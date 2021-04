Le président du Conseil européen, Charles Michel, a présenté un plan visant à améliorer la «disposition des sièges» et à donner à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, des «temps de parole» égaux lors des visites à l’étranger à la suite du scandale Sofagate.

Michel a présenté le document, vu par POLITICO et a appelé à «une entente commune concernant les sommets bilatéraux auxquels les deux présidents participent», lors de son premier tête-à-tête avec von der Leyen depuis l’incident de la semaine dernière, au cours duquel le président turc Recep Tayyip Erdoğan et Michel s’assit dans des fauteuils majestueux tandis que von der Leyen, la première femme présidente de la Commission, était reléguée dans un canapé voisin.

Le texte s’engage à accorder «une attention accrue à la disposition des sièges afin d’assurer un traitement digne des deux présidents, tout en respectant l’ordre protocolaire».

Il promeut également une «division du travail en termes de créneaux de parole à coordonner et à convenir au préalable», et appelle les services chargés du protocole des deux institutions «à s’impliquer dans la préparation des réunions, y compris au sein d’équipes conjointes préalables».

Toute nouvelle règle serait introduite «sans préjudice des traités», a tenu à préciser le Conseil.

En plus de viser à empêcher de futurs incidents aussi embarrassants, le document a été présenté après un appel du chef de cabinet de von der Leyen, Björn Seibert, à clarifier les règles du traité sur le classement des institutions de l’UE et à promouvoir une représentation égale lors des visites à l’étranger.

Mardi, Michel et von der Leyen ont comparu devant les dirigeants politiques du Parlement européen pour discuter du scandale des sièges.

Selon des responsables du Parlement présents dans la salle, Michel s’est excusé à plusieurs reprises pour son comportement à Ankara, tandis que von der Leyen a exprimé son inconfort.

Un participant à la réunion de mardi a déclaré que von der Leyen avait déclaré aux députés que l’incident était «des plus gênants et des plus malheureux» et a rappelé que les traités mettaient les présidents de la Commission et du Conseil sur un pied d’égalité lors de telles visites. Le participant a également cité von der Leyen disant: «Vous pouvez imaginer mes sentiments quand j’ai vu qu’il n’y avait pas de chaise pour moi.»

Au cours de la réunion, les députés ont déploré le manque d’unité démontré et que l’incident a sapé l’approche de l’UE à l’égard de la Turquie à un moment où le bloc est en pourparlers avec Ankara sur des questions vitales telles que la migration et l’élargissement de l’union douanière. Certains législateurs ont également demandé des éclaircissements sur les promesses faites à Erdoğan concernant les migrations, l’union douanière et l’État de droit.

«Nous devons nous attaquer au cœur du problème: la voix de l’UE dans le monde», a déclaré Dacian Cioloș, leader du groupe libéral Renew Europe, dans un communiqué à l’issue de la réunion. «Cet incident déplorable à Ankara n’est pas le premier… Il est clair que ces événements sapent la crédibilité de l’UE en tant qu’acteur géopolitique.»

Cioloș a ajouté que la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe était «le bon endroit» pour aborder les questions de réforme institutionnelle.

Hans von der Burchard création de rapports.