Les prochaines sanctions américaines contre la Russie n’incluront pas Nord Stream 2

Les législateurs ont fait valoir que plusieurs navires et entités de pose de canalisations, dont Nord Stream 2 AG et son PDG, atteignent le seuil légal de sanctions en vertu de la loi de 2019 sur la sécurité énergétique de Protecting Europe, connue sous le nom de PEESA.

Mais une autre personne familière avec le renversement a déclaré que certains responsables de l’administration estimaient que l’approbation légale avait été accordée prématurément, avant que le département d’État ne soit pleinement prêt à appliquer les nouvelles sanctions. L’approbation juridique est l’une des dernières étapes du processus interinstitutions avant l’imposition de sanctions.

Le NSC a renvoyé le Département d’État pour commentaires. Le département d’État et le ministère de la Justice ont refusé de commenter.

L’administration Biden devrait appliquer de nouvelles sanctions contre le gouvernement russe et les responsables du renseignement dès jeudi en réponse à la campagne d’espionnage russe connue sous le nom de SolarWinds et à l’ingérence électorale en 2020, selon deux personnes au courant des plans. Plusieurs diplomates russes seront également expulsés des États-Unis dans le cadre de la réponse, ont déclaré les gens. Le département d’État a informé les partenaires et les parties prenantes des sanctions imminentes mercredi soir.

Dans le même temps, cependant, l’administration a été réticente à agir de manière trop agressive sur Nord Stream 2 alors qu’il s’efforce de reconstruire les relations américano-allemandes, ont déclaré des responsables. Bien que l’administration veuille entraver le levier énergétique de Moscou – le président Joe Biden a qualifié Nord Stream 2 de «mauvais accord pour l’Europe» – elle souhaite également renforcer les relations des États-Unis avec Berlin, qui fait pression sur Washington pour que la construction du gazoduc se poursuive sans relâche. .

«Nous souhaitons vivement restaurer nos relations avec l’Allemagne après quatre ans d’abus de la part de l’administration précédente», a déclaré un haut responsable de l’administration. «Mais le Congrès ne bouge pas. Nous sommes entre un rocher et un endroit dur.

Les législateurs font en effet pression sur l’administration pour qu’elle fasse davantage pour arrêter le pipeline, qui est achevé à plus de 95% et qui avance rapidement. Le mois dernier, l’Autorité maritime danoise a révélé qu’un nouveau navire russe de pose de canalisations appelé Akademik Cherskiy rejoindrait bientôt Nord Stream 2, ce qui pourrait accélérer encore plus la construction du pipeline.

La question est particulièrement urgente pour l’Ukraine. Nord Stream 2 permettrait à la Russie de contourner l’Ukraine en expédiant du gaz russe vers l’UE via la mer Baltique, privant ainsi Kiev de revenus cruciaux.

L’administration Biden est tenue en vertu du PEESA de soumettre un rapport au Congrès tous les 90 jours – le prochain est attendu en mai – identifiant les entités impliquées dans la construction du gazoduc qui sont éligibles à des sanctions. La liste comprend désormais au moins sept navires russes, selon une lettre envoyée par le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et le sénateur Jim Risch (R-Idaho) au secrétaire d’État Antony Blinken le mois dernier.

Jusqu’à présent, cependant, le département d’État n’a pas émis de nouvelles sanctions sur Nord Stream 2; il a plutôt maintenu les sanctions imposées par l’administration Trump au navire russe de pose de canalisations Fortuna et à son propriétaire KVT-RUS.