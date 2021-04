Les députés bloquent la ratification de l’accord commercial UE-Royaume-Uni – encore une fois

Sennheiser NT 12-5-CW

Sennheiser NT 12-5-CW, Bloc d'alimentation, Convient pour les séries XSW et ew G4 100, Contient tous les adaptateurs spécifiques requis pour l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée, l'Australie et la Chine, 12 V DC, 500 mA, Plus à l'intérieur