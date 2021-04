La fiscalité mondiale des sociétés de Biden secoue une opportunité pour l’Irlande

Fin février, lorsque la nouvelle secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a fermement soutenu le processus de réforme de la fiscalité des entreprises de l’Organisation de coopération et de développement économiques lors d’une réunion virtuelle des ministres des Finances du G20, les yeux irlandais sont restés figés sur le cas quotidien Covid-19. Nombres.

L’approbation de Yellen pourrait encore être le moment le plus charnière de ce mois pour le modèle commercial irlandais.

Ce faisant, elle a supprimé certains des principaux obstacles que l’administration Trump avait laissés sur la voie d’un accord à l’OCDE pour ses propositions de transfert de bénéfices par érosion de la base d’imposition (BEPS) pour la fiscalité mondiale des entreprises. Celles-ci comprendront non seulement des changements dans le lieu de paiement de l’impôt, mais également un taux d’imposition effectif global minimum robuste.

Bien que le changement de ton ne soit pas le dernier obstacle à un accord sur un impôt minimum mondial juridiction par juridiction à l’OCDE, il subsiste des barrières politiques et juridiques, notamment des préoccupations juridiques dans l’Union européenne et l’adoption de tout accord ultérieur par le Congrès des États-Unis.

C’est le moment de réfléchir à l’opportunité qu’elle offre à l’Irlande. Oui, opportunité. Trop d’importance accordée à la réforme de l’impôt sur les sociétés à l’échelle mondiale en Irlande est une catastrophe imminente.

Discussions en cours

Ibec, en tant que représentant irlandais des entreprises à l’OCDE, a suivi le processus BEPS à Paris depuis sa création au cours de la dernière décennie. Le choix entre un taux d’imposition effectif minimum qui mord dans chaque juridiction, plutôt qu’un taux global mixte, a déjà été tranché à l’OCDE.

Il est également clair que les discussions en cours entre les États-Unis, l’UE et d’autres grands pays de l’OCDE sont désormais très axées sur un impôt minimum effectif sur les sociétés qui n’est pas inférieur à 12,5 pour cent.

Aussi flatteur que cela puisse paraître, le légendaire taux d’imposition des sociétés en Irlande est beaucoup discuté comme le pivot, des interventions plus récentes du président américain Joe Biden confirment que la tendance des taux d’imposition des sociétés dans le monde, qui avait baissé ces dernières années, s’inverse maintenant.

Du point de vue d’Ibec, nous savons depuis plusieurs années qu’il nous faudra relever ce défi de compétitivité en investissant dans d’autres leviers de croissance comme l’éducation, la recherche et développement et les infrastructures essentielles.

Le Royaume-Uni a également inversé la tendance, avec la première hausse du taux d’imposition des sociétés depuis 1974. Dans les deux cas, les taux globaux se déplacent vers les niveaux moyens de 20 pour cent, les États-Unis suggérant maintenant un taux effectif minimum de 21 pour cent. Plus important encore, il serait désormais imposé à tous les revenus des entreprises américaines à l’étranger, y compris à leur rendement normal sur les actifs corporels et incorporels ayant une activité substantielle dans des pays comme l’Irlande.

Ce taux pèserait désormais également sur l’impôt payé dans chaque pays individuellement plutôt que sur un mélange global de tous les revenus étrangers. En effet, si une entreprise payait 12,5 pour cent en Irlande, elle pourrait, dans le cadre de ce plan, finir par payer un impôt supplémentaire de 8,5 pour cent sur ses revenus irlandais aux États-Unis.

Cela représenterait essentiellement une taxe sur l’activité des multinationales américaines en Irlande et dans d’autres pays. La confirmation cette semaine que les démocrates peuvent contourner le fameux flibustier au Sénat américain en utilisant des changements de procédure rend la perspective des propositions passant par le Congrès d’ici l’été plus réelle.

Où tout cela aura des implications évidentes pour notre modèle commercial. Même à un taux de 12,5 pour cent, les propositions fiscales minimales des États-Unis ou de l’OCDE pourraient, selon leur portée, avoir un impact significatif sur la manière dont nous soutenons l’innovation, l’investissement et la recherche et le développement.

Nouvelles propositions

Un taux supérieur à 12,5% par le biais de la réforme des États-Unis ou de l’OCDE serait un changement important pour notre marque fiscale mondiale. Tout taux supérieur à 12,5 pour cent réduirait l’écart de compétitivité par rapport à d’autres concurrents de l’UE dont les taux d’imposition effectifs sont proches ou inférieurs à 20 pour cent, comme les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Suisse et la Finlande.

Cependant, la hausse des taux mondiaux aux États-Unis et au Royaume-Uni nous maintient toujours attractifs par rapport à ces concurrents.

D’un point de vue fiscal, le gouvernement a estimé qu’un changement dans le lieu de paiement de l’impôt dans le cadre des plans de l’OCDE coûterait à l’État entre 800 millions d’euros et 2 milliards d’euros par an.

De nouvelles propositions du camp de Biden visant à réduire le nombre d’entreprises impactées mais à augmenter le niveau de distribution vers les pays du marché pourraient à nouveau modifier ces calculs au cours des prochaines semaines.

Une perte de compétitivité à long terme entraînant une baisse des taux de croissance et une baisse des prélèvements fiscaux serait bien plus importante pour la viabilité budgétaire. Ceci est particulièrement préoccupant étant donné que l’impôt sur les sociétés, à 14 pour cent du total des prélèvements fiscaux, est désormais plus du double de la moyenne européenne.

L’opportunité est de fournir les facteurs dont notre société a besoin de toute façon – l’investissement dans les infrastructures sociales: logement, santé, éducation et innovation.

Règles de l’UE

Ce n’est pas la première fois que le modèle commercial irlandais doit relever un défi similaire. L’adhésion à l’UE signifiait la fin progressive du taux zéro sur les exportations manufacturières qui existait de 1956 à 1980.

Le taux ultérieur de 10 pour cent pour les exportateurs de produits manufacturés (introduit en 1980) et le régime spécial IFSC (introduit en 1987) ont également été supprimés par les règles de l’UE. Notre taux nominal actuel de 12,5% a été introduit progressivement de 1996 à 2003. La principale raison pour laquelle nous avons continué à prospérer malgré ces changements était l’action radicale et concrète des entreprises et du gouvernement dans les domaines de la fiscalité, de l’éducation, de l’innovation et des compétences.

Bien que le débat post-Covid porte de plus en plus sur la répartition de la richesse, l’Irlande devra prendre des mesures concrètes et significatives pour garantir la création continue de cette richesse dans un premier temps.

Alors, où est l’opportunité? Au cours de la dernière décennie, à la suite du processus BEPS, l’Irlande est devenue un modèle de substance avec des niveaux d’investissement extraordinaires, de sorte que le stock de capital de notre modèle commercial mondialisé a été transformateur.

L’Irlande est arrivée à un nouveau niveau; le défi est maintenant celui de la rétention plutôt que de l’aspiration.

Un point positif de l’évolution des tendances de l’impôt sur les sociétés vers des taux minimaux effectifs globalisés est que l’Irlande ne peut pas être sous-cotée dans sa future proposition fiscale.

Danny McCoy est directeur général d’Ibec