un paquet considérable», lui a envoyé Schmid avant une réunion avec un haut fonctionnaire de l’église.

Schmid a poursuivi en expliquant qu’il informerait son homologue de l’église que «dans le contexte de l’examen de tous les privilèges fiscaux à travers la république, le ministère des Finances va examiner de très près l’église. Les deux hommes savaient que pour l’église, qui aurait du mal à fonctionner sans traitement fiscal préférentiel, la menace était l’équivalent de l’option nucléaire.

Réponse de Kurz: « Oui, super. »

Quelques heures plus tard, Schmid a rendu compte à Kurz de la réunion, écrivant que le responsable de l’église était «une affaire de panier» après avoir reçu la menace. L’homme «est devenu rouge puis pâle, puis a commencé à trembler», a écrit Schmid à son patron.

« Super, merci beaucoup !!!! », répondit Kurz.

Malgré l’exaltation apparente de Kurz, la tactique n’a pas fonctionné. Schönborn, le cardinal, a continué à fustiger la politique d’asile proposée, la qualifiant d ‘«inhumaine».

Quelques semaines à peine après la visite à l’église de Schmid, le gouvernement de Kurz s’est effondré au milieu de l’affaire d’Ibiza. La politique d’asile n’est jamais entrée en vigueur, bien que le parti de Kurz la poursuive toujours.

Au-delà des scandales rongeant la crédibilité de Kurz, la plus grande question est de savoir s’il peut survivre en tant que mauvais garçon politique. Même si sa cote d’approbation a chuté ces derniers jours, la plupart des observateurs parient qu’il le fera, compte tenu de la faiblesse de l’opposition.

«Depuis qu’il a repris le Parti populaire en 2017, la question était de savoir s’il s’agissait simplement d’un marketing intelligent ou si quelque chose allait vraiment changer», a déclaré Filzmaier.

Au moins, les Autrichiens ont maintenant la réponse.

Nette Nöstlinger a contribué au reportage.