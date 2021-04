L’administration Biden sanctionne la Russie pour ingérence électorale, Crimée

Parmi les annonces faites jeudi par le département du Trésor, son bureau de contrôle des avoirs étrangers «a pris des mesures radicales contre 16 entités et 16 personnes» qui cherchaient à influencer le résultat des élections de novembre dernier sous les ordres des dirigeants du gouvernement russe.

« Le Trésor ciblera les dirigeants, les fonctionnaires, les services de renseignement et leurs mandataires russes qui tentent d’interférer dans le processus électoral américain ou de renverser la démocratie américaine », a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué. «C’est le début d’une nouvelle campagne américaine contre le comportement malveillant de la Russie.»

En ce qui concerne les actions de la Russie en Ukraine, l’OFAC a «désigné cinq personnes et trois entités» pour des sanctions. Le directeur de l’OFAC, Andrea Gacki, a déclaré dans un communiqué que les désignations «imposeraient des coûts supplémentaires à la Russie pour son intégration forcée avec la Crimée et souligneraient les abus qui ont eu lieu lors de la tentative d’annexion de la Russie».

Enfin, sous l’autorité d’un nouveau décret signé par Biden jeudi, le département du Trésor a annoncé une série de mesures punitives, notamment «la mise en œuvre de nouvelles interdictions sur certaines transactions sur la dette souveraine russe, ainsi que des sanctions ciblées sur les entreprises technologiques qui soutiennent les efforts des services de renseignement russes pour mener des cyber-activités malveillantes contre les États-Unis. »

Dans une lettre informant le Congrès de son décret, Biden a écrit que sa directive déclarerait «une urgence nationale en ce qui concerne la menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis posée par des activités étrangères préjudiciables spécifiées». du gouvernement russe.

Biden a spécifiquement cité les efforts de la Russie pour «saper la conduite» d’élections et d’institutions démocratiques aux États-Unis et de ses alliés, ses «activités malveillantes activées par la cybercriminalité» et son utilisation de «la corruption transnationale pour influencer les gouvernements étrangers».

Parmi les autres comportements malveillants mentionnés par Biden, citons le ciblage de dissidents et de journalistes en dehors de la Russie, la compromission de la sécurité dans les zones où les États-Unis ont un intérêt pour la sécurité nationale et la violation du droit international.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que les actions de l’administration visaient à obliger le gouvernement russe à rendre des comptes »pour sa campagne d’espionnage SolarWinds, a signalé des primes sur les troupes américaines en Afghanistan et une tentative d’ingérence dans les élections de 2020.

Blinken a annoncé que le département d’État expulsait 10 fonctionnaires de la mission diplomatique russe à Washington, y compris du personnel représentant les services de renseignement russes, selon la Maison Blanche.

«Ces actions visent à tenir la Russie responsable de ses actions imprudentes», a déclaré Blinken. «Nous agirons fermement en réponse aux actions russes qui causent du tort à nous ou à nos alliés et partenaires. Dans la mesure du possible, les États-Unis rechercheront également des opportunités de coopération avec la Russie, dans le but de construire une relation plus stable et prévisible conforme aux intérêts américains.