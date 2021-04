Les États-Unis vont déployer 500 soldats supplémentaires en Allemagne cette année

BERLIN – Les États-Unis intensifieront leur présence militaire en Allemagne de 500 soldats, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

S’exprimant lors d’un voyage à Berlin où il a rencontré la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer, Austin a déclaré que le renforcement des relations entre les États-Unis et l’Allemagne était une «priorité absolue pour l’administration Biden / Harris».

Il a déclaré qu’il «avait eu un dialogue productif sur un certain nombre de questions de sécurité» avec Kramp-Karrenbauer, insistant sur le fait qu’il était «bon pour les États-Unis et bon pour l’OTAN» d’avoir une présence militaire américaine en Allemagne, qu’il a qualifiée de celle de Washington. «Les alliés les plus fidèles.»

«Conformément à ma promesse de consulter mes alliés et partenaires aujourd’hui, j’ai informé le ministre de notre intention de stationner en permanence environ 500 soldats américains supplémentaires dans la région de Wiesbaden dès cet automne», a déclaré Austin.

Le secrétaire a également salué le prochain déploiement naval de Berlin dans la région indo-pacifique, le qualifiant de «signe tangible de l’engagement de l’Allemagne à projeter la stabilité et à maintenir un ordre international fondé sur des règles».

Plus tôt cette année, le président américain Joe Biden a annoncé que Washington annulait la décision de son prédécesseur Donald Trump de retirer jusqu’à 12000 soldats d’Allemagne.

Au cours de sa présidence, Trump s’est souvent plaint de ce qu’il considérait comme les ambitions insuffisantes de l’Allemagne pour augmenter les dépenses de défense, allant autrefois jusqu’à qualifier le pays de «délinquant».

Austin, en revanche, a remercié Kramp-Karrenbauer pour avoir renforcé l’engagement de l’Allemagne à dépenser plus en défense.

Le soulagement de l’Allemagne face au changement de ton de Washington était palpable mardi.

«C’est, bien sûr, une merveilleuse nouvelle que les États-Unis se sont non seulement[…]éloignés des plans de retrait des troupes américaines d’Allemagne, mais qu’au contraire, ces troupes ici en Allemagne seront renforcées par 500 forces supplémentaires», Kramp- Dit Karrenbauer.

«Avec leur présence en Europe et ici en Allemagne, et avec leur engagement envers l’OTAN, les États-Unis sont et resteront un pilier crucial sur lequel repose notre paix ici chez nous», at-elle ajouté.