Ross O’Carroll Kelly: «  Le vieil homme a promis d’arrêter de jouer la bite  »

Le vieil homme me laisse un message vocal d’un téléphone public et me dit de le rencontrer sur la North Circular Road avec des vêtements de rechange et le mégaphone qu’il a acheté pour protester contre le droit aux femmes de devenir membres à part entière du Portmornock Golf Club.

Je ne devrais peut-être pas? C’est techniquement en dehors de mes cinq K, mais je suppose que les fédéraux le permettraient depuis qu’il est libéré de prison. Ouais, non, le mec a accepté – ce qu’ils appellent – de purger son mépris, ce qui signifie qu’il a promis de rester à l’écart des rassemblements illégaux, de rester à la distance de sa résidence requise par les règlements de Covid et d’arrêter de se comporter comme une bite.