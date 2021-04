Les médecins généralistes conseillent de ne pas administrer AstraZeneca jab jusqu’à ce que le comité fasse rapport

Les médecins généralistes de toute l’Irlande ont été avisés de ne pas administrer le vaccin AstraZeneca à des patients à très haut risque jusqu’à ce que le Comité consultatif national de vaccination (Niac) rende compte de son examen du vaccin au début de la semaine prochaine.

Dans un e-mail envoyé aux médecins généralistes vendredi et vu par l’europe-infos.fr, l’Organisation médicale irlandaise (IMO) a conseillé aux médecins généralistes de suspendre les vaccinations AstraZeneca jusqu’à ce que Niac publie sa dernière recommandation.

Niac s’est réuni la semaine dernière pour examiner les conclusions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur le vaccin AstraZeneca. Ils doivent se réunir à nouveau au début de la semaine prochaine pour examiner plus en détail les conclusions.

Le courrier électronique de l’OMI a écrit: «Niac a informé que AZ [AstraZeneca] programme devrait se poursuivre, mais vous saurez que Niac étudie davantage les recommandations de l’EMA et dans de telles circonstances, il est conseillé d’attendre pour organiser des cliniques pour les patients à très haut risque jusqu’à ce que d’autres conseils soient émis par Niac.

Il y a environ 2 500 médecins généralistes en Irlande, et bien que tous ne soient pas membres de l’OMI, ils reçoivent les conseils de l’organisation sur le déploiement de la vaccination Covid-19.

Niac a consulté ses homologues de l’UE sur l’opportunité de modifier les directives irlandaises sur l’utilisation du vaccin à la lumière d’une nouvelle découverte de l’UE d’un lien possible avec une coagulation sanguine inhabituelle.

Le Dr Denis McCauley, président du comité des médecins généralistes de l’OMI, a déclaré samedi qu’il avait conseillé aux médecins généralistes de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca avant que Niac n’ait rendu sa décision, ce qui, selon lui, devrait intervenir lundi.

Le Dr McCauley a déclaré à la radio RTÉ qu’il espérait une «recommandation très pratique et directe» de Niac, qui rassurerait les gens plutôt que d’ajouter à la confusion.

Il a déclaré plus tard au europe-infos.fr qu’il n’était pas encore clair s’il y aurait des restrictions sur certains groupes d’âge en Irlande, il était donc préférable «d’attendre et de voir».

Niac pourrait recommander AstraZeneca à toutes les personnes de plus de 30 ans ou à toutes les personnes de plus de 60 ans, a-t-il déclaré.

Invité à commenter ce qu’une pause sur l’utilisation d’Astrazeneca signifierait pour les objectifs globaux de déploiement des vaccins, un porte-parole du groupe de travail de haut niveau sur le vaccin Covid-19 du HSE a déclaré que les livraisons cumulées pour le vaccin AstraZeneca «restent inchangées».

«Leur calendrier de livraison pour le mois a été profilé, cependant, et la prochaine livraison sera de 14 400, soit la moitié de ce qui était initialement prévu (28 800)», a-t-il déclaré. «Ce changement de livraison, qui intervient après la livraison record de 112 000 AstraZeneca la semaine dernière, a déjà été intégré dans nos plans de vaccination pour la semaine à venir, donc aucun autre changement ne sera nécessaire. La livraison après la prochaine sera plus importante que prévu initialement. »

Le vaccin AstraZeneca représente 20% du portefeuille national de vaccins du pays pour le deuxième trimestre (avril-juin) 2021.

Dans son avis envoyé vendredi aux médecins généralistes concernant le programme de vaccination des plus de 70 ans et des patients «à très haut risque» et «à haut risque», l’OMI a noté qu’il y avait eu un manque de fournitures de livraison pour la semaine commençant le 12 avril pour le Cohorte 70-74 recevant leur première dose.

Cela sera compensé par des livraisons pour la semaine commençant le 26 avril, selon les directives.

Les généralistes dont les livraisons sont prévues la semaine du 19 avril « recevront la totalité de l’allocation pour faire face aux nombres de votre 70-74 1ère dose », a-t-il écrit.

L’OMI a déclaré que tous les patients qui atteindront 70 ans au cours du mois d’avril devraient être inclus dans la cohorte actuellement vaccinée.

Il a également souligné que les pratiques générales devaient permettre d’identifier et de vacciner tous les patients considérés comme «à haut risque» et âgés de 18 à 65 ans souffrant de diabète, d’obésité, de maladies respiratoires chroniques, de maladies cardiaques et vasculaires chroniques et de cancer, de maladies rénales, hépatiques et neurologiques chroniques.

Le jugement clinique doit être utilisé pour décider quels patients immunodéprimés doivent être inclus dans cette catégorie à haut risque, a déclaré l’OMI.

Concernant le vaccin Johnson and Johnson, l’OMI a informé les généralistes que de petites quantités de vaccin devaient arriver en Irlande en avril et mai.

«Le vaccin Johnson and Johnson étant un vaccin à dose unique, ces fournitures initiales seront principalement utilisées pour les patients sans abri, les membres de la communauté itinérante, les membres de la communauté rom et ceux qui ont des problèmes de toxicomanie pour lesquels cela peut être difficile. pour assurer une deuxième dose », a déclaré l’organisation.

«Ces groupes seront vaccinés par des équipes de soins communautaires. À partir de juin, il est possible que certains vaccins Johnson et Johnson soient disponibles pour la médecine générale. »