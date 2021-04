Warren Gatland annonce un billet d’entraîneur Lions

Comme prévu, l’entraîneur-chef irlandais Andy Farrell n’a pas été inclus dans le billet d’entraîneur de Warren Gatland pour la tournée proposée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud cet été, dont les détails exacts doivent encore être confirmés.

Farrell était l’entraîneur de la défense de Gatland lors des tournées en Australie en 2013, lorsque les Lions ont remporté la série de tests 2-1, et la Nouvelle-Zélande il y a quatre ans, quand ils ont fait match nul 1-1 après avoir remporté le troisième test à Auckland.

Il est entendu que l’implication de Farrell n’a pas été autorisée par l’IRFU, qui étudie toujours la faisabilité d’une série de trois tests aux Fidji les trois premiers samedis de juillet. Farrell, avec l’entraîneur des attaquants de Munster Graham Rowntree et l’entraîneur-chef de Leicester Steve Borthwick, se sont également écartés.

L’entraîneur de la défense écossaise Steve Tandy a été nommé, avec l’entraîneur des attaquants Leinster Robin McBryde, ainsi que l’entraîneur-chef de l’Écosse Gregor Townsend comme entraîneur d’attaque, tandis que Neil Jenkins sera à nouveau l’entraîneur des coups de pied.

Les Lions doivent avoir un test de pré-tournée contre BT Murrayfield le samedi 26 juin pour la Vodafone Lions 1888 Cup.

«Je suis très heureux d’avoir réuni une équipe d’entraîneurs d’une telle qualité», a déclaré Gatland.

«C’est un groupe vraiment fort et je suis ravi de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble – je pense que nous nous compléterons tous bien en Afrique du Sud.

«Une tournée Lions est un défi unique, il est donc important d’avoir une certaine continuité dans le groupe d’entraîneurs. Neil comprend les exigences exceptionnelles que seule une tournée Lions peut présenter, et nous bénéficierons de ses connaissances et de son expérience.

«Mais il est également important d’avoir de nouvelles voix et une nouvelle perspective. Gregor fait un excellent travail en charge de l’Écosse et est un entraîneur exceptionnel. Il comprend également les défis de la tournée en Afrique du Sud en tant que joueur et ce qu’il faut pour gagner là-bas, je suis donc extrêmement heureux qu’il fasse partie de la configuration.

«Steve a fait de la défense écossaise l’une des plus organisées du rugby mondial – ce que nous avons vu tout au long des récents Six Nations. C’est clairement un entraîneur intelligent et quelqu’un avec qui j’ai très hâte de travailler.

«De toute évidence, Robin est quelqu’un que je connais très bien de notre temps ensemble au Pays de Galles. C’est un entraîneur impressionnant et expérimenté qui continue d’avoir du succès avec Leinster. Je pense qu’il sera bien adapté à l’environnement Lions et je suis sûr qu’il fera un excellent travail avec les attaquants.

«À l’approche de la tournée, nous chercherons peut-être à apporter des ressources supplémentaires, mais ce sera le groupe central pour le moment.

«Faire une tournée en Afrique du Sud est toujours un énorme défi et clairement, lorsque l’équipe se réunira en juin pour commencer nos préparatifs, tout sera un peu différent des tournées précédentes. Mais après avoir parlé individuellement aux entraîneurs au cours des derniers jours, nous sommes absolument déterminés à en faire une expérience agréable, mémorable et finalement réussie pour toutes les personnes impliquées.

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Townsend, prendra en charge l’attaque des Lions. Ce sera la première fois que l’ancien extérieur écossais fera partie d’une équipe d’entraîneurs des Lions, après avoir fait une tournée triomphale en Afrique du Sud en 1997 en tant que joueur.

«Être impliqué en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur est vraiment humiliant», a commenté Townsend.

«Les Springboks sont un adversaire redoutable à domicile, mais en regardant le talent en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, c’est une occasion extrêmement excitante pour nous de faire quelque chose de spécial.

«L’un des grands défis d’un Lions Tour est de rassembler des joueurs de quatre pays différents, dans un court laps de temps, et de créer une menace offensive qui causera des problèmes d’opposition. C’est quelque chose que j’attends déjà avec impatience. »

Pendant ce temps, Tandy – qui fait partie de la formation d’entraîneurs écossais de Townsend – sera responsable de la défense des Lions.

«Affronter les champions du monde dans leur propre cour est un test énorme et j’ai vraiment hâte de faire partie», a commenté Tandy.

«Il y a eu de brillants entraîneurs de défense des Lions dans le passé – Andy Farrell, Shaun Edwards et Phil Larder – c’est donc un immense honneur d’être choisi.

«Du point de vue de la défense, nous devons nous assurer de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde le plus rapidement possible. Je suis sûr que Gregor et moi allons grandement bénéficier de cette expérience et acquérir de précieuses connaissances sur les Springboks avant la Coupe du monde de rugby dans deux ans.

L’ancien entraîneur adjoint du Pays de Galles, McBryde, maintenant entraîneur adjoint à Leinster, prendra la responsabilité des attaquants.

«J’ai très hâte de me joindre à Warren et de faire à nouveau partie de son groupe d’entraîneurs», a déclaré McBryde.

«Nous avons récemment vu un excellent rugby aux Six Nations – en particulier certains des attaquants. C’est vraiment positif pour les Lions.

«Le rugby sud-africain est connu pour sa physionomie, donc nous ne nous ferons aucune illusion sur ce à quoi nous attendre à notre arrivée. Le défi pour nous sera de nous rassembler rapidement et d’être physiques et intransigeants dans notre façon de jouer.

«Je suis reconnaissant et excité de l’opportunité qui m’attend, mais je resterai concentré sur Leinster jusqu’à la fin de la saison et je leur suis extrêmement reconnaissant de m’avoir permis de tourner.

L’entraîneur gallois Jenkins s’occupera des botteurs. Ce sera son sixième Tour à la fois en tant que joueur et entraîneur.

«Les Lions sont une expérience unique pour les joueurs et les entraîneurs», a déclaré Jenkins.

«Rassembler les meilleurs joueurs de quatre pays et affronter les Springboks dans leur propre cour est très excitant. Le faire avec l’un de mes coéquipiers Lions d’il y a 24 ans est incroyablement spécial pour moi. »

McBryde restera avec Leinster jusqu’à la fin de la saison avant de rejoindre Gatland. L’équipe de direction des Lions sera annoncée sous peu.