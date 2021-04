KBC prépare la sortie de l’Irlande avec la vente de prêts à la Banque d’Irlande

Le géant financier belge KBC Group prévoit de quitter la République après plus de quatre décennies et est en pourparlers avancés pour vendre ses prêts et dépôts productifs à la Bank of Ireland, réduisant ainsi le nombre de banques de détail dans le pays à seulement trois.

La nouvelle huit semaines après que le prêteur britannique NatWest a décidé de mettre son unité d’Ulster Bank dans une liquidation ordonnée au cours de l’année à venir, car elle avait du mal à faire un rendement acceptable dans un environnement de taux d’intérêt bas et aussi un environnement où les banques doivent tenir beaucoup plus haut niveaux de capital par rapport aux prêts que le prêteur européen moyen.

Bank of Ireland, dirigée par la directrice générale Francesca McDonagh et dans laquelle l’État détient une participation de 14%, a contacté KBC en février sur un accord potentiel, après avoir appris à la fin de l’année dernière que le groupe belge pourrait revoir sa présence en Irlande, selon des sources.

Pourparlers

Les pourparlers se sont intensifiés ces dernières semaines, avec le ministre des Finances Paschal Donohoe, qui savait depuis le début de la semaine qu’un accord était en cours au bureau, ayant été officiellement informé vers 21 heures jeudi soir.

KBC Bank Ireland a déclaré qu’elle «examinait les options de désinvestissement» de ses prêts improductifs. Cela conduira probablement à une vente du portefeuille non performant à un fonds de dette en difficulté à l’étranger.

La banque dispose de 8,9 milliards d’euros de prêts sains et de 1,4 milliard d’euros de prêts douteux, principalement des prêts hypothécaires, selon les chiffres du groupe à la fin de l’année dernière. Elle détient actuellement une part d’environ 12,6 pour cent du marché hypothécaire irlandais et environ 1 400 employés.

«Compte tenu du contexte opérationnel difficile pour les banques européennes et après mûre réflexion, nous avons conclu un accord avec le groupe Bank of Ireland concernant la vente potentielle à Bank of Ireland Group de la quasi-totalité des actifs et passifs de prêts productifs de KBC Bank Ireland», a déclaré Johan Thijs, directeur général du groupe KBC à Bruxelles.

Le PDG de KBC Bank Ireland, Peter Roebben, a déclaré que le prêteur continuerait à offrir des services bancaires et d’assurance pour le moment. «Nos clients n’ont pas besoin de prendre de mesures à la suite de l’annonce d’aujourd’hui», a déclaré M. Roebben.

Le prêteur, créé à l’origine sous le nom de Irish Intercontinental Bank en 1973 avant d’être racheté par KBC cinq ans plus tard, représentait environ un sur dix de chaque hypothèque irlandaise prélevée avant l’éclatement de la bulle immobilière de l’État en 2008.

Il a réaffirmé son attachement à la République il y a quatre ans après avoir mené une revue stratégique.

Accord

La Bank of Ireland a officiellement conclu un protocole d’accord avec KBC pour explorer un accord, selon les deux groupes.

La directrice générale de Bank of Ireland, Francesca McDonagh, a déclaré que son groupe examinait «les opportunités que nous considérons si elles conviennent bien aux clients concernés et à la banque».

«Ce protocole d’accord complète notre stratégie de croissance de nos activités en Irlande et soutient les investissements que nous faisons dans la transformation de nos systèmes et de nos services bancaires numériques», a-t-elle déclaré. «Nous serions très heureux d’offrir aux clients de KBC Ireland un bon foyer et nous sommes impatients de faire progresser nos discussions avec KBC au cours de la période à venir.»

Le ministre des Finances Paschal Donohoe a qualifié la décision de KBC de «regrettable».

«La décision annoncée par KBC est un événement très important pour le secteur bancaire irlandais, son personnel et ses clients. Nos pensées se tournent immédiatement vers le personnel de KBC et l’impact de cette décision pour eux », a-t-il ajouté.

«La nouvelle que des discussions ont commencé avec la Bank of Ireland concernant la quasi-totalité des actifs et passifs de prêts productifs est la bienvenue. J’espère que ces négociations aboutiront rapidement et donneront la priorité au maintien des services financiers pour ces clients et à la préservation des emplois.

Ed Sibley, vice-gouverneur de la réglementation prudentielle à la Banque centrale d’Irlande, a déclaré que sa supervision de KBC et de la Banque d’Irlande restait concentrée sur «l’assurance que les clients concernés sont protégés et traités équitablement et que les banques fonctionnent de manière sûre et saine».

Transaction

«Nous comprenons que l’on craindra que cette transaction, si elle se concrétise, se traduise par une nouvelle réduction du niveau de concurrence dans le secteur irlandais de la banque de détail et une réduction du choix des consommateurs.

«Les questions de concurrence relèvent principalement de la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs. Cependant, les pressions concurrentielles peuvent clairement avoir un effet sur le fonctionnement du système financier et la réalisation de l’objectif de la Banque centrale de répondre durablement aux besoins des citoyens et des entreprises irlandais.

Toute transaction sera soumise à l’approbation de la Banque centrale et de la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs.

Bank of Ireland n’aura pas à lever de capitaux supplémentaires pour réaliser l’achat de prêts de KBC Bank Ireland, selon un porte-parole de la banque.

«Nous envisageons de financer la transaction à partir de ressources internes», a déclaré le porte-parole à l’europe-infos.fr en réponse à des questions.

Bank of Ireland est également considérée comme l’acquéreur le plus probable de la société de bourse Davy, qui a été mise sur le marché le mois dernier à la suite d’un scandale sur le commerce des obligations. Cependant, des sources du secteur affirment que cela n’obligera pas non plus la banque à lever des capitaux supplémentaires.