Gardaí craint d’aggraver les relations avec la communauté noire après l’incident de la famille Nkencho

La Gardaí et les représentants de la communauté de l’ouest de Dublin craignent qu’un incident impliquant la famille de George Nkencho mercredi ne nuise davantage aux relations de la force avec les Noirs.

M. Nkencho (27 ans) a été abattu par l’unité de soutien armé de la Garda devant son domicile à Clonee en décembre dernier, peu de temps après avoir agressé un employé d’un magasin.

Il était armé d’un couteau de cuisine et avait, selon sa famille, souffert de problèmes de santé mentale au cours des mois précédents.

Mercredi après-midi dans le quartier de Bellingsmore à Dublin 15, plusieurs gardaí se sont impliqués dans une confrontation avec la mère de M. Nkencho, Blessing Nkencho, et un jeune noir de 16 ans.

Selon une série de clips tournés sur les lieux, qui ont été largement partagés sur les réseaux sociaux, plusieurs gardaí ont tenté d’arrêter le garçon, le forçant au sol.

Mme Nkencho a également été amenée au sol dans la mêlée et était sous gardaí pendant une courte période.

L’incident de la séquence semble être divisé en plusieurs parties et ne montre pas ce qui a immédiatement précédé la mise au sol du garçon par gardaí.

Le jeune homme de 16 ans, qui ne peut être identifié en raison de son âge, a été arrêté en vertu de l’article 6 de la loi sur l’ordre public et conduit à la gare de Blanchardstown Garda.

Il a ensuite été libéré sans inculpation et doit être évalué en vue de son inclusion dans le programme Garda Juvenile Liaison.

Il est entendu que l’incident a commencé après que Gardaí a suivi deux hommes séparés dans le complexe de logements de Bellingsmore.

La famille Nkencho a récemment déménagé dans la région après avoir quitté leur domicile à Clonee après la mort de George Nkencho.

Manifestation

Lors d’une manifestation devant les bureaux de la Commission du Médiateur de la Garda (Gsoc) jeudi, les manifestants ont exprimé leur colère face à l’incident, qui, selon eux, impliquait une force excessive de la Garda.

«Il n’y aurait pas eu de rupture de la paix si la gardaí n’avait pas été là», a déclaré Fingal Cllr John Burtchaell du Parti socialiste.

Il a allégué que le jeune avait été agressé dans la voiture de la Garda sur le chemin de la gare. En réponse, un porte-parole de la Garda a déclaré que «toute personne ayant une plainte concernant une interaction avec une garda ou une gardaí peut déposer une plainte auprès du Gsoc».

«Hier a été mal géré», a déclaré Olu Bukola, un ami de la famille Nkencho. «C’était déplacé. Cela montre un manque de formation.

Gardaí, au courant de l’incident, a fermement nié la caractérisation de l’arrestation qui est diffusée en ligne. Ils ont déclaré que Mme Nkencho avait été amenée au sol par accident après avoir tenté d’intervenir dans l’arrestation.

Cependant, ils ont reconnu que la vidéo qui est partagée sur les réseaux sociaux aggravera les tensions dans la région. «Les relations avec la communauté noire sont tendues depuis la fusillade. Cela va encore aggraver les choses », a déclaré une garda locale.

« La communauté africaine de Dublin 15 a perdu toute confiance dans la gardaí et le Gsoc », a déclaré M. Burtchaell, tandis que Ken McCue de Sports Against Racism Ireland a déclaré: « Les jeunes sur le terrain sont extrêmement en colère. »

Il est entendu que des ressources supplémentaires de relations communautaires ont été affectées à la station de Blanchardstown Garda depuis la fusillade de M. Nkencho.

«En termes de biais et de ce qu’ils ressentent, ils [young people in the area] estiment toujours que le système est contre eux », a déclaré Obi Odemena, chef du syndicat Igbo de Dublin.

Il dit que des années de travail autour de l’intégration ont été «endommagées» par la mort de M. Nkencho mais que «la reconstruction est possible».

«Je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire à partir d’un point officiel, la police. Quand ils travaillent secrètement, cela ne suffit pas, nous avons besoin qu’ils se manifestent et fassent des déclarations rassurantes. C’est ce que veut la communauté. »

Des militants, y compris de Youth Against Racism Ireland (YARI), s’étaient rassemblés dans les bureaux du Gsoc pour exiger une enquête publique sur la mort de M. Nkencho et que le rôle du racisme et du classisme soit examiné comme facteur possible de sa mort.

YARI a également remis une lettre détaillant les résultats d’une enquête menée auprès de 167 jeunes, qui a révélé que 45% des personnes d’origine noire, asiatique ou des gens du voyage se sentaient humiliées après des rencontres avec des gardaí.

Entre 29 et 35 pour cent des voyageurs ou des personnes de couleur interrogées ont déclaré avoir été arrêtés par des gardaí sans raison, contre 19 pour cent des personnes sédentaires blanches interrogées.

Une enquête du Gsoc sur la mort de M. Nkencho se poursuit.