Un tribunal portugais ordonne à l’ex-Premier ministre Sócrates d’être jugé pour blanchiment d’argent

LISBONNE – Un juge portugais a ordonné vendredi à l’ex-Premier ministre José Sócrates d’être jugé pour blanchiment d’argent et falsification de documents, mais a abandonné les accusations plus graves de corruption contre l’ancien dirigeant socialiste, que les procureurs avaient accusé d’avoir encaissé 34 millions d’euros de pots-de-vin.

« Il semblerait qu’il y ait eu acceptation d’un avantage matériel pour José Sócrates en sa qualité de Premier ministre », a déclaré le juge Ivo Rosa. «Il y a des indications d’une négociation de sa position.»

Cette décision est la dernière tournure d’un scandale qui sévit au Portugal depuis que la police a attrapé Sócrates à l’aéroport de Lisbonne pour corruption, évasion fiscale et blanchiment d’argent en novembre 2014.

Des révélations sur le style de vie parisien somptueux de l’ancien Premier ministre, des rapports sur des millions de personnes cachées à l’étranger et des allégations de coffres de voitures remplis de billets de banque remplis de médias tandis que des millions de Portugais ont enduré les conséquences de la crise de la dette de la zone euro, lorsque l’économie s’est contractée de plus de 8%.

Sócrates, qui a été Premier ministre de 2005 à 2011, a passé près d’un an en prison et assigné à résidence, avant sa libération conditionnelle fin 2015. Il a toujours nié les allégations, expliquant que des millions de dollars passaient sur ses comptes bancaires sous forme de prêts d’amis.

«Tous les grands mensonges de l’accusation se sont effondrés», a-t-il déclaré aux journalistes après la décision. «Cela a été une énorme injustice… la poursuite a été politiquement motivée.»

Parmi les 31 chefs d’accusation portés contre Sócrates, Rosa a décidé de passer en jugement pour seulement trois chefs de blanchiment d’argent et trois de fraude documentaire.

Sur les allégations de corruption, Rosa a critiqué les enquêteurs pour «manque de cohérence» et «agissant sans la rigueur nécessaire».

Il a jugé que certaines preuves de prise téléphonique étaient illisibles et a déclaré que le délai de prescription avait expiré pour une grande partie de l’inconduite présumée.

«Les faits… contre l’accusé José Sócrates sont clairement insuffisants pour confirmer une mise en accusation pour corruption passive de quelque manière que ce soit», a déclaré Rosa à propos de l’accusation que Sócrates avait reçu des pots-de-vin de plus de 20 millions d’euros d’une banque aujourd’hui disparue. « Il n’y a rien à voir dans ce contexte qui puisse être qualifié de pot-de-vin. »

Le ministère public a immédiatement déclaré qu’il ferait appel de la décision.

Cependant, le résultat soulève des questions sur le système judiciaire portugais, qui a envoyé l’ancien Premier ministre en prison pendant quatre mois et l’a maintenu en résidence surveillée pendant six autres, mais n’a pas réussi à rassembler des preuves suffisantes pour le procès des chefs d’accusation les plus graves malgré plus de sept ans de détention. enquêtes.

Rosa a également ordonné à Ricardo Salgado, ancien chef du groupe bancaire Espírito Santo qui s’est effondré en 2014, d’être jugé pour trois cas d’abus de confiance. Il a abandonné les allégations selon lesquelles il aurait soudoyé Sócrates pour lisser des accords impliquant Portugal Telecom, qui auraient rapporté au groupe Espírito Santo plus de 8 milliards d’euros.

Espírito Santo et Portugal Telecom se sont effondrés à la suite de la crise de la zone euro, laissant les contribuables portugais avec une note de plusieurs milliards d’euros.

Les accusations ont été abandonnées contre la plupart des 17 autres personnes citées dans l’enquête, y compris l’ancien dirigeant des télécommunications Zeinal Bava.

Le juge a également rejeté les allégations que Sócrates avait pris des pots-de-vin pour avoir aidé à obtenir des contrats pour une entreprise de construction, y compris pour des projets de logement au Venezuela; et les réclamations d’investissements obscurs dans une station balnéaire sur la côte de l’Algarve.

On ne sait pas quel impact la décision du juge aura sur les électeurs portugais, qui citent de plus en plus la corruption comme une préoccupation et ont récemment offert leur soutien à un parti d’extrême droite parvenu qui se présente comme un porte-étendard contre la corruption de l’establishment.

Le Premier ministre socialiste António Costa a été ministre sous Sócrates et a rendu visite à son ancien patron en prison en 2014, mais a réussi à se distancier de l’affaire. Sócrates a quitté le parti en 2018, accusant des personnalités importantes de soutenir les accusations portées contre lui.

Sócrates était une figure bien connue de la scène politique européenne. Il a également été comparé à George Clooney et a été élu l’homme le plus sexy du Portugal par les lecteurs de magazines en 2009.

Sócrates a remporté les élections de 2005 avec un glissement de terrain, donnant pour la première fois au Parti socialiste une majorité absolue au parlement. Mais sa popularité a plongé au milieu de la crise financière européenne et de l’acceptation en mai 2011 d’un plan de sauvetage de 78 milliards d’euros avec des conditions difficiles de la part de l’UE et du Fonds monétaire international. Les électeurs l’ont expulsé lors d’une élection anticipée un mois plus tard.

Après la défaite, Sócrates a démissionné de son poste de chef du Parti socialiste et a déménagé à Paris.