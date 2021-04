La monarchie britannique a un problème de succession

LONDRES – Qu’arrivera-t-il au Royaume-Uni à la mort de la reine?

Mécanicien automobile, diffuseur, collectionneur de timbres, icône de la mode, le monarque le plus ancien de l’histoire du Royaume-Uni – personne n’a un CV comme celui de la reine Elizabeth II. Mais même des vies remarquables doivent un jour se terminer, comme la mort de son mari, le prince Philip, l’a rappelé au monde la semaine dernière. Et avec la reine qui aura 95 ans le 21 avril, la planification de la transition est une question de plus en plus pressante, pour la famille royale et pour le syndicat qu’elle préside.

Il est clair que le Royaume-Uni est un pays élisabéthain (pour voler une tournure de phrase à l’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull, un républicain de premier plan). Ce qui est moins clair, c’est si c’est un pays de monarchistes.

Alors que la reine reste personnellement populaire, une série de catastrophes de relations publiques a terni le reste de la famille royale. Un sondage récent a révélé que plus de 70% des habitants d’Écosse, du Pays de Galles et du centre de l’Angleterre approuvaient la reine. Seuls 50% des répondants au Pays de Galles et dans le centre de l’Angleterre ont approuvé son héritier, le prince Charles. En Écosse, le soutien à Charles n’était que de 41%.

La question n’est pas de savoir si le Royaume-Uni abolira la monarchie une fois qu’Elizabeth mourra. L’institution elle-même continue de bénéficier d’un large soutien, selon un sondage d’octobre. Il s’agit de savoir si – avec le Royaume-Uni soumis à une pression sans précédent du séparatisme écossais et des séquelles du Brexit – tout futur monarque sera en mesure de fournir la même influence stabilisatrice que celui dont la main est sur la barre depuis plus d’un demi-siècle.

Un épisode qui met en évidence la route potentiellement cahoteuse à venir a été le traitement par la reine de la demande du Premier ministre Boris Johnson en 2019 de suspendre le Parlement au plus fort du débat sur le Brexit – une décision que le président de la Chambre, John Bercow, a qualifiée de «scandale constitutionnel».

La décision de la reine d’accéder à la demande de Johnson a suscité la colère de ceux qui s’opposaient au Brexit, l’entraînant dans la mêlée politique et poussant certains à appeler à une réforme de la constitution non écrite de la Grande-Bretagne – mais elle est finalement sortie indemne de la soi-disant crise de la prorogation.

Il n’est pas clair que son fils aurait pu faire de même. «L’une des questions que j’ai posées est la suivante: si vous jouez la crise de la prorogation à travers le prisme du prince Charles, y aurait-il eu le même niveau de confiance pour les médias et le public?» a déclaré Catherine Haddon, historienne à l’Institut pour le gouvernement et constitutionnaliste.

«Ils pensaient:« Eh bien, la reine voudra faire ce qu’il faut », dit-elle. «Quoi qu’il arrive, elle ne voudra pas faire de politique.»

Maintenir le Royaume-Uni ensemble – sans parler du reste du Commonwealth – tout en se présentant comme un garant apolitique du système politique britannique sera un acte difficile à suivre, a déclaré Haddon. Il y a tellement de «territoire trouble» constitutionnellement pour un monarque moderne à traverser. Charles doit faire face à d’énormes défis.

«Ce n’est pas tant que je dis avec certitude qu’il ne pourra pas le faire», a-t-elle déclaré. «Je dis juste que nous devons être conscients de la question.»

La couronne ternie

Planifier une mort, en particulier celle qui peut déstabiliser une nation, est une question délicate. C’est pourquoi les décès au sein de la maison royale ont des noms de code différents. Elizabeth est l’opération London Bridge. Mais il y a une chose sur laquelle même les planificateurs les plus prudents n’ont aucun contrôle: qui vient ensuite.

Au moment où la reine meurt, avant que quiconque ne l’annonce ou que les drapeaux ne soient en berne, Charles deviendra roi. Il héritera instantanément des titres et des terres, et deviendra le chef d’une famille royale qui est à nouveau en ébullition. «The Firm» – comme l’appelle parfois l’institution royale tentaculaire opérant derrière les murs du palais – n’est pas étrangère à la controverse des tabloïds. Mais ses membres ont passé ces dernières années à se frotter aux troisièmes rails de la culture Zeitgeist.

