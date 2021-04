Êtes-vous là, Enda, avez-vous raison? Pensez-vous que vous avez les Áras en vue?

Vous pouvez parler de la voile de Columbus

À travers la mer Atlantique

Mais il n’a jamais essayé de faire de la balustrade

D’Ennis jusqu’à Kilkee. . .

On ne peut pas en dire autant d’Enda Kenny, qui prendra un train à vapeur pour une partie de cet itinéraire le long de l’ancien chemin de fer de West Clare dans le troisième épisode d’Iarnród Enda, les méandres magnifiquement tournés de l’ancien Taoiseach autour des embranchements abandonnés et voies d’évitement de l’ancien réseau ferroviaire irlandais.

Les trains ne figurent pas beaucoup dans son récit de voyage en six parties sur RTÉ, car Enda roule principalement le long des voies, dont la plupart ont été reconverties avec succès en voies vertes populaires et conviviales pour les touristes. C’est une agréable demi-heure alors qu’il tourne autour du pittoresque milieu de nulle part, s’arrêtant en chemin pour se livrer à des entretiens en bois avec des historiens et des musiciens locaux tout en explorant le passé historique de ces lignes rurales abandonnées.

La série a été décrite par certains politiciens aux yeux verts comme une longue tape dans le dos à Enda d’Enda, qui incite constamment ses interviewés à convenir à quel point l’apogée vibrante des trains à vapeur apportant des affaires et des opportunités dans des régions lointaines et négligées est maintenant se répète au 21e siècle avec le succès des nouveaux réseaux cyclables et pédestres de voies vertes.

Et devinez qui a joué un rôle de premier plan dans leur descente ou sur le terrain? Ce serait Enda Kenny, qui ne manque aucune occasion de parler de quel merveilleux atout ils sont pour les communautés locales et pour le monde.

«Une belle journée sur la première voie verte du pays», a déclaré Enda, balayé par le vent et aux cheveux hirsutes, à ses téléspectateurs avant de partir de Westport à Achill, un sentier qu’il a lancé peu de temps après être devenu taoiseach en 2011.

En 2013, le dirigeant travailliste de l’époque, Brendan Howlin, a déclaré au Dáil que tout le monde était au courant du succès de la grande voie verte occidentale parce que le Taoiseach en parlait tellement.

Mais la Great Western Greenway a en fait été lancée en 2010 par le ministre des Transports de Fianna Fáil, Noel Dempsey, qui a ouvert la première phase de Newport à Mulranney. L’itinéraire terminé a été lancé l’année suivante, en grande pompe, par Kenny d’alors, avec l’aide enthousiaste de son assistant glamour Michael Ring.

Contrairement aux anciennes lignes de chemin de fer, la liaison Fianna Fáil ne sera jamais abandonnée si Eamon Ó Cuív y est pour quelque chose. Il a informé le Dáil en 2012 qu’il était ravi de voir Enda Kenny si favorable à la voie verte Mayo «parce que c’est moi qui, en tant que ministre des Affaires communautaires, rurales et du Gaeltacht, a le premier promu l’idée d’utiliser des lignes de chemin de fer abandonnées et désaffectées, à la fois ceux qui appartiennent à l’État et ceux dont les terres ont été revendues au peuple, en tant que pistes cyclables ».

Cinq ans plus tard, en 2017, il revient sur le sujet. «J’ai proposé le développement de la voie verte le long de la ligne de Westport à Achill – j’ai le journal qui coupe à cet égard de l’année en question.»

Le succès a de nombreux maîtres.

Bien qu’il ait souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait aucun intérêt à se présenter à la présidence, le retour d’Enda sous les feux de la rampe a alimenté la spéculation.

Êtes-vous là, Enda, avez-vous raison?

Pensez-vous que vous avez les Áras en vue?

Vous avez été si longtemps à nier

Afin que vous puissiez être astucieusement essayés

Vous pouvez toujours y aller, Enda, ainsi vous pourriez. . .

+++++

Le Caucus des femmes parlementaires irlandaises a écrit au Comité des affaires du Dáil avant sa réunion de mardi pour exhorter les membres à adopter un nouveau plan pour la semaine de séance.

Cela a été une pandémie higgledy-piggledy pour les Oireachtas, avec des séances de Dáil et Seanad se déroulant à des jours différents dans des bâtiments séparés.

L’arrangement actuel prévoit la réunion du Seanad dans la salle du Dáil lundi et vendredi, et la réunion du Dáil de l’autre côté de la Liffey au centre de convention de Dublin mercredi et jeudi. Cela résout l’énigme de la double dotation en personnel présentée par les deux Chambres nécessitant le même niveau de services de soutien, mais dans des lieux séparés.

Les comités se tiennent le mardi et les membres participent en ligne depuis leurs bureaux de Leinster House.

Autrefois, avant que Deviris n’entre en scène et ne change tout, les comités vaquaient à leurs occupations pendant que les deux Chambres étaient en session.

Dans un effort pour rationaliser les procédures, les autorités de Leinster House ont recommandé de modifier le calendrier pour permettre au Seanad de siéger lundi et mardi, suivi du Dáil les deux prochains jours. Les comités seraient intégrés dans le nouveau plan, et les sénateurs, en particulier ceux qui doivent parcourir de longues distances pour se rendre à Dublin, n’auraient pas une semaine de travail aussi décousue.

La proposition a été présentée au Comité des affaires, qui supervise le calendrier du Dáil. Le groupe multipartite de 10 hommes (il n’y a pas de femmes) n’a pas encore décidé formellement de l’adopter, mais les premiers grondements indiquent la résistance à la décision de certains membres qui craignent que le retour du Seanad assis à mardi ne soit gratuit. vendredi, offrant ainsi la possibilité d’un troisième jour d’affaires Dáil en cas de besoin.

