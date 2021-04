Un couple chinois a demandé de présenter une nouvelle demande de citoyenneté en anglais après une demande en irlandais

Un couple chinois qui a demandé la citoyenneté irlandaise l’année dernière s’est vu retourner les documents par le ministère de la Justice parce qu’ils avaient soumis la demande en irlandais.

Fangzhe Qiu et Lijing Peng ont demandé la naturalisation en septembre 2020, mais le mois dernier, leur demande a été retournée et on leur a dit de présenter une nouvelle demande en anglais.

M. Qiu est chargé de cours et professeur assistant à la School of Irish Celtic Studies and Folklore de l’UCD, vit en Irlande depuis 2011 et parle irlandais. Mme Peng est anthropologue linguistique et chargée de cours au Trinity College Dublin, centre de traduction littéraire. Elle vit en Irlande depuis 2008.

Il y a trois ans, Mme Peng a obtenu son nouveau permis de travail après que son mari ait écrit au ministère de l’Emploi en irlandais pour se plaindre des retards dans le processus. « Mon permis a été approuvé en une semaine et depuis lors, nous avons naturellement pensé que l’utilisation de l’irlandais serait un moyen d’éviter la lenteur du processus de demande. »

Le couple a également «une affection et un attachement particuliers à la langue irlandaise», a déclaré Mme Peng. «Fangzhe est un érudit engagé du vieil irlandais et notre fils a été dans un Gaelscoil pendant six ans et, espérons-le, grandira pour devenir un dans une nouvelle génération de locuteurs natifs irlandais.

« Ce n’est pas seulement une question de retard, c’est l’attitude envers la langue irlandaise », a ajouté M. Qiu, qui a dirigé toute la correspondance avec les représentants du gouvernement sur ce sujet par l’intermédiaire de l’irlandais. «Les gens sont victimes de discrimination sans ces développements.»

En décembre, trois mois après la demande, les passeports du couple ont été renvoyés. Le 1er mars 2021, ils ont appris que leur soumission avait été refusée parce que le formulaire irlandais n’était pas à jour et ont dit qu’ils devaient présenter une nouvelle demande en utilisant les derniers documents en anglais.

«L’ensemble de notre candidature nous a été retourné, y compris tous les documents de candidature et les frais de candidature», a déclaré Mme Peng. «Il est évident qu’ils n’ont même pas regardé notre formulaire en cinq mois, y compris le moment où ils nous ont rendu nos passeports à la mi-décembre.»

Excuses

Le couple a contacté le ministère de la Justice, les DT locaux et le commissaire à la langue irlandaise et le 9 mars, ils ont reçu un e-mail en irlandais d’un fonctionnaire de la justice s’excusant de l’erreur et précisant que le couple pouvait postuler via l’irlandais.

Le responsable a déclaré que la date de soumission initiale du couple serait prise en considération, mais n’a pas fourni de détails sur la manière de présenter une nouvelle demande. Suite à un autre e-mail de M. Qiu, le couple a appris qu’un nouveau formulaire en langue irlandaise était en cours d’élaboration mais, le 1er avril, on leur a dit que ce nouveau formulaire ne serait pas disponible avant la fin du mois d’avril.

«Je suis tellement en colère», a déclaré M. Qiu au europe-infos.fr. « Ils ont demandé quatre semaines supplémentaires pour régler un petit problème de formatage. »

Le commissaire de la langue irlandaise, Rónán Ó Domhnaill, a déclaré qu’il était important que les services publics en irlandais soient mis à disposition au même niveau que ceux en anglais et que l’irlandais soit traité comme la première langue nationale.

Bien que M. Ó Domhnaill ne se prononce pas directement sur le cas de la famille, il souligne l’obligation du ministère de la Justice, en vertu de la Loi sur les langues officielles, de fournir des formulaires de demande bilingues.

Aengus Ó Snodaigh du Sinn Féin, qui a été contacté par le couple, a décrit leur traitement comme «rien de moins qu’une honte» et a déclaré qu’il «témoigne du mépris que certains membres du gouvernement et de la fonction publique ont envers la langue irlandaise».

«Au lieu de récompenser et de célébrer quelqu’un qui vient dans notre pays et fait l’effort d’apprendre et de s’immerger dans notre langue nationale, nous lui faisons activement obstacle», a déclaré M. Ó Snodaigh. «Un Ghaeilge devrait être un élément célèbre de la citoyenneté irlandaise, et non un obstacle.»

En réponse à une question parlementaire de M. Ó Snodaigh sur cette question, la ministre de la Justice a reconnu le mois dernier que son département avait renvoyé par erreur la demande du couple sans traitement, mais a déclaré que la situation avait été résolue.

«Le fait demeure que Fangzhe et Lijing ont été victimes de discrimination à chaque tournant et que leur demande de devenir citoyens a été retardée de manière significative pour avoir utilisé l’irlandais», a déclaré M. Ó Snodaigh.

Un porte-parole de la justice a déclaré que la version irlandaise la plus à jour du formulaire de demande de citoyenneté était «en cours de formatage final avant d’être disponible sur notre site Web sous peu». Les formulaires de demande de citoyenneté sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des changements législatifs et politiques et la révision de la version en langue irlandaise est «un processus essentiel», a-t-il déclaré.

Une demande «ne sera jamais refusée» lorsque la version irlandaise du formulaire de demande est utilisée et lorsque les candidats utilisent un formulaire obsolète, a-t-il déclaré. Cependant, les candidats doivent postuler en utilisant la version la plus à jour du formulaire, a-t-il ajouté.