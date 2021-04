La vie est un Bitche alors que l’Union européenne cherche à rebondir sur Sofagate

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

L’UE est de retour, bébé!

Le bloc a connu une année choquante jusqu’à présent. Le déploiement de la vaccination a été géré avec toute la grâce d’un éléphant nouveau-né conduisant une voiture de clown dans un escalier, et les choses vont si mal que même s’asseoir est devenu un problème pour les hauts gradés de l’UE, mais la situation pourrait être sur le point de monnaie.

Oui, il semble que le président du Conseil européen, Charles Michel, ait été nommé conseiller spécial pour les funérailles du prince Philip, c’est pourquoi la reine devra s’asseoir seule pendant le service (il voulait faire voler un canapé depuis Turquie pour l’occasion, mais les frais d’expédition post-Brexit étaient tout simplement trop élevés).

Pendant que nous parlons des funérailles, des remerciements particuliers à la marque de mode préférée des hooligans Burberry et les organisateurs du Grand Prix d’Émilie-Romagne pour avoir retardé leurs défilés de mode numériques et leurs tours de qualification F1 en signe de respect pour le duc d’Édimbourg. Ce n’est pas ce qu’il aurait voulu.

Ce que Philip aurait probablement apprécié, c’était un bon rire de Facebook (et oui, je me rends compte que le duc n’était probablement pas un énorme utilisateur de Facebook – il n’a jamais surmonté la disparition de MySpace) en supprimant la page créée par la ville française. de Bitche. Une autre ville du nord-est de la Moselle, Rohrbach-lès-Bitche, a vu les problèmes rencontrés par son voisin proche en raison de son nom et a pris des mesures préventives en renommant sa page Facebook Ville de Rohrbach.

Les habitants du village autrichien de Fugging (anciennement connu sous le nom de Fucking) auraient mis en place un groupe de soutien pour des lieux malheureusement nommés.

Les autorités locales de Bitsch en Suisse, Twatt en Ecosse, Cocks en Angleterre et Muff en Irlande n’étaient pas disponibles pour commenter.

Les ministres de la santé des pays de l’Union européenne ne sont pas non plus disponibles pour commenter, car ils ne sont pas en fonction assez longtemps pour se faire une opinion. Cette semaine seulement, les ministres de la Santé d’Autriche et de Roumanie ont quitté leurs fonctions, tandis que la République tchèque compte désormais quatre personnes à la tête de son ministère de la Santé depuis le début de la pandémie, plaçant le ministre de la Santé de l’UE dans la même tranche que l’avaleur d’épée trayeur de serpents et Premier ministre italien pour la sécurité de l’emploi

COMPÉTITION DE CAPTION

«Voudriez-vous un verre de dignité avec cette première pinte après le verrouillage?»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est beaucoup plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Merci Jill et Joe, je préfère de loin un balcon fleuri à un canapé morne», par Val Flynn