Vendredi est un jour de circonscription sacro-saint pour la plupart des DT, et il semble que la simple pensée de le mettre en péril ait provoqué un léger cas de collywobbles parmi certains membres du comité.

Mais dans sa lettre, le Caucus des femmes mentionne le Forum nouvellement créé sur un parlement accueillant pour les familles et inclusif, et dit qu’il est logique que les mamans et les papas assistent au Seanad plusieurs jours consécutifs plutôt que d’avoir à prendre des dispositions de voyage à chaque extrémité du travail. semaine.

La continuité, c’est bien beau, mais le fait de commencer la semaine parlementaire avec deux portions de sénateurs discutant des principales questions politiques – souvent avec des ministres présents – alors que le Dáil reste silencieux peut ne pas convenir aux DT habitués à attirer toute l’attention.

Pendant ce temps, le caucus a eu quelques jours bien remplis. Jeudi soir, il a organisé un événement avec son homologue nord-irlandais pour marquer le 23e anniversaire de l’Accord du Vendredi saint.

«Our Shared Island: Women’s Voices in Peacebuilding» a réuni la présidente du caucus parlementaire des femmes d’Oireachtas, la sénatrice Fiona O’Loughlin, et la présidente du caucus des femmes de l’Assemblée d’Irlande du Nord, Clare Bailey, aux côtés des fondatrices de la coalition de femmes Monica McWilliams et Avila Kilmurray et la déléguée irlandaise de la jeunesse à l’ONU, Tara Grace Connolly.

L’ancienne ministre démocrate progressiste Liz O’Donnell, qui faisait partie de l’équipe de négociation du gouvernement irlandais en 1998, a également pris part à la discussion sur la participation des femmes à la politique et à la consolidation de la paix d’hier et d’aujourd’hui, de la coopération Nord-Sud et des obstacles auxquels sont confrontées les veulent s’impliquer.

Plus de 200 personnes ont pris part à l’événement en ligne, facilité par le Conseil national des femmes d’Irlande, et par la suite, les deux caucus se sont engagés à travailler ensemble à l’élaboration d’un manifeste commun pour les femmes en politique en Irlande.

++++++

Il ne s’agit pas uniquement d’un trafic à sens unique, même si le flux important des médias en direction des bâtiments gouvernementaux pourrait suggérer le contraire.

L’attaché de presse adjoint du gouvernement Ian Carey, un ancien journaliste devenu chef des communications du Parti vert, se retire de la politique nationale «pour s’occuper des deux enfants et redevenir conseiller».

Carey, qui est membre du conseil du comté de Fingal représentant Swords, a travaillé pour le Daily Mail avant d’établir ses lettres de noblesse écologiques avec des séjours au Bureau européen de l’environnement basé à Bruxelles, l’une des plus grandes ONG environnementales en Europe, et au Irish Environmental Network à Dublin. .

Il a ensuite géré les communications pour les Verts dans les deux ans précédant l’entrée du parti dans la coalition.

Il a décrit le déménagement du siège du parti dans la rue Nassau, où il y avait de l’eau qui coulait à travers le plafond qu’ils ont retenu avec des affiches de Ciarán Cuffe, à la grandeur des bâtiments gouvernementaux comme «un petit changement», mais cela a annoncé le début. de «un enfer d’un tourbillon d’un an».

Carey dit que travailler au plus haut niveau de la politique a été un honneur. «Je suis très chanceux d’avoir eu la chance d’être ici. Ce fut une année folle mais fantastique.

Cependant, le travail de sa femme se préparant à nouveau après une longue accalmie pandémique, il veut prendre du recul et passer plus de temps avec sa jeune famille et accorder plus d’attention à son travail de conseil.

Il ne laissera pas les Verts dans l’embarras et restera jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé. Attaché de presse adjoint du gouvernement? Cher Dieu, quelqu’un pourrait se faire tuer dans l’avalanche de hacks qui se précipitent pour manifester son intérêt.

Cela fait deux semaines que la chroniqueuse indo Colette Browne est partie pour un emploi chez les sociaux-démocrates.

Nous attendons donc depuis longtemps une autre défection.

++++

Parlant de conseillers de comté et de changements de carrière, félicitations à Cllr Jackie Healy-Rae jnr qui vient d’ouvrir sa première boutique, suivant la belle tradition familiale de multi-tâches sur le plan commercial et politique.

La nouvelle entreprise de Jackie dans Scott’s Street à Killarney est un glacier de style américain appelé Shake Waffle and Roll, et il a ouvert les portes vendredi.

Le fils de 26 ans du TD Michael Healy-Rae et le neveu de TD Danny Healy-Rae représente la région d’autorité locale de Castleisland au Conseil du comté de Kerry, et est employé par son père en tant qu’assistant parlementaire à Leinster House.

«La route a été longue mais ravie de l’avoir enfin terminée, juste à temps pour le premier week-end de voyage complet dans le comté. C’est aussi formidable de créer 5 nouveaux emplois dans une période de morosité et de morosité, la boutique sera pleine de positivité et de plaisir », a déclaré Jackie à ses abonnés Facebook.

Le menu sur le thème de la musique propose une sélection de shakes, gaufres, smoothies, glaçons et sundaes.

Sans aucun doute, d’autres glaciers suivront, mais Cllr Healy-Rae a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre la tranche millionnaire de Michael et Danny.

Il n’est pas surprenant de voir ce jeune politicien se lancer dans les affaires – il ne l’a pas léché les cônes, comme le dit le proverbe.