George Floyd est mort d’un manque d’oxygène, un médecin irlandais raconte le procès Chauvin

L’Irlandais Martin Tobin, un expert pulmonaire basé dans l’Indiana, a déclaré jeudi que George Floyd était mort d’un manque d’oxygène dans le cerveau, alors qu’il comparaissait au procès pour meurtre de Derek Chauvin à Minneapolis.

Le professeur Tobin, affilié à l’Université de Loyola, a pris la barre des témoins le neuvième jour du procès très médiatisé.

Derek Chauvin, un ancien policier qui a pressé son genou sur le cou de M. Floyd alors qu’il est décédé en mai de l’année dernière, fait face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. L’homme de 45 ans nie les accusations portées contre lui.

Interrogé par le parquet, M. Tobin a déclaré qu’une personne en bonne santé serait décédée des mêmes contraintes exercées par M. Chauvin sur M. Floyd. Il a déclaré que le genou de M. Chauvin était resté sur le cou de l’homme détenu pendant trois minutes et vingt-sept secondes après avoir pris son dernier souffle. Le genou est également resté sur le cou pendant deux minutes et 44 secondes après que les agents eux-mêmes ont constaté qu’il n’y avait pas de pouls. Il a expliqué que la combinaison de l’utilisation de menottes par M. Chauvin et de la mise en place de son genou gauche sur le cou de M. Floyd et du genou droit sur son dos avait contribué à sa mort.

M. Tobin a expliqué comment M. Floyd a tenté de se soulever à un moment donné du sol pour tenter de prendre de l’air en appuyant ses doigts contre le sol et le pneu de la voiture de police. Il a également identifié le moment exact sur la vidéo largement vue de la mort de M. Floyd lorsque la victime est décédée.

Le pneumologue a sapé un argument clé de la défense dans le procès – que M. Floyd est décédé de problèmes de santé sous-jacents ou de la présence du médicament fentanyl dans son système plutôt que de l’asphyxie.

Il a déclaré que la fréquence respiratoire de M. Floyd suggérait que le fentanyl n’avait aucun rôle dans la cause de sa mort. Il a également souligné que les personnes décédées d’une overdose de fentanyl entraient dans le coma, mais pas M. Floyd.

Interrogé par les avocats de la défense, il a également contesté l’argument de l’équipe de la défense selon lequel l’absence d’ecchymoses sur le cou de M. Floyd montrait que M. Chauvin plaçait son genou sur le haut de son épaule plutôt que sur le cou de la victime. «Chaque fois que je vais à l’église, je m’assois sur un banc dur», dit-il. «Je n’ai pas d’ecchymoses aux fesses quand je pars, donc je ne m’attendrais à rien de tout cela.

M. Tobin, né à Kilkenny, a étudié à l’University College Dublin. Il a comparu comme témoin à charge. Il n’a pas accepté d’honoraires pour témoigner pour l’État, a déclaré le tribunal.

Suite au témoignage de M. Tobin, le Dr Daniel Isenschmid, un toxicologue légiste en Pennsylvanie qui a effectué les tests de toxicologie pour l’autopsie de M. Floyd, a pris la parole jeudi après-midi. Il a déclaré qu’une «faible quantité» de fentanyl avait été trouvée dans le système de la victime. Il a dit que cela n’était pas compatible avec une surdose.

Le témoignage des experts médicaux est la dernière phase du procès qui arrive à la fin de sa deuxième semaine. Plus tôt cette semaine, le tribunal a entendu des experts en recours à la force et d’autres responsables de l’application des lois, qui ont été interrogés sur l’opportunité et la légalité du traitement de M. Chauvin contre M. Floyd après que lui et d’autres policiers l’aient détenu. Mercredi, le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré que M. Chauvin avait violé la politique de l’agence en matière de force lors de l’arrestation de M. Floyd.

La mort de M. Floyd l’année dernière, filmée par un passant sur son téléphone, a déclenché des manifestations en Amérique et dans le monde entier contre l’injustice raciale et l’utilisation de la force de police contre les Afro-américains.

Le procès devrait durer plusieurs semaines au total, la défense devant appeler des témoins la semaine prochaine.