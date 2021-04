Banni: Dauphins, dîner et bonnes manières

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

En une année pleine de terribles nouvelles, les choses ont vraiment empiré… vous ne pouvez plus posséder un morse à Bruxelles!

Oui, ces bureaucrates embêtants et intrusifs ne sont allés interdire les delphinariums que dans la capitale belge. Et non seulement cela vous empêche d’avoir un marsouin ou un narval en défense dans votre zoo ou votre bain, mais ils ont étendu l’interdiction pour inclure les prédateurs marins, tels que les lions de mer et les morses. Heureusement, la Flandre et la Wallonie n’ont pas mis en place de telles interdictions.

Interrogé sur un commentaire, John Lennon était tellement désemparé que tout ce qu’il pouvait gérer était «goo goo g’joob». Tragique.

L’interdiction est peut-être d’empêcher les morses d’être introduits en contrebande en France et servis dans une riche sauce au beurre lors de dîners clandestins et chics.

La France est toujours sous le choc après images de caméra cachée semblait montrer des gens appréciant du caviar et du champagne lors de dîners secrets à Paris coûtant jusqu’à 490 € (le même prix qu’un déjeuner pour deux sans dessert dans le quartier européen de Bruxelles). Il va sans dire que a) malgré des mesures strictes contre les coronavirus, il y avait très peu de masques et de distanciation sociale et beaucoup de bises, et b) malgré des mesures strictes contre les coronavirus, les ministres du gouvernement auraient été impliqués – bien que l’approvisionnement soit assez douteux.

Interrogé sur un commentaire, un porte-parole du palais de l’Élysée n’a pas pu être compris car ils mangeaient une caille rôtie.

L’un des convives de la séquence a ensuite été identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon, un ancien présentateur de télévision qui semble jouer dans le même groupe de rock progressif que le docteur controversé Didier Raoult, appelé quelque chose comme Hydroxychloroquine For The Eternal Soul, Twilight of the Vaccine Gods ou Aqua Nebula Oscillator (l’un de ceux-ci est un groupe réel).

Au moins, les convives français ont eu un siège à leur fête de fantaisie, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour Ursula von der Leyen quand elle et Charles Michel ont rendu visite au président turc Recep Tayyip Erdoğan et qu’elle a été reléguée sur le canapé tandis que les mâles grizzly alpha ont obtenu des chaises. (probablement équipé de porte-bières et de réfrigérateurs intégrés).

Tout cela était plutôt embarrassant, mais cela aurait pu être pire: le couple européen aurait pu être en visite au Kremlin et voir Michel se donner un gros rocher sur lequel s’asseoir, avec von der Leyen assis par terre et un Vladimir Poutine torse nu encerclant les à cheval.

COMPÉTITION DE CAPTION

« Je suis revenu! Et je suis le meilleur lapin pour le travail. Le meilleur. Le meilleur absolu.

Pouvez-vous faire mieux? E-mail [email protected] ou sur Twitter @pdallisonesque

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est beaucoup plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Continuez à chercher sur Google, il y a certainement une bonne nouvelle sur le programme de vaccination quelque part», par Rob Ramshaw

Paul Dallison est POLITICOéditeur de nouvelles sur les machines à sous.