L’interview d’Oprah Winfrey avec le fils de Charles, le prince Harry et sa femme Meghan, a soulevé des allégations de racisme au sein de la famille royale. Meghan a déclaré qu’avant la naissance de son fils Archie, il y avait eu des «préoccupations et des conversations» avec un membre de la famille au sujet de sa couleur de peau. Harry a précisé plus tard que les commentaires ne venaient pas de la reine ou de son mari, déclenchant une nouvelle série de spéculations sur l’identité du «royal raciste».

Pendant ce temps, le frère cadet de Charles, le prince Andrew, a continué à démontrer qu’être royal ne signifie pas nécessairement être royal. Il a été limogé de ses fonctions publiques après avoir été lié à Jeffrey Epstein, le financier en disgrâce et condamné pour délinquant sexuel.

D’anciens membres du personnel d’Andrew ont déclaré à POLITICO que les diplomates britanniques et américains devaient demander des conseils sur le protocole au palais concernant son engagement avec certaines autorités américaines dans le cadre d’enquêtes sur Epstein. Seulement 7% des Britanniques ont une opinion positive d’Andrew, tombant à 4% en Écosse.

Et puis il y a « The Crown » de Netflix. Le drame du service de streaming sur la famille royale a inauguré une nouvelle vague d’examen de la rupture de Charles avec son ex-épouse Diana Spencer – la mère de Harry et du prince William, qui est le prochain sur le trône. Bien que la série mêle chronologies et événements, c’était pour de nombreux jeunes téléspectateurs le premier récit de l’événement avec lequel ils se sont engagés.

En termes de relations publiques, le spectacle était «un putain de désastre», a déclaré un membre de la famille royale à POLITICO.

Mère et fils

Les controverses n’ont pas touché la reine, mais elles ne manqueront pas de rendre les choses plus difficiles pour Charles, qui sera soumis à un examen minutieux à partir du moment où il prendra le relais.

Le prince de Galles n’a pas le talent de sa mère pour rester au-dessus de la mêlée politique. Elizabeth a cultivé de manière agressive une réputation d’impartialité. Même lorsque le syndicat était en danger lors du référendum de 2014 sur l’indépendance de l’Écosse, elle s’est bornée à dire qu’elle espérait que «les gens réfléchiront très attentivement à l’avenir».

En revanche, les opinions de Charles sur des questions aussi diverses que le logement et le changement climatique sont largement connues. Le journal The Guardian a mené une bataille juridique de dix ans pour s’emparer des célèbres «mémos d’araignée» de Charles – ainsi appelés pour le script révélateur et grêle du prince – qui a révélé qu’il avait fait pression sur le gouvernement sur des questions allant de la sauvegarde du poisson en voie de disparition à la commande de l’armée. équipement pour les troupes en Irak et exhortant les abattages de blaireaux à lutter contre les agents pathogènes agricoles.

Bien qu’il ait joué plus près de la poitrine ces dernières années, le mal est probablement fait, a déclaré Haddon. «Il a été beaucoup plus prudent, au moins en public, de quelque apparence que ce soit pour avoir des opinions sur les choses. Mais je ne suis pas sûr que le même niveau de confiance existe là-bas.

Les compétences diplomatiques de la reine ont également été mises à profit en Grande-Bretagne, d’une manière que Charles peut s’efforcer d’imiter. «Elle comprend les subtilités [of the union] mieux que quiconque », a déclaré Haddon. «Elle est très consciente du fait qu’elle n’est pas une reine. En effet, elle est quatre reines [of England, Scotland, Wales and Northern Ireland], et elle opère davantage de cette façon.

Au milieu du référendum écossais tendu de 2014, les nationalistes ont soutenu le maintien d’Elizabeth comme «reine des Écossais», même si la nation rompait avec le reste du Royaume-Uni «Sa Majesté la reine sera chef de l’État», a déclaré un projet de plan pour l’indépendance de l’État écossais campagnes publiées à l’époque. (Outre le Royaume-Uni, la reine est le chef d’État officiel de 15 autres pays, dont l’Australie et le Canada.)

Les dramatiques télévisées, le débat public et l’opinion publique, et les médias suggèrent tous que si la longévité et la conduite de la reine lui permettent de jouer un rôle unificateur à travers les nations du Royaume-Uni, c’est moins clair pour Charles. En privé, les membres du Parti national écossais des parlements écossais et britannique disent que leur parti est divisé sur la question, la mort de la reine offrant peut-être un moment naturel pour changer de position vers le républicanisme. Le Parti vert écossais a déclaré publiquement qu’il chercherait un chef d’État démocratiquement élu.

Bureau politiques

À la mort de la reine, Charles deviendra également chef du Commonwealth, un groupe de 54 nations qui a ses origines dans l’Empire britannique. Bien que le poste ne soit pas héréditaire, les dirigeants du Commonwealth ont déclaré en 2018, après une demande de la reine, que le poste passerait à son fils. Mais certains ont fait valoir que le Commonwealth serait mieux servi par une tête rotative parmi ses membres, reflétant la relation moderne que les États entretiennent les uns avec les autres sur un pied d’égalité.

«Ce fut une occasion manquée de modernisation qui a sonné l’alarme sur l’avenir», a déclaré un haut diplomate d’un royaume du Commonwealth.

Les compétences diplomatiques de la reine sont peut-être les plus manquées à l’intérieur du palais, où elle a surtout réussi à garder un œil sur le factionnalisme. Le cabinet est composé de trois ménages royaux: le palais de la reine à Buckingham, la Clarence House de Charles et les opérations de William et de son épouse Kate au palais de Kensington. Chacun gère sa propre opération médiatique et dispose de son propre personnel, d’anciens diplomates et fonctionnaires extrêmement fidèles, dont beaucoup passent une grande partie de leur carrière à travailler pour le même royal, une pratique qui encourage une mentalité de bunker, selon des universitaires et des initiés de la maison royale.

Il y a un désaccord entre eux sur la façon de gérer la transition, Clarence House et Buckingham Palace favorisant un transfert de pouvoir plus traditionnel et le palais de Kensington désireux de présenter l’image d’une monarchie plus moderne. Cela impliquerait de donner à William un rôle plus important.

Charles est également «très désireux de réduire la taille de la famille royale», en gardant très peu de membres de la famille sur la liste de paie, selon Robert Hazell, professeur de gouvernement et de constitution à l’University College de Londres. «Plus il est gros, plus le risque de dérailler est grand», a déclaré Hazell.

Cela pourrait provoquer de nouvelles tensions au sein de la famille. Le jour où Charles prendra la couronne, un front uni de The Firm n’existera peut-être plus.

Régence douce

Les inquiétudes concernant la transition sont suffisamment sérieuses pour avoir fait parler d’une soi-disant régence douce – une manière douce de suggérer que le roi Charles de l’époque confie certaines de ses fonctions publiques à William, dont la jeune famille et les relations plus faciles avec la presse apporteraient de la popularité tout en respectant les règles de continuité de la dynastie.

Un sondage en octobre a révélé que les Britanniques étaient à peu près également divisés sur le point de savoir si Charles ou William devraient succéder à Elizabeth. Mais lorsqu’on leur a demandé lequel des deux aurait le plus d’influence sur l’avenir de la famille royale, 65% des personnes interrogées ont choisi le fils, contre seulement 10% pour le père.

Traditionnellement, une régence est ce qui se passe si un monarque est jeune ou infirme et ne peut pas remplir toutes les fonctions exigées par un chef de nation et chef d’État. Charles et William pourraient diviser leurs fonctions pour en créer une version non officielle, a soutenu Hazell.

Dans un tel scénario, le rôle de Charles, en tant que chef de l’Etat, pourrait être relativement limité, a déclaré Hazell. En n’assumant que des activités essentielles, telles que l’audience hebdomadaire avec le Premier ministre et la réception d’ambassadeurs, le roi pouvait généralement rester à l’écart du public.

William pourrait entre-temps être le chef de facto du pays, un rôle dans lequel le monarque doit «être vu pour être cru», selon Hazell. Cela inclurait d’assumer les fonctions décrites dans la circulaire de la Cour, des visites à l’étranger aux visites de charité et à l’ouverture de grands projets de construction et d’événements.

Les initiés des ménages ont suggéré à POLITICO que des arrangements comme une régence douce ont déjà été discutés, bien que les opinions sur la manière ou la question de savoir si elle devrait être poursuivie sont partagées.

En d’autres termes, il faudrait deux hommes pour remplir les chaussures d’Elizabeth. Avec des gens qui remettent en question non seulement la monarchie, mais le pays qui l’a produite, la famille royale espère que deux héritiers suffiront.