Se souvenir de l’Eurosceptique que Bruxelles a vraiment aimé

Leur amitié était nouée à Bruxelles – un lien entre un eurosceptique et un europhile forgés au cours de luttes sur le budget de l’UE.

L’Eurosceptique était Jens-Peter Bonde, un député danois de longue date qui a été un pionnier dans les efforts visant à rendre l’UE plus transparente. L’Europhile était Jean-Claude Juncker, l’ancien Premier ministre luxembourgeois et plus tard président de la Commission européenne.

«J’avais une bonne relation avec lui, c’était assez curieux», a déclaré Juncker à POLITICO lors d’un entretien téléphonique. «D’un point de vue politique, nous étions tous les deux loin», a-t-il déclaré.

Juncker faisait partie des nombreux vétérans de l’UE pleurant le décès de Bonde, décédé la semaine dernière à l’âge de 73 ans.

Et les souvenirs de Juncker de son amitié de plusieurs décennies avec Bonde, malgré leurs idéologies opposées, n’ont pas été une anomalie dans la bulle bruxelloise depuis le décès de Bonde. Pour un politicien qui a passé des décennies à piquer ses collègues, à critiquer l’UE et à utiliser sa propre connaissance obscure de l’institution pour poursuivre énergiquement son programme eurosceptique, Bonde était très respecté à Bruxelles pour son intelligence de principe et sa collégialité.

En fait, la plupart ont décrit son héritage durable comme poussant l’UE à devenir plus transparente et démocratique – en la renforçant plutôt qu’en la démolissant.

«Je suis profondément triste qu’il soit décédé», a déclaré Juncker.

Bonde a été membre du Parlement européen de 1979 à 2008 – ce qui lui a valu le surnom de «M. Transparence »et une réputation de mettre les personnes au pouvoir mal à l’aise.

«Il était eurosceptique – du moins lorsqu’il est entré au Parlement européen», a rappelé Juncker. «Plus tard, il est devenu de plus en plus favorable à l’Europe.»

Bonde a commencé sa carrière politique dans l’aile jeunesse du Parti social-libéral danois, puis a rejoint le Parti communiste danois et a remporté un siège au Parlement européen dans le cadre du Mouvement populaire contre l’UE.

Au fil des ans, Bonde s’est concentré sur la réforme de l’UE de l’intérieur, jouant un rôle influent lors du référendum de 1992 au Danemark rejetant le traité de Maastricht, un pacte européen fondamental qui a ouvert la voie à la monnaie commune et à la citoyenneté. Il a ensuite rejoint le soi-disant mouvement de juin, s’opposant à une plus grande intégration danoise dans l’UE, mais sans pousser à sortir du bloc.

Le politicien danois s’est souvent heurté aux dirigeants européens, mais il a également gagné leur respect.

«C’était difficile pour moi et pour lui de découvrir des différences et des divergences plus profondes», a déclaré Juncker à propos de ses nombreux débats avec son ami.

Le politicien de centre-droit luxembourgeois a bien connu Bonde du début au milieu des années 1980, lorsque Juncker était ministre du budget de son pays et que Bonde était membre de la commission des budgets du Parlement européen.

« Je me souviens des jours où il était en colère contre moi – peut-être en ce qui concerne le budget, parce que les choses étaient toujours difficiles en ce qui concerne les budgets en Europe », a déclaré Juncker. Comme Juncker l’a répété: «Nous criions, nous nous battions, mais cela n’a pas enlevé l’amitié que j’avais pour lui.

Bonde, a déclaré Juncker, «avait ses propres opinions», mais il «était très tolérant» et un «bon auditeur».

À Bruxelles, Bonde était connu pour avoir poussé les institutions européennes à s’ouvrir – il a, par exemple, exhorté le bloc à rendre publics les procès-verbaux des réunions de la Commission.

Dans un livre de 2004, il a rappelé avoir tenté de convaincre le président de la Commission, Romano Prodi, de publier des notes de réunion complètes. Bonde a écrit qu’il avait approché Prodi avec «deux piles de papier». L’un, a-t-il dit à Prodi, était le procès-verbal «que vous publiez sur Internet et que vous envoyez au Parlement». L’autre, dit-il, était le procès-verbal «que vous distribuez en interne».

Les procès-verbaux publics étaient de 10 à 12 pages. Les minutes internes? «Environ 100 pages.»

«Une pile montrait clairement ce qui avait été discuté au sein de la Commission, tandis que l’autre montrait ce que la Commission voulait que le public voie», a écrit Bonde. «’Mamma mia’, s’exclama Romano spontanément. Je suis absolument sûr qu’il a été vraiment surpris.

En effet, l’eurodéputé de longue date avait une attitude affirmée, ne craignant jamais une bagarre.

«Il était physiquement imposant, mais c’est surtout sa voix tonitruante et graveleuse qui a fait sentir sa présence», a déclaré Michiel van Hulten, directeur européen de Transparency International, qui a siégé aux côtés du politicien danois au Parlement européen.

«Lorsqu’il s’est levé en plénière, vous saviez qu’il était sur le point de mettre quelqu’un très mal à l’aise», se souvient Van Hulten. «Il était une épine permanente dans le flanc de tous ceux qui occupaient des postes d’autorité.»

Ceux qui l’ont connu disent que Bonde – qui a écrit de nombreux livres à l’époque où il était politicien – était le genre de député européen qui comprenait les moindres détails techniques de la politique de l’UE.

Søren Søndergaard, ancien député européen et membre actuel du parlement danois de l’Alliance rouge-verte, a déclaré que Bonde «était utilisé comme une sorte de groupe de réflexion sur les questions européennes, connaissant chaque paragraphe». Mais en même temps, Søndergaard a déclaré que Bonde était aussi un «activiste» qui «était profondément impliqué dans la manière d’organiser une campagne».

Le rôle de Bonde dans la bulle bruxelloise différait cependant de son rôle à la maison.

«Il y avait deux côtés à lui», a déclaré Uffe Østergaard, professeur émérite à la Copenhagen Business School qui a co-écrit un livre avec Bonde.

«Au Danemark, il était perçu comme anti-européen, et en Europe, il était considéré comme un démocrate efficace», a-t-il déclaré, ajoutant que Bonde souhaitait «la transparence et la démocratie» – préconisant, par exemple, l’élection directe des présidents de la Commission européenne.

Ole Ryborg, correspondant à Bruxelles de la radio et de la télévision danoise qui connaissait Bonde depuis 30 ans, a déclaré que son héritage durable au sein de l’UE était sa «pression pour plus de transparence, pour l’accès aux documents».

L’ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, a déclaré que l’eurodéputé danois «était un leader constructif d’un groupe étrange».

«Bien que nous soyons en désaccord sur certaines questions (il était parfois très critique de l’UE), nous avons convenu de la nécessité de réformes et d’une responsabilité accrue», a déclaré Barroso dans une note rédigée pour les mémoires de Bonde et partagée avec POLITICO.

Et s’il a maintenu une réputation d’Eurosceptique, d’anciens collègues affirment que son approche différait de celle des autres militants anti-UE.

Bonde «était un eurosceptique avant que l’euroscepticisme ne devienne à la mode», a déclaré Van Hulten, de Transparency International, notant qu’il était «différent» de ses homologues britanniques tels que le Brexiteer Nigel Farage.

«Vous avez toujours pensé que Bonde n’était pas motivé par un opportunisme politique à court terme mais par un engagement sincère et profondément ancré en faveur de la démocratie, de la transparence et de la responsabilité», a-t-il déclaré.

Bonde, Van Hulten, a ajouté, «était implacable dans sa poursuite des cas de fraude, de corruption et de mauvaise gestion, qui, selon lui, étaient couverts par les pouvoirs en place. Ironiquement, en devenant un élément incontournable de la politique européenne, il a également contribué à légitimer le système même auquel il s’opposait.