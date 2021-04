Nécrologie du prince Philip: épouse qui a cherché à moderniser la monarchie

Prince Philip

Née: 10 juin 1921

Mourut: 9 avril 2021

Après plus de 70 ans en tant qu’époux de la reine Elizabeth, peu de gens en vie aujourd’hui se souviennent du prince Philip comme autre chose qu’un grognon irascible dont les gaffes fréquentes ajoutaient un peu d’excitation aux engagements royaux. Mais pendant de nombreuses années, il fut un réformateur au sein de la famille royale avec l’ambition d’aider à améliorer la société britannique en s’inspirant de l’exemple de l’époux de la reine Victoria, le prince Albert.

Un champion de la science et de l’ingénierie comme voie vers la reconstruction de l’économie britannique d’après-guerre, il était un environnementaliste bien avant que le concept de durabilité n’entre dans le courant politique. Son programme du Duke of Edinburgh Award a initié des millions de jeunes au volontariat, aux activités physiques, aux compétences de vie et aux expéditions.

Lors de leur 50e anniversaire de mariage en 1997, la reine a décrit Philip comme sa «force et son séjour», mais la rigidité de leur approche commune du devoir était devenue un handicap de relations publiques pour la monarchie quelques années plus tôt comme les mariages de trois de leurs quatre enfants. en miettes.

Né à Corfou le 10 juin 1921, Philip était le petit-fils du roi George Ier de Grèce, membre de la famille royale danoise qui avait été mis sur le trône grec en 1863. La mère de Philip, Alice, une princesse allemande qui travaillait comme infirmière pendant les guerres balkaniques de 1911-1912, était un descendant de la reine Victoria.

Un an après la naissance de Philip, la monarchie grecque a été renversée et il a fui la Grèce avec sa famille à bord d’un croiseur britannique, passant une grande partie du voyage dans une caisse orange qui avait été convertie en berceau. La famille a d’abord déménagé à Paris, mais Philip a été envoyé dans une école préparatoire en Angleterre avant de déménager en 1933 à Salem, une école dans le sud de l’Allemagne fondée par Kurt Hahn, un éducateur innovant qui croyait que les adolescents ont bénéficié de plus de responsabilités et de leadership et d’être traité avec respect.

Hahn était juif et quand il a été forcé de quitter l’Allemagne après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, il a déménagé en Écosse et a créé Gordonstoun, une école basée sur les mêmes principes. Philip a également déménagé à Gordonstoun et a prospéré sous un régime basé sur la forme physique, l’autonomie et beaucoup de temps à l’extérieur.

Dans son rapport de départ pour Philip en 1939, Hahn le décrit comme universellement apprécié, digne de confiance et respecté.

«C’est un leader né, mais il aura besoin des exigences rigoureuses d’un grand service pour se rendre justice. Son meilleur est exceptionnel; son deuxième meilleur n’est pas assez bon. Il fera sa marque dans n’importe quelle profession où il devra faire ses preuves dans une épreuve complète de force », a-t-il écrit.

Philip semble avoir trouvé une telle profession lorsque, sur les conseils de son oncle Louis (Dickie) Mountbatten, il rejoint la Royal Navy et participe à l’action en Méditerranée et au Japon pendant la seconde guerre mondiale. Il a rencontré Elizabeth pour la première fois en 1939 alors qu’elle avait 13 ans et 18 ans et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises pendant la guerre, commençant une correspondance régulière en 1944.

Il lui a proposé lors d’une visite à Balmoral en 1946 et ils se sont mariés l’année suivante après qu’il soit devenu un citoyen britannique naturalisé, a renoncé à toute prétention au trône de Grèce, qui avait été rétabli, et a été reçu dans l’Église d’Angleterre. Au cours des premières années de leur mariage, Philip a poursuivi sa carrière navale, mais alors qu’ils visitaient Nairobi en 1952, le roi George VI mourut et Elizabeth devint reine.

Philip a dit avoir lu un certain nombre de biographies d’Albert, qui avait accès aux journaux du gouvernement et était un conseiller si influent de Victoria que le greffier du Conseil privé, Charles Greville, l’a décrit comme «roi à toutes fins utiles». La reine n’a jamais partagé ses boîtes rouges de documents gouvernementaux avec Philip et sa position subordonnée a été soulignée lorsque Winston Churchill a insisté pour que le nom de la famille royale reste Windsor.

«Je ne suis rien d’autre qu’une amibe sanglante. Je suis le seul homme du pays à ne pas avoir le droit de donner son nom à ses enfants », s’est plaint Philip.

La reine a plus tard renversé la décision pour que le nom de famille de ses enfants soit Mountbatten-Windsor, mais Philip a compris dès le début comment le monde le voyait. Lors d’un discours prononcé devant 2000 adolescents en 1957 à propos de sa récente tournée dans le Commonwealth, il a joué un enregistrement d’un peu d’anglais pidgin.

«C’est une langue très ancienne et doit être apprise», a-t-il déclaré.

«Par exemple, ils m’ont appelé ‘Fella appartient Mrs Queen’. «

Albert a défendu des campagnes contre le travail des enfants et pour la réforme de l’enseignement universitaire et son intérêt pour la science et la technologie a inspiré son plus grand projet, la grande exposition de 1851. Dans un discours à la British Association for the Advancement of Science en 1951, Philip a utilisé l’exposition d’Albert comme point de départ d’un discours d’une heure, il a passé des semaines à écrire lui-même.

Il a créé un prix pour récompenser l’innovation dans la conception technique et comme Albert, il s’est mis à moderniser la gestion des domaines royaux. Le Prix du duc d’Édimbourg, créé en 1956 et calqué sur les principes de Hahn en matière de conditionnement physique et d’esprit communautaire, est devenu le premier prix mondial pour les réalisations des jeunes.

Philip a également cherché à moderniser l’image publique de la famille royale, encourageant la reine à mettre fin à la présentation des débutantes à la cour en 1958 et à élargir la liste des invités pour les garden-parties du palais. Il était à l’origine de la décision d’autoriser les caméras de télévision dans le palais pour la famille royale, un documentaire diffusé en 1969 qui montrait la famille dans des cadres informels.

Malgré son envie de moderniser l’image de la monarchie, Philip était profondément hostile aux journalistes, en particulier de la presse tabloïd, une antipathie qu’il n’a jamais abandonnée. Pour leur part, les journalistes ont joyeusement rapporté ses gaffes parfois offensantes, comme quand il a dit à un groupe d’étudiants britanniques en Chine «si vous restez ici beaucoup plus longtemps, vous aurez tous les yeux minces» et quand il a demandé à un homme d’affaires aborigène en Australie « vous lancez-vous toujours des lances?

L’attitude de Philip a fait l’objet d’un examen plus approfondi lors de la rupture des mariages du prince Charles et du prince Andrew, lorsqu’il a été décrit comme le critique le plus dur de la famille envers la princesse Diana et Sarah Ferguson. Dans ses dernières années, il semblait avoir une relation plus détendue avec ses petits-fils William et Harry qu’avec ses propres fils et son image publique s’est adoucie alors qu’il se retirait de la vie publique et se retirait à Sandringham en 2017.

Deux ans plus tard, alors que Philip avait 97 ans, la police a été appelée sur le domaine après que le Land Rover qu’il conduisait est entré en collision avec un autre véhicule et s’est renversé. Choqué mais pas gravement blessé, il a été photographié en train de conduire sur le domaine quelques jours plus tard, mais il a ensuite rendu son permis de conduire.

Admis à l’hôpital le 16 février après s’être senti mal, il a reçu un traitement cardiaque et n’est pas rentré chez lui pendant un mois, restant au château de Windsor pendant seulement trois semaines jusqu’à sa mort vendredi